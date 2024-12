Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Egy kivilágítatlan lépcsőn érte baleset a 90 éves színészt.","shortLead":"Egy kivilágítatlan lépcsőn érte baleset a 90 éves színészt.","id":"20241224_Bodrogi-Gyula-baleset-korhaz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c.jpg","index":0,"item":"49e5a1cd-61d2-4db4-90dd-0f1c9def84f8","keywords":null,"link":"/kultura/20241224_Bodrogi-Gyula-baleset-korhaz-ebx","timestamp":"2024. december. 24. 16:44","title":"Bodrogi Gyula leesett egy lépcsőről, kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f55f773-e1b2-47d4-830d-8a8313da64df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az NNGYK szerint a koronavírus-fertőzések száma megáll, az influenzás esetekből viszont több lesz.","shortLead":"Az NNGYK szerint a koronavírus-fertőzések száma megáll, az influenzás esetekből viszont több lesz.","id":"20241224_koronavirus-orokitoanyag-koncentracio-szennyviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f55f773-e1b2-47d4-830d-8a8313da64df.jpg","index":0,"item":"88585f28-545d-4fa1-8c99-066690a9dbb7","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_koronavirus-orokitoanyag-koncentracio-szennyviz","timestamp":"2024. december. 24. 18:25","title":"Csökkent a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a82dee-20be-4d7e-989d-a4b6ec6ac42a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gép Bakuból Groznijba tartott, Kazahsztánban csapódott a földhöz, majd kigyulladt. A becsapódást videó rögzítette.","shortLead":"A gép Bakuból Groznijba tartott, Kazahsztánban csapódott a földhöz, majd kigyulladt. A becsapódást videó rögzítette.","id":"20241225_utasszallito-lezuhant-kazahsztan-azerbaijan-airlines-72-ember-fedelzeten-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2a82dee-20be-4d7e-989d-a4b6ec6ac42a.jpg","index":0,"item":"255dc7f9-ceeb-4d69-832f-f2e128c973ee","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_utasszallito-lezuhant-kazahsztan-azerbaijan-airlines-72-ember-fedelzeten-ebx","timestamp":"2024. december. 25. 08:39","title":"72 emberrel a fedélzetén lezuhant egy utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8679f5c5-d24a-45d2-a02b-bdd84f39161a","c_author":"Szvetelszky Zsuzsa","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241225_hvg-szvetelszky-zsuzsa-fritz-breithaupt-a-narrativ-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8679f5c5-d24a-45d2-a02b-bdd84f39161a.jpg","index":0,"item":"30358cc5-4629-49d3-b0e5-83ced8b4b50b","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-szvetelszky-zsuzsa-fritz-breithaupt-a-narrativ-agy","timestamp":"2024. december. 25. 16:00","title":"Szvetelszky Zsuzsa szociálpszichológus: Íme, egy könyv arról, miért vonzódunk a történetekhez, és azok hogyan formálnak bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy hét alatt csaknem 140 ezer autóst ellenőriztek a járőrök.","shortLead":"Egy hét alatt csaknem 140 ezer autóst ellenőriztek a járőrök.","id":"20241224_ittas-sofor-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252.jpg","index":0,"item":"50066810-8fc5-4f09-bf9f-b2f4f4f68ae5","keywords":null,"link":"/cegauto/20241224_ittas-sofor-rendorseg","timestamp":"2024. december. 24. 19:41","title":"Több mint kétszáz ittas, vagy bedrogozott sofőrt fogtak a rendőrök a magyar utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72415c71-b5a4-4cc9-941a-5c5695091e8d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy az emberiség már eltűnik a Föld nevű bolygóról, azonban egy memóriakristály még mindig tárolni fogja a teljes emberi genomot, így valójában megőrizhető az emberiség a távoli jövő számára.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy az emberiség már eltűnik a Föld nevű bolygóról, azonban egy memóriakristály még mindig tárolni...","id":"20241226_emberi-genom-felirasa-ellenallo-5d-kristalyra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72415c71-b5a4-4cc9-941a-5c5695091e8d.jpg","index":0,"item":"9856a58f-0336-4cc0-9f32-e7701f8e2780","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_emberi-genom-felirasa-ellenallo-5d-kristalyra","timestamp":"2024. december. 26. 12:03","title":"Lehet, hogy egyszer majd ebből a kristályból teremtik újra az embert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6654b124-f927-4538-8963-e27df02ba16c","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"A túlzott fényáradat áramszünetet okozott 1924 decemberében – abban az időben, amikor még Edison is azt üzente Budapestre, hogy hisz Magyarország feltámadásában. A kereskedők azt kérték a pénzügyminisztertől, hogy karácsony előtt vasárnap is mérhessenek pálinkát, a politikus viszont azokat a tisztviselőket ostorozta, akiknek nem jutott karácsonyi jutalom. Erről is írtak a lapok száz éve.","shortLead":"A túlzott fényáradat áramszünetet okozott 1924 decemberében – abban az időben, amikor még Edison is azt üzente...","id":"20241224_100-eves-ujsag-karacsonyi-kirakatok-aramszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6654b124-f927-4538-8963-e27df02ba16c.jpg","index":0,"item":"780e7eee-425f-4036-b24e-e4321d59f1fd","keywords":null,"link":"/360/20241224_100-eves-ujsag-karacsonyi-kirakatok-aramszunet","timestamp":"2024. december. 24. 15:30","title":"„Alkoholistáink biztos fedezékben olvasgatják a száraz Amerika csempésztrükkjeit” – száz éve is pezsgett a magyar közélet karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99127154-8c90-4aa3-8ac0-c89e17d1ee2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt férfit ítélt el egy amszterdami bíróság az izraeli szurkolók elleni erőszak miatt.","shortLead":"Öt férfit ítélt el egy amszterdami bíróság az izraeli szurkolók elleni erőszak miatt.","id":"20241224_borton-amszterdami-antiszemita-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99127154-8c90-4aa3-8ac0-c89e17d1ee2e.jpg","index":0,"item":"28201081-67b4-496f-9cb5-c92577b362d8","keywords":null,"link":"/vilag/20241224_borton-amszterdami-antiszemita-tamadas","timestamp":"2024. december. 24. 17:44","title":"Börtönbüntetésre ítélték az amszterdami antiszemita támadás elkövetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]