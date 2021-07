Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"33539fa9-485e-4ce6-a7aa-b884d37d700b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bart Staszewski kiakasztotta a magyar parlamentre az „LMBT mentes övezet” táblát. Egy órán keresztül tartott az igazoltatása a Budapest Pride szerint.","shortLead":"Bart Staszewski kiakasztotta a magyar parlamentre az „LMBT mentes övezet” táblát. Egy órán keresztül tartott...","id":"20210703_bart_staszewski_lmbtq_aktivista_tabla_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33539fa9-485e-4ce6-a7aa-b884d37d700b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366c23ed-8c5b-4b0e-ad57-6011ef9d310a","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_bart_staszewski_lmbtq_aktivista_tabla_parlament","timestamp":"2021. július. 03. 19:28","title":"Lengyel aktivista akciózott a Parlamentnél a magyar kormány melegellenessége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e91ec0-7b68-45e6-96c3-6e082846db3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A februárban Győrben lekapcsolt férfi búcsúlevele alapján túlságosan súlyosnak találta az ítéletét.","shortLead":"A februárban Győrben lekapcsolt férfi búcsúlevele alapján túlságosan súlyosnak találta az ítéletét.","id":"20210703_pedofil_buntett_ongyilkos_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6e91ec0-7b68-45e6-96c3-6e082846db3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301aeb29-2a86-4be1-ae34-ac3baf51a2ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_pedofil_buntett_ongyilkos_borton","timestamp":"2021. július. 03. 13:55","title":"Öngyilkos lett egy pedofil bűntett miatt 9 évre ítélt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24eec888-696b-48bc-8f79-758662b3e4e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amellett, hogy nem követi a felhasználók online tevékenységét, a megjelenített találatokat is maga állítja össze, így nem támaszkodik (annyira) a konkurens cégek megoldására. Hogy mi ez? A Brave Search, egy vadonatúj kereső, amelyet bárki kipróbálhat.","shortLead":"Amellett, hogy nem követi a felhasználók online tevékenységét, a megjelenített találatokat is maga állítja össze...","id":"20210705_brave_search_kereso_bongeszes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24eec888-696b-48bc-8f79-758662b3e4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a47446-2d82-4a30-adc7-df9d1d771731","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_brave_search_kereso_bongeszes","timestamp":"2021. július. 05. 09:03","title":"Próbálja ki a Google helyett: elindult egy új kereső, ami kevésbé kíváncsiskodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológus, genetikus szerint az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot hordaniuk a zárt terekben és a nagyobb tömegben.","shortLead":"A biológus, genetikus szerint az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot...","id":"20210704_virologus_arcmaszk_boldogkoi_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79140972-d795-4c34-9fda-9d38bea7864e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_virologus_arcmaszk_boldogkoi_zsolt","timestamp":"2021. július. 04. 14:19","title":"Boldogkői Zsolt: Aki nagyobb biztonságot szeretne, az továbbra is viseljen maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81491fa8-2754-4193-9424-5cf31cd7507e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A trükk: a füstölgő kávé. Az eljárást Bálint gazda Facebook-oldala is megosztotta.","shortLead":"A trükk: a füstölgő kávé. Az eljárást Bálint gazda Facebook-oldala is megosztotta.","id":"20210704_szunyog_kave","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81491fa8-2754-4193-9424-5cf31cd7507e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adafed01-b189-45ab-b872-27d0c21cab3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_szunyog_kave","timestamp":"2021. július. 04. 11:08","title":"Lehet, hogy nem ismeri ezt a szúnyogok elleni trükköt, pedig állítólag hatásos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3fb8004-1257-4185-adff-8f824721f54d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrsi Gergely polgármester a 24.hu-nak azt mondta, hogy már egyeztetnek a bérezés rendezéséről.","shortLead":"Őrsi Gergely polgármester a 24.hu-nak azt mondta, hogy már egyeztetnek a bérezés rendezéséről.","id":"20210704_nyari_taborok_tabor_ii_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3fb8004-1257-4185-adff-8f824721f54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68121903-6581-456b-8393-65b6d24d8935","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_nyari_taborok_tabor_ii_kerulet","timestamp":"2021. július. 04. 08:33","title":"760 forintos órabérrel várják a tanárokat egy fővárosi kerület nyári táborába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kéri a Greenpeace és az UNESCO is a Fertő tó partján zajló beruházás leállítását, a kormány hajthatatlan.","shortLead":"Hiába kéri a Greenpeace és az UNESCO is a Fertő tó partján zajló beruházás leállítását, a kormány hajthatatlan.","id":"20210704_Meszaros_cege_folytatja_a_30_milliardos_Fertotavi_beruhazast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba7eb17-10cb-4006-ac27-991ec290335c","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Meszaros_cege_folytatja_a_30_milliardos_Fertotavi_beruhazast","timestamp":"2021. július. 04. 21:43","title":"Mészáros cége folytatja a 30 milliárdos Fertő tavi beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1b8d45-010d-42fe-a35f-0d28b7871cf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Versenyt futnak az idővel Miamiban, hogy még az Elsa trópusi vihar érkezése előtt felrobbantsák a részben összedőlt épület még álló részét.","shortLead":"Versenyt futnak az idővel Miamiban, hogy még az Elsa trópusi vihar érkezése előtt felrobbantsák a részben összedőlt...","id":"20210704_Felrobbantanak_a_ledolt_floridai_emeletes_haz_maradvanyat_meg_a_vihar_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e1b8d45-010d-42fe-a35f-0d28b7871cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011c5dd1-63a9-4967-97d3-cb05d8e8d65b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_Felrobbantanak_a_ledolt_floridai_emeletes_haz_maradvanyat_meg_a_vihar_elott","timestamp":"2021. július. 04. 19:10","title":"Felrobbantják a ledőlt floridai ház maradványát még az érkező vihar előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]