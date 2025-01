Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d93b8769-4016-4a66-85b0-7d53175fd9a5","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"A Saxo Bank elemzői, ahogy minden évben, most is a lehető legrosszabb eshetőséget is figyelembe véve jósoltak a jövő évre. Fantáziájukban az Nvidia mindent elsöprő szárnyalása, az OPEC bukása, a kínai gazdaság visszapattanása, a biotechnológia nagy ugrása alakíthatják majd a világgazdaságot 2025-ben.","shortLead":"A Saxo Bank elemzői, ahogy minden évben, most is a lehető legrosszabb eshetőséget is figyelembe véve jósoltak a jövő...","id":"20250101_saxo-bank-legvadabb-gazdasagi-joslatok-2025-re-barmilyen-botranyosak-is-erdemes-felkeszulni-rajuk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d93b8769-4016-4a66-85b0-7d53175fd9a5.jpg","index":0,"item":"df7e2b84-c75f-4c36-8a77-4031183c4a0a","keywords":null,"link":"/360/20250101_saxo-bank-legvadabb-gazdasagi-joslatok-2025-re-barmilyen-botranyosak-is-erdemes-felkeszulni-rajuk-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 14:30","title":"Megérkeztek a legvadabb gazdasági jóslatok 2025-re – bármilyen hajmeresztőek is, érdemes felkészülni rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ac1c70-8b3f-4bb9-ac71-0f8b0a7c3486","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás elkövetője, Samszúd bin Dzsabbar Amerikában született és Texasban élt, korábban katona volt. A gázoláshoz használt bérelt kisteherautójában az Iszlám Állam zászlóját találták meg.","shortLead":"A támadás elkövetője, Samszúd bin Dzsabbar Amerikában született és Texasban élt, korábban katona volt. A gázoláshoz...","id":"20250102_new-orleans-gazolas-terrorcselekmeny-samszud-din-dzsabbar-iszlam-allam-halalos-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9ac1c70-8b3f-4bb9-ac71-0f8b0a7c3486.jpg","index":0,"item":"7323342e-d3f7-4b55-8d56-efdb889259fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_new-orleans-gazolas-terrorcselekmeny-samszud-din-dzsabbar-iszlam-allam-halalos-aldozatok","timestamp":"2025. január. 02. 05:35","title":"Tizenötre emelkedett a New Orleans-i gázolásos merénylet halálos áldozatainak száma, az elkövetőnek társai is voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c559aaa8-7ed6-456e-9b85-5f257766262c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-koreai kutatók olyan szilárdtest-akkumulátort fejlesztettek, ami képes eloltani magát, ha véletlenül tűz ütne ki. Nem mellesleg: 1000 feltöltés és lemerítés után majdnem 20 százalékkal nagyobb marad a kapacitása, mint a mostani akkumulátoroké.","shortLead":"Dél-koreai kutatók olyan szilárdtest-akkumulátort fejlesztettek, ami képes eloltani magát, ha véletlenül tűz ütne ki...","id":"20250102_szilardtest-akkumulator-kapacitas-elektromos-aram-tarolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c559aaa8-7ed6-456e-9b85-5f257766262c.jpg","index":0,"item":"e253553e-bb79-4b55-9c24-cf814473b9e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_szilardtest-akkumulator-kapacitas-elektromos-aram-tarolasa","timestamp":"2025. január. 02. 11:03","title":"Újfajta akkumulátor kerülhet a mobiljába, tovább bírja és kevésbé lesz tűzveszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Oroszország függetlenedne a nyugati technológiától, ezért saját játékkonzolokat kínálna. Moszkva állítja, nemcsak a Tetris fut majd rajtuk.","shortLead":"Oroszország függetlenedne a nyugati technológiától, ezért saját játékkonzolokat kínálna. Moszkva állítja, nemcsak...","id":"20250102_orosz-jatekkonzol-nyugati-technologia-szankcio-fog-play","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717.jpg","index":0,"item":"2aad3014-3625-4693-8ccc-e4c7993159de","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_orosz-jatekkonzol-nyugati-technologia-szankcio-fog-play","timestamp":"2025. január. 02. 10:33","title":"Saját játékkonzolokat fejleszt Oroszország, fotón mutatjuk az egyiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a69f9d-33f3-4fa9-bec8-9fe37249a586","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Volt bőven dolga a köztereseknek.","shortLead":"Volt bőven dolga a köztereseknek.","id":"20250101_szilveszter-szemet-budapest-fkf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32a69f9d-33f3-4fa9-bec8-9fe37249a586.jpg","index":0,"item":"23446b8c-b898-4d0c-89af-1e289dee3e88","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_szilveszter-szemet-budapest-fkf","timestamp":"2025. január. 01. 19:07","title":"Több mint nyolc tonna szemetet eredményezett a szilveszterezés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzet Színésze karácsony előtt esett el egy lépcsőn.","shortLead":"A Nemzet Színésze karácsony előtt esett el egy lépcsőn.","id":"20250101_Bodrogi-Gyula-baleset-szinpad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d.jpg","index":0,"item":"fddfa44b-885a-4a9e-83f7-e2b0d5814528","keywords":null,"link":"/elet/20250101_Bodrogi-Gyula-baleset-szinpad","timestamp":"2025. január. 01. 21:50","title":"Bodrogi Gyula két hét múlva már szeretne színpadra állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elkezdődött az új év, és vele rengeteg új szabály is élesedik január 1-jén. Mostantól a nyugdíjra félretett pénzt el lehet költeni lakásra, megemelnek több adót, de a napelemesek is készülhetnek változásra. Mutatjuk, milyen új szabályokkal kell megismerkednünk 2025-ben.","shortLead":"Elkezdődött az új év, és vele rengeteg új szabály is élesedik január 1-jén. Mostantól a nyugdíjra félretett pénzt el...","id":"20250101_2025-valtozasok-ujev-ado-fizetes-bankok-parkolas-napelem-munka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a.jpg","index":0,"item":"e0c33239-9eed-4197-8659-84781f870558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250101_2025-valtozasok-ujev-ado-fizetes-bankok-parkolas-napelem-munka-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 10:30","title":"Inflációkövető adóemelés, dráguló bankolás, bonyolódó ügyintézés – így változik az élet 2025-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0913b75b-f79b-4249-b150-a5da630a3982","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A végzetes ostobaság az volt, hogy nem láttuk a veszélyét, hogy kétharmaddal korlátlan hatalmat lehet szerezni – mondja a január 2-án nyolcvanéves Haraszti Miklós. Az egykori ellenálló, volt SZDSZ-es politikus egy színes forradalom esélyét látja a mai Magyarországon.","shortLead":"A végzetes ostobaság az volt, hogy nem láttuk a veszélyét, hogy kétharmaddal korlátlan hatalmat lehet szerezni – mondja...","id":"20250102_hvg-haraszti-miklos-interju-rendszervaltas-Kadar-Orban-rendszer-Magyar-Peter-alkotmanyossag-szines-forradalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0913b75b-f79b-4249-b150-a5da630a3982.jpg","index":0,"item":"b93b9403-8f8e-48dd-8bce-ef10d25acf48","keywords":null,"link":"/360/20250102_hvg-haraszti-miklos-interju-rendszervaltas-Kadar-Orban-rendszer-Magyar-Peter-alkotmanyossag-szines-forradalom","timestamp":"2025. január. 02. 10:30","title":"Haraszti Miklós: Minden kleptokrácia az arany vécékefén bukott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]