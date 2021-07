Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b9fd46dc-460e-40a0-92a6-eef4c12aa3a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Közút osztotta meg a felvételt.","shortLead":"A Magyar Közút osztotta meg a felvételt.","id":"20210705_magyar_kozut_illegalis_szemetlerakas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9fd46dc-460e-40a0-92a6-eef4c12aa3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41133d6-7339-4d44-88eb-929e8ce36a45","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_magyar_kozut_illegalis_szemetlerakas_video","timestamp":"2021. július. 05. 10:29","title":"Kamerával kaptak rajta egy autóst, aki 20 zsák szemetet rakott le az M3-as autópályánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan a 2021-es év is szép lesz a minden eddiginél magasabb költségvetéssel dolgozó MTVA-nak.","shortLead":"Várhatóan a 2021-es év is szép lesz a minden eddiginél magasabb költségvetéssel dolgozó MTVA-nak.","id":"20210705kozmedia_20_milliard_forint_nyeresseg_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d20e35-54f5-4718-8ab4-16bb1807a7c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705kozmedia_20_milliard_forint_nyeresseg_2020","timestamp":"2021. július. 05. 17:20","title":"A közmédia 20 milliárd forint nyerességgel zárta 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pont azok a tanárok kényszerülnek ingázásra, akikből amúgy is hiány van.","shortLead":"Pont azok a tanárok kényszerülnek ingázásra, akikből amúgy is hiány van.","id":"20210705_iskola_oktatas_tanarok_pedagogushiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a9286d-259f-44a1-b1fb-02aa250333eb","keywords":null,"link":"/elet/20210705_iskola_oktatas_tanarok_pedagogushiany","timestamp":"2021. július. 05. 07:06","title":"„Eljutottunk oda, hogy a kisiskolák a nyugdíjba vonuló tanárokat nem tudják pótolni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő héten 680 millió forintért lehet majd játszani. ","shortLead":"A következő héten 680 millió forintért lehet majd játszani. ","id":"20210704_Nem_volt_telitalalat_a_Hatoslotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c5f37a-341d-46f3-838e-152564aacf76","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Nem_volt_telitalalat_a_Hatoslotton","timestamp":"2021. július. 04. 17:16","title":"Nem volt telitalálat a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a589df77-70ec-445d-acd3-2220ede1f64c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha valaki épp 55 ezer fontot kér egy lábsérülés miatt, hogy zárhat egy focimeccset két góllal, két gólpasszal, a forduló legnagyobb góljával? – kérdezte a biztosító jogásza a bíróságon. Neki adtak igazat, a lebukott focista még fizethetett is.","shortLead":"Ha valaki épp 55 ezer fontot kér egy lábsérülés miatt, hogy zárhat egy focimeccset két góllal, két gólpasszal...","id":"20210706_biztositasi_csalo_focista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a589df77-70ec-445d-acd3-2220ede1f64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9bfa5b7-0cea-454a-927d-8bddc89cfb45","keywords":null,"link":"/elet/20210706_biztositasi_csalo_focista","timestamp":"2021. július. 06. 08:02","title":"Azzal buktatta le magát egy biztosítási csaló, hogy a forduló gólját lőtte az angol nyolcadosztályban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d503d0ed-177f-40b8-8042-d4f54b17b28b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két évre írt alá a magyar hátvéd.","shortLead":"Két évre írt alá a magyar hátvéd.","id":"20210705_lovrencsics_gergo_hajduk_split","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d503d0ed-177f-40b8-8042-d4f54b17b28b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b22c63-a82b-443a-8960-97ef6393cb36","keywords":null,"link":"/sport/20210705_lovrencsics_gergo_hajduk_split","timestamp":"2021. július. 05. 15:56","title":"Lovrencsics Gergő a Hajduk Splithez igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványhelyzet miatt most is felmentést kapnak azok, akik nem tudtak nyelvvizsgát szerezni a diplomájukhoz.","shortLead":"A járványhelyzet miatt most is felmentést kapnak azok, akik nem tudtak nyelvvizsgát szerezni a diplomájukhoz.","id":"20210706_nyelvvizsga_felsooktatas_diploma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0ad55d-88a8-47e8-ab21-ba1ff829a203","keywords":null,"link":"/elet/20210706_nyelvvizsga_felsooktatas_diploma","timestamp":"2021. július. 06. 07:19","title":"Van olyan felsőoktatási intézmény, ahol idén 1400 végzős kap diplomát nyelvvizsga nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány nap szünet után újra figyelmeztetést adtak ki a forróság miatt.","shortLead":"Néhány nap szünet után újra figyelmeztetést adtak ki a forróság miatt.","id":"20210706_hoseg_omsz_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a140ccee-1504-46be-8b4e-dad3b7b03c42","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_hoseg_omsz_idojaras","timestamp":"2021. július. 06. 05:15","title":"Visszatér a hőség, és legalább péntekig marad is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]