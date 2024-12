Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"603976ee-4193-468c-9d4f-e9565b2b785b","c_author":"Szőllősi Lili","category":"sport","description":"Az amerikai kosárlabdában a játékosokat nem pénzért, hanem másik játékosért szokták elcserélni. A kosarasok viszont nem szólhatnak bele, hova költöznek, és mivel csapataik a hátuk mögött tárgyalnak, olyan valószínűtlen szituációkban tudják meg, hogy új franchise-hoz kerültek, mint például egy nászút.","shortLead":"Az amerikai kosárlabdában a játékosokat nem pénzért, hanem másik játékosért szokták elcserélni. A kosarasok viszont nem...","id":"20241220_nba_jatekosok_adasvetel_dollar_milliok_rabszolgak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/603976ee-4193-468c-9d4f-e9565b2b785b.jpg","index":0,"item":"2225e78b-5226-4d91-8e53-0b5efe289373","keywords":null,"link":"/sport/20241220_nba_jatekosok_adasvetel_dollar_milliok_rabszolgak","timestamp":"2024. december. 20. 06:01","title":"Dollármilliókat keresnek, mégis úgy bánnak velük, mint a rabszolgákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0e2d67-9a3e-4176-acaf-95ea6fd2c78e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A leköszönő amerikai elnök Olaszországba is ellátogat, ahol Giorgia Meloni miniszterelnökkel és Sergio Mattarella elnökkel is tárgyal.","shortLead":"A leköszönő amerikai elnök Olaszországba is ellátogat, ahol Giorgia Meloni miniszterelnökkel és Sergio Mattarella...","id":"20241220_joe-biden-ferenc-papa-usa-vatikan-giorgia-meloni-olaszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae0e2d67-9a3e-4176-acaf-95ea6fd2c78e.jpg","index":0,"item":"ffc3d4c4-7f20-4d54-bb43-3cf0a6a52b4b","keywords":null,"link":"/vilag/20241220_joe-biden-ferenc-papa-usa-vatikan-giorgia-meloni-olaszorszag","timestamp":"2024. december. 20. 06:08","title":"A Vatikánba vezet Joe Biden utolsó elnöki útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8084477-0f86-46e5-844a-1539928cff5f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy részük eddig is a MÁV-csoportban töltött be vezető tisztségeket.","shortLead":"Nagy részük eddig is a MÁV-csoportban töltött be vezető tisztségeket.","id":"20241220_mav-atalakitas-uj-vezerigazgatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8084477-0f86-46e5-844a-1539928cff5f.jpg","index":0,"item":"3614d413-20fb-4dd9-9cfc-1e756ccc9826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_mav-atalakitas-uj-vezerigazgatok","timestamp":"2024. december. 20. 17:24","title":"Átalakul a MÁV vezetése, új vezérigazgatókat neveztek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a23b01-7536-4a39-9389-dad2044a651f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Meglepő és csak részben mulatságos korrupciós ügyeket gyűjtött össze Ceglédi Zoltán. Megtudhatjuk, hogyan kell luxusverdával kiszállítani a szociális ebédet. Kiderül, miként juthatna menő fővárosi garzonhoz egy falusi bölcsőde minden kis lakója. Fény derül a milánói világkiállítás híres-hírhedt „sámándobjának” sorsára. Valamint az ügyben is okosodhatunk, mi az a görcsónak, és hogyan kell egy száraz csónakázó tavon szakszerűen közlekedni.","shortLead":"Meglepő és csak részben mulatságos korrupciós ügyeket gyűjtött össze Ceglédi Zoltán. Megtudhatjuk, hogyan kell...","id":"20241221_duma-aktual-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7a23b01-7536-4a39-9389-dad2044a651f.jpg","index":0,"item":"887ccbf8-de0b-4956-abbb-c7c85e241c80","keywords":null,"link":"/360/20241221_duma-aktual-korrupcio","timestamp":"2024. december. 21. 19:30","title":"Száraz tónak nedves partján milliomos bölcsisek – korrupciós besztof a Duma Aktuálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7d43f0-33cd-463f-b12c-226973d12ea1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autó két utasa még a tűzoltók érkezése előtt ki tudott szállni.","shortLead":"Az autó két utasa még a tűzoltók érkezése előtt ki tudott szállni.","id":"20241220_13-kerulet-munkagodorbe-zuhant-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c7d43f0-33cd-463f-b12c-226973d12ea1.jpg","index":0,"item":"d996a755-dee6-40d1-b282-251b568b42b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20241220_13-kerulet-munkagodorbe-zuhant-auto","timestamp":"2024. december. 20. 14:20","title":"Öt méter mély munkagödörbe zuhant egy autó a XIII. kerületben, a tetején állt meg – videó a mentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1470ebe3-329a-48a6-9e98-a96d2cb58eab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Macron szerint méltósága és bátorsága Franciaországnak és a világnak is erőt ad.","shortLead":"Macron szerint méltósága és bátorsága Franciaországnak és a világnak is erőt ad.","id":"20241220_gisele-pelicot-emmanuel-macron-koszonet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1470ebe3-329a-48a6-9e98-a96d2cb58eab.jpg","index":0,"item":"e30c8357-47f7-41e6-993a-c4f8e1bbbd07","keywords":null,"link":"/elet/20241220_gisele-pelicot-emmanuel-macron-koszonet","timestamp":"2024. december. 20. 11:36","title":"Köszönetet mondott Gisèle Pélicot-nak a francia elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d180fc-4d5e-4817-a31e-f8d578ec111f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Dobrev Klára szerint a miniszterelnök hűtlen kezelést és hivatali visszaélést követ el.","shortLead":"Dobrev Klára szerint a miniszterelnök hűtlen kezelést és hivatali visszaélést követ el.","id":"20241220_demokratikus-koalicio-orban-viktor-feljelentes-unios-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04d180fc-4d5e-4817-a31e-f8d578ec111f.jpg","index":0,"item":"31a74798-eba8-4e6e-867e-2b853437ea9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_demokratikus-koalicio-orban-viktor-feljelentes-unios-tamogatas","timestamp":"2024. december. 20. 13:20","title":"Feljelenti Orbán Viktort a DK az elvesztett uniós pénzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d54606c-8468-4c46-b046-3ae88e2c9ca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi Magyarországon kapott politikai menedékjogot. ","shortLead":"A férfi Magyarországon kapott politikai menedékjogot. ","id":"20241221_marcin-romanowski-interpol-korozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d54606c-8468-4c46-b046-3ae88e2c9ca7.jpg","index":0,"item":"9ec72de3-1962-4740-a8df-550c5188ba76","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_marcin-romanowski-interpol-korozes","timestamp":"2024. december. 21. 20:59","title":"A lengyelek az Interpol vörös listájára tetetnék a volt miniszterhelyettest, aki Magyarországra menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]