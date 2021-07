Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2cab861-90ff-48ee-b000-df95019b7ea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség vásárlókat is beazonosított.","shortLead":"A rendőrség vásárlókat is beazonosított.","id":"20210704_kabitoszer_kereskedelem_drogdiler_drog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2cab861-90ff-48ee-b000-df95019b7ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73415d8d-a1bf-48ea-bfdf-fca2fa7a1617","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_kabitoszer_kereskedelem_drogdiler_drog","timestamp":"2021. július. 04. 10:54","title":"Kiterjedt dílerhálózatot számolt fel a rendőrség Budapesten és több megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt év és a világjárvány megmutatta, mennyire fontos, hogy egy vállalat válságbiztos módon tudjon működni, ebben pedig kulcsfontosságú szerep jut a robotizált logisztikai rendszereknek.","shortLead":"Az elmúlt év és a világjárvány megmutatta, mennyire fontos, hogy egy vállalat válságbiztos módon tudjon működni, ebben...","id":"jungheinrich_20210618_Az_automatizalt_logisztika_mar_nem_csak_a_multicegek_kivaltsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2a46ba-e674-4cd1-908a-d58b951d5d9a","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20210618_Az_automatizalt_logisztika_mar_nem_csak_a_multicegek_kivaltsaga","timestamp":"2021. július. 05. 10:30","title":"Világhódító úton az önvezető járművek: van, ahol már nélkülözhetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"eba309c7-4324-48fc-ab19-97468a933100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sikeres, decemberben tartott és igen pozitív visszhangot kiváltó kísérlet után a TikTok lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a korábbiaknál hosszabb videókat töltsenek fel.","shortLead":"Egy sikeres, decemberben tartott és igen pozitív visszhangot kiváltó kísérlet után a TikTok lehetővé teszi...","id":"20210705_tiktok_3_perces_videok_feltoltese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eba309c7-4324-48fc-ab19-97468a933100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ca3c1b-fdc3-47b2-9610-74cac7e7dfcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_tiktok_3_perces_videok_feltoltese","timestamp":"2021. július. 05. 10:03","title":"Változás a TikTokon: hosszabb videókat is fel lehet majd tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a094962-f6f8-4876-97b2-56b8a18d9d54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava úgy tudja, hogy az alapvetően fideszes eseményre nem mindenki kapott meghívót a parlamenti frakcióból.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, hogy az alapvetően fideszes eseményre nem mindenki kapott meghívót a parlamenti frakcióból.","id":"20210705_fidesz_kotcsei_piknik_talalkozo_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a094962-f6f8-4876-97b2-56b8a18d9d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5322480-4aee-42ff-8422-f51a983bed42","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_fidesz_kotcsei_piknik_talalkozo_orban_viktor","timestamp":"2021. július. 05. 07:26","title":"Már szerveződik a kötcsei piknik, ahol a kiválasztottak Orbánnal főzőcskézhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38f4d09-4dc2-4ed3-a285-c5f8ac867b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Új kihívásokat keres\" a Kásler Miklós és a CÖF által is kitüntetett televíziós műsorvezető.","shortLead":"\"Új kihívásokat keres\" a Kásler Miklós és a CÖF által is kitüntetett televíziós műsorvezető.","id":"20210705_Tavozik_FoldiKovacs_Andrea_a_HirTVtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b38f4d09-4dc2-4ed3-a285-c5f8ac867b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0544be29-548a-4f19-9380-a1e0d7dce924","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_Tavozik_FoldiKovacs_Andrea_a_HirTVtol","timestamp":"2021. július. 05. 13:52","title":"Távozik Földi-Kovács Andrea a HírTV-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76842906-5128-4180-a505-99c1ccaa419f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A VkusVill élelmiszerlánc egy leszbikus párral népszerűsítette termékeit, de Oroszországban már 2013 óta tilos a homoszexualitás megjelenítés a 18 éven aluliak számára. ","shortLead":"A VkusVill élelmiszerlánc egy leszbikus párral népszerűsítette termékeit, de Oroszországban már 2013 óta tilos...","id":"20210705_Bocsanat_orosz_cegn_szivarvanycsalad_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76842906-5128-4180-a505-99c1ccaa419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e865dd-ed23-4b5f-a309-344012bbe71d","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Bocsanat_orosz_cegn_szivarvanycsalad_hirdetes","timestamp":"2021. július. 05. 15:50","title":"Bocsánatot kellett kérnie egy orosz cégnek, amely egy szivárványcsaláddal reklámozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e80e1c-5573-4ee1-8b15-34b8ba08aaac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan még nem tudni, mikor mutatja be a Samsung a legújabb összehajtható telefonjait, azonban egyre többet tudni róluk. Legutóbb a kijelzőik méretei szivárogtak ki, megerősítve a korábbi értesüléseket.","shortLead":"Hivatalosan még nem tudni, mikor mutatja be a Samsung a legújabb összehajtható telefonjait, azonban egyre többet tudni...","id":"20210704_samsung_galaxy_z_fold3_zflip3_osszehajthato_telefonok_kijelzomeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79e80e1c-5573-4ee1-8b15-34b8ba08aaac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a82b53a-4cf7-4d47-8687-6703bdd0604e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_samsung_galaxy_z_fold3_zflip3_osszehajthato_telefonok_kijelzomeret","timestamp":"2021. július. 04. 16:03","title":"Mekkorák lesznek a Samsung új összehajtható telefonjainak képernyői?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2014 óta a Belügyminisztériumhoz tartozó katasztrófavédelem a felelős a szúnyoggyérítésért.","shortLead":"Már 2014 óta a Belügyminisztériumhoz tartozó katasztrófavédelem a felelős a szúnyoggyérítésért.","id":"20210705_kocsis_mate_szunyogirtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee39265e-d4f0-4914-8abd-64f102aca8fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_kocsis_mate_szunyogirtas","timestamp":"2021. július. 05. 20:12","title":"Kocsis Máté a sok szúnyogra panaszkodott, de kicsit félrement a kritika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]