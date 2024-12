Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2122d613-9210-452b-9543-60dbb1b18672","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Koltai János maga ajánlkozott a Szomszédokban való szereplésre, mert pénzre volt szüksége. Frajt Editet volt, hogy megfeddték, miért flörtöl sorozatbeli főnökével.","shortLead":"Koltai János maga ajánlkozott a Szomszédokban való szereplésre, mert pénzre volt szüksége. Frajt Editet volt...","id":"20241225_Szomszedok-kulisszatitkok-beszolas-gabor-gabor-frajt-edit-juli-koltai-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2122d613-9210-452b-9543-60dbb1b18672.jpg","index":0,"item":"f70e6163-800b-45f8-83ec-842b04e9e12c","keywords":null,"link":"/elet/20241225_Szomszedok-kulisszatitkok-beszolas-gabor-gabor-frajt-edit-juli-koltai-janos","timestamp":"2024. december. 25. 14:57","title":"Neves színházi rendező szólt be a Szomszédokra – kulisszatitkok a sorozat Julijától és Gábor Gáborától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a2e2892-f882-471d-b6c7-f009987ed0ec","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A légicsapásokban többen életüket vesztették.","shortLead":"A légicsapásokban többen életüket vesztették.","id":"20241226_Izrael-huszi-celpontokra-mert-csapast-Jemenben-kis-hijan-a-WHO-ott-tartozkodo-foigazgatojat-is-eltalaltak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a2e2892-f882-471d-b6c7-f009987ed0ec.jpg","index":0,"item":"704465a9-030a-4338-af6a-ab56038e141c","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_Izrael-huszi-celpontokra-mert-csapast-Jemenben-kis-hijan-a-WHO-ott-tartozkodo-foigazgatojat-is-eltalaltak-ebx","timestamp":"2024. december. 26. 17:52","title":"Izrael húszi célpontokra mért csapást Jemenben, kis híján a WHO ott tartózkodó főigazgatóját is eltalálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e6c671-d3bd-4b61-82cc-9dc7a777dd7c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tovább keresik a szlovén hatóságok az eltűnt magyar férfit, de az időjárási körülmények nagyon megnehezítik a dolgukat.","shortLead":"Tovább keresik a szlovén hatóságok az eltűnt magyar férfit, de az időjárási körülmények nagyon megnehezítik a dolgukat.","id":"20241225_Hipotermias-lehet-az-Alpokban-eltunt-magyar-turazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00e6c671-d3bd-4b61-82cc-9dc7a777dd7c.jpg","index":0,"item":"c7bcb35f-9467-4486-a67c-a98568e6e490","keywords":null,"link":"/elet/20241225_Hipotermias-lehet-az-Alpokban-eltunt-magyar-turazo","timestamp":"2024. december. 25. 15:47","title":"Hipotermiás lehet a szlovén Alpokban eltűnt magyar túrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4f9ebe-4cd8-4925-b31f-8efe16aea480","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hosszabb és biztonságosabb repülést ígérnek azok a drónok, amelyeket önellenőrző idegrendszerrel szerelnek fel. Persze nem pont olyan megoldásról van szó, mint amilyen az emberi idegrendszer, az ötletet mégis ez adta a fejlesztéshez.","shortLead":"Hosszabb és biztonságosabb repülést ígérnek azok a drónok, amelyeket önellenőrző idegrendszerrel szerelnek fel. Persze...","id":"20241226_optikai-szalas-onvizsgalati-lehetoseg-dronoknal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea4f9ebe-4cd8-4925-b31f-8efe16aea480.jpg","index":0,"item":"f0a191a0-11ae-4cee-af94-f6021eba0823","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_optikai-szalas-onvizsgalati-lehetoseg-dronoknal","timestamp":"2024. december. 26. 16:03","title":"Idegrendszert kapnak a drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e266a9c-7097-4d82-a6f1-bfaf361efbf8","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Rendszeresen át kellene gondolni viszonyunkat az ünnepeinkhez, az azokon közösen elfogyasztott ételekhez, hogy a személyiségünket formáló tradíciók ne váljanak béklyóvá – hangsúlyozza Czecz Fruzsina gasztropszichológus, aki elárulja azt is, hogyan szereljük le a traktálást.","shortLead":"Rendszeresen át kellene gondolni viszonyunkat az ünnepeinkhez, az azokon közösen elfogyasztott ételekhez...","id":"20241225_hvg-asztalnal-dol-el-czecz-fruzsina-gasztropszichologus-karacsony-unnepi-szerepek-elvarasok-hataratlepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e266a9c-7097-4d82-a6f1-bfaf361efbf8.jpg","index":0,"item":"b46edc72-d643-456b-8612-4933f062e691","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-asztalnal-dol-el-czecz-fruzsina-gasztropszichologus-karacsony-unnepi-szerepek-elvarasok-hataratlepes","timestamp":"2024. december. 25. 19:30","title":"„Csak apád kedvéért sütöttem meg ezt is” – hogyan ne rokkanjunk bele a karácsonyba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2bc72b6-974a-46ba-8a8f-9245aa5006d0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bérletek árát idén sem emelik.","shortLead":"A bérletek árát idén sem emelik.","id":"20241225_Matraszentistvanon-indul-magyarorszagi-siszezon-csutortokon-reggel-mar-mukodni-fognak-a-siliftek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2bc72b6-974a-46ba-8a8f-9245aa5006d0.jpg","index":0,"item":"8331dd1b-88c7-4acc-8fcd-599b58a7b99a","keywords":null,"link":"/elet/20241225_Matraszentistvanon-indul-magyarorszagi-siszezon-csutortokon-reggel-mar-mukodni-fognak-a-siliftek","timestamp":"2024. december. 25. 15:41","title":"Mátraszentistvánon indul a magyarországi síszezon, csütörtökön reggel már lehet sorakozni a síliftnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már 410 forint alatt van az euró árfolyama.","shortLead":"Már 410 forint alatt van az euró árfolyama.","id":"20241226_forint-erosodes-euro-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"a8652d3e-5c10-45f2-9fc9-7d15e476e7e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241226_forint-erosodes-euro-arfolyam","timestamp":"2024. december. 26. 12:16","title":"Folytatódott a forint hajnal óta tartó erősödése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99b8711-2fe9-437f-8b4d-67f3f26b0464","c_author":"Várszegi Asztrik","category":"360","description":"Szeretem Magyarországot, mert… Milyen gondolatokat indít el bennük a fenti, befejezetlen mondat? – kérdeztük Várszegi Asztriktól, a pannonhalmi bencések emeritus főapátjától.","shortLead":"Szeretem Magyarországot, mert… Milyen gondolatokat indít el bennük a fenti, befejezetlen mondat? – kérdeztük Várszegi...","id":"20241225_hvg-szeretem-magyarorszagot-mert-varszegi-asztrik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b99b8711-2fe9-437f-8b4d-67f3f26b0464.jpg","index":0,"item":"ff415b8e-e306-42be-b8bf-d65746675f02","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-szeretem-magyarorszagot-mert-varszegi-asztrik","timestamp":"2024. december. 25. 10:45","title":"A kritikámat nem e világ elvárásaihoz igazítom, hanem belső eszményeinkhez – Várszegi Asztrik hitről, egyházról, Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]