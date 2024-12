Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00c605f3-05dc-40c5-a65a-d9b2d1f4f396","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt főpolgármester szerint a főváros bizonyos feltételek teljesülése esetén joggal támogatja az olimpia megrendezését, hasonló taktikát folytattak annak idején az Expo esetében is.","shortLead":"A volt főpolgármester szerint a főváros bizonyos feltételek teljesülése esetén joggal támogatja az olimpia...","id":"20241223_Demszky-Gabor-Egy-uralmon-levo-csalad-tulajdonolja-az-orszagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00c605f3-05dc-40c5-a65a-d9b2d1f4f396.jpg","index":0,"item":"d89aef64-f17d-4a27-aa23-fb26cbe7e8f7","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_Demszky-Gabor-Egy-uralmon-levo-csalad-tulajdonolja-az-orszagot","timestamp":"2024. december. 23. 13:08","title":"Demszky Gábor: Egy uralmon lévő család tulajdonolja az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96641e3c-7f10-4ba0-a2e5-3f38779ad2da","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A dél-koreai hírszerzés szerint Phenjan “önmegsemmisítésre képes drónokat gyárt és szállít Oroszországnak”. ","shortLead":"A dél-koreai hírszerzés szerint Phenjan “önmegsemmisítésre képes drónokat gyárt és szállít Oroszországnak”. ","id":"20241223_A-del-koreai-hadsereg-szerint-tobb-mint-ezer-Zelenszkij-szerint-mar-3-ezer-eszak-koreai-katona-halt-meg-Ukrajnaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96641e3c-7f10-4ba0-a2e5-3f38779ad2da.jpg","index":0,"item":"59f21b82-b028-4cd6-859d-0b1710d721e9","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_A-del-koreai-hadsereg-szerint-tobb-mint-ezer-Zelenszkij-szerint-mar-3-ezer-eszak-koreai-katona-halt-meg-Ukrajnaban","timestamp":"2024. december. 23. 21:55","title":"A dél-koreai hadsereg szerint több mint ezer, Zelenszkij szerint már 3 ezer észak-koreai katona halt meg Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szélsőjobboldali szimpatizáns a magdeburgi merénylet mögött, az oroszok a választások mögött. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Szélsőjobboldali szimpatizáns a magdeburgi merénylet mögött, az oroszok a választások mögött. Válogatásunk a világlapok...","id":"20241223_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"2bca9b3b-b69b-42dc-92dd-5971a0624f28","keywords":null,"link":"/360/20241223_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2024. december. 23. 10:42","title":"Nemzetközi lapszemle: Európa rettenetes événél csak még rosszabb jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4d99b5-f520-40f3-8e8d-921a6a99c2fc","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"A megszokott futball- helyett teniszmánia lett úrrá idén Olaszországon, ami szerethető sztárjainak is köszönhető. A sikersztoriban szerepet játszott a teniszszövetség stratégiája és egy tévécsatorna is.","shortLead":"A megszokott futball- helyett teniszmánia lett úrrá idén Olaszországon, ami szerethető sztárjainak is köszönhető...","id":"20241224_hvg-olasz-tenisz-jannik-sinner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d4d99b5-f520-40f3-8e8d-921a6a99c2fc.jpg","index":0,"item":"c5105ebf-1795-4fe2-a751-043125f80428","keywords":null,"link":"/360/20241224_hvg-olasz-tenisz-jannik-sinner","timestamp":"2024. december. 24. 11:00","title":"Jannik Sinner felült a teniszvilág trónjára, és a sportág rajongóivá tette a közismerten focibolond olaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6173f8-9d76-411e-86e9-761288a0c27a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai TIME magazin idén is összegyűjtötte az év 200 legjobb találmányát. Most bemutatjuk azokat, melyeket az adatvédelem terén találtak kiemelkedőnek.","shortLead":"Az amerikai TIME magazin idén is összegyűjtötte az év 200 legjobb találmányát. Most bemutatjuk azokat, melyeket...","id":"20241224_2024-legjobb-talalmanyai-adatvedelem-biztonsag-block-bitkey-bitcoin-badge-biometrikus-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c6173f8-9d76-411e-86e9-761288a0c27a.jpg","index":0,"item":"92d73e37-bc08-478f-b0c5-0361b97c94a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_2024-legjobb-talalmanyai-adatvedelem-biztonsag-block-bitkey-bitcoin-badge-biometrikus-adatok","timestamp":"2024. december. 24. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: a kavics formájú, szuperbiztonságos pénztárca és az ujjlenyomatot védő rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3d3cfe-83d7-469e-9b06-d778a6996134","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: Mordor, kamikaze, fogatókészség, hiperszonikus, vásárlóerő.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi...","id":"20241222_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal-A-dogkutnal-a-regi-temetovel-szemben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3d3cfe-83d7-469e-9b06-d778a6996134.jpg","index":0,"item":"2b320a51-1598-48f5-8a38-b204f685730f","keywords":null,"link":"/360/20241222_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal-A-dogkutnal-a-regi-temetovel-szemben","timestamp":"2024. december. 22. 17:30","title":"Az én hetem Lackfi Jánossal: A dögkútnál, a régi temetővel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Fico a harmadik nyugati vezető, aki Putyinnál járt Oroszország ukrajnai inváziója óta.","shortLead":"Fico a harmadik nyugati vezető, aki Putyinnál járt Oroszország ukrajnai inváziója óta.","id":"20241223_robert-fico-vlagyimir-putyin-talalkozo-moszkva-oroszorszag-szlovakia-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"7c2c3366-bc22-42d8-bdfb-4d6c72623da8","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_robert-fico-vlagyimir-putyin-talalkozo-moszkva-oroszorszag-szlovakia-haboru","timestamp":"2024. december. 23. 06:45","title":"Fico és Putyin „a háború mielőbbi békés befejezésének lehetőségeiről” is tárgyalt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben ketten életüket veszették.","shortLead":"A balesetben ketten életüket veszették.","id":"20241223_baleset-m5-autopalya-leallosav-mikrobusz-auto-karambol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"6b5fc938-599a-4a6b-964b-76ec36938101","keywords":null,"link":"/cegauto/20241223_baleset-m5-autopalya-leallosav-mikrobusz-auto-karambol","timestamp":"2024. december. 23. 09:17","title":"Leállósávban álló mikrobuszba rohant egy autó az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]