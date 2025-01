Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1285511c-2be9-4c79-8151-5ddd2343b1e5","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Alig egy napot élt meg a Halászbástya elé felállított kordon, amivel a bevételeit növelte volna a Budavári Önkormányzat. A pesti panorámát gyászosan fekete leplekkel eltakaró lezárást akkora felháborodás övezte, hogy a felállításáról szóló önkormányzati javaslatot eredetileg jegyző Böröcz László I. kerületi polgármester egy nap után eltávolíttatta. De mivel járhatott volna, ha marad, és milyen problémákra hívja fel a figyelmet a történet?","shortLead":"Alig egy napot élt meg a Halászbástya elé felállított kordon, amivel a bevételeit növelte volna a Budavári...","id":"20250103_fizetos-halaszbastya-kordon-turizmus-budavari-onkormanyzat-idegenvezetok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1285511c-2be9-4c79-8151-5ddd2343b1e5.jpg","index":0,"item":"e54a8b81-74a5-4eba-aed7-53dbb3107474","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_fizetos-halaszbastya-kordon-turizmus-budavari-onkormanyzat-idegenvezetok-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 16:30","title":"Az Instagram-mennyországot fenyegette a Halászbástya kordonja, de hiába bontották le gyorsan, így is okozhatott károkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c82662-5e6c-41b0-9b21-d329979a9b0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Meghalt Mahmúd Szalah, a Hamász rendőrfőnöke és helyettese, Huszam Sahvan is a légicsapásban.","shortLead":"Meghalt Mahmúd Szalah, a Hamász rendőrfőnöke és helyettese, Huszam Sahvan is a légicsapásban.","id":"20250102_gazai-ovezet-bombazas-menedek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6c82662-5e6c-41b0-9b21-d329979a9b0f.jpg","index":0,"item":"aa56586c-254c-4454-b02f-df6196f31e5d","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_gazai-ovezet-bombazas-menedek","timestamp":"2025. január. 02. 20:18","title":"Lebombáztak egy menedéksátrat a Gázai övezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Arról, hogy Ukrajnán keresztül nem érkezik már orosz gáz Európába, a The New York Times mellett a The Independent, a The Daily Telegraph és a The Times is beszámolt. Magyarország számára elszállt 1 milliárd eurónyi uniós támogatás, írja a Die Welt. Az ukrajnai béke Putyin végét jelentené, jelenti ki a Süddeutsche szerzője. A Nyugatnak hibrid ellentámadással kellene reagálnia az orosz hibrid hadviselésre, írja Max Boot a The Washington Postban. A közelgő Trump-elnökség elébe tekint a Financial Times.","shortLead":"Arról, hogy Ukrajnán keresztül nem érkezik már orosz gáz Európába, a The New York Times mellett a The Independent...","id":"20250102_nemzetkozi-lapszemle-ukrajna-oroszorszag-gaz-eu-penz-putyin-trump-hollandia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"ffca4e9d-a140-4b8c-a7e4-b61b1ffe83bc","keywords":null,"link":"/360/20250102_nemzetkozi-lapszemle-ukrajna-oroszorszag-gaz-eu-penz-putyin-trump-hollandia","timestamp":"2025. január. 02. 10:30","title":"Képtelen állapot ért véget – az Ukrajnán keresztül zajló orosz gázszállítás leállítását tárgyalja a világsajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a512c0fc-b418-4286-baa9-7186aa478cc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK vezére úgy véli, az a dolguk, hogy kezdeményezzék az előrehozott választásokat, úgyhogy így tesznek. ","shortLead":"A DK vezére úgy véli, az a dolguk, hogy kezdeményezzék az előrehozott választásokat, úgyhogy így tesznek. ","id":"20250103_gyurcsany-ferenc-magyar-peter-elorehozott-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a512c0fc-b418-4286-baa9-7186aa478cc6.jpg","index":0,"item":"81c602b6-c76b-4eb7-bb68-ef9329c9727f","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_gyurcsany-ferenc-magyar-peter-elorehozott-valasztas-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 14:19","title":"Magyar Péter után most Gyurcsány Ferenc is előrehozott választást akar, a DK kezdeményezi az Országgyűlés feloszlatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhét órát kellett várakozniuk a Spanyolországhoz tartozó szigeten az utasoknak. ","shortLead":"Tizenhét órát kellett várakozniuk a Spanyolországhoz tartozó szigeten az utasoknak. ","id":"20250102_Tenerife-Wizz-Air-repulogep-utas-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"0519b808-40e5-4ed4-b38d-8da2395de0c2","keywords":null,"link":"/elet/20250102_Tenerife-Wizz-Air-repulogep-utas-Budapest","timestamp":"2025. január. 02. 12:49","title":"Madárral ütközött a Wizz Air gépe, ezért Tenerifén rekedtek egy éjszakára a Budapestre tartó utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy már nem is az a kérdés, mikor lesznek parlamenti választások, hanem hogy lesznek-e egyáltalán.","shortLead":"Lehet, hogy már nem is az a kérdés, mikor lesznek parlamenti választások, hanem hogy lesznek-e egyáltalán.","id":"20250103_mikor-lesznek-valasztasok-szavazas-elorehozott-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"0764bd4b-96c0-4fbe-873e-964894c711c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_mikor-lesznek-valasztasok-szavazas-elorehozott-valasztas-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 16:03","title":"Ön szerint mikor lesznek választások? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23faae21-f20e-4b73-b5d7-5fab381569e6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A paksi önkormányzat már el is adta a gigaberuházás melletti telket.","shortLead":"A paksi önkormányzat már el is adta a gigaberuházás melletti telket.","id":"20250103_Sajat-KFC-t-kaphat-Paks-II","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23faae21-f20e-4b73-b5d7-5fab381569e6.jpg","index":0,"item":"4e83706b-ca84-47fe-bf9a-79822706ea32","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_Sajat-KFC-t-kaphat-Paks-II","timestamp":"2025. január. 03. 09:11","title":"„Saját” KFC-t kaphat Paks II.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A másodfokon eljáró bíróság szerint is letartóztatásban kell lennie F. Jánosnak.","shortLead":"A másodfokon eljáró bíróság szerint is letartóztatásban kell lennie F. Jánosnak.","id":"20250102_fellebbezes-Till-Tamas-gyilkos-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"4490fdfd-bbfe-4378-8117-d87f33669317","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_fellebbezes-Till-Tamas-gyilkos-letartoztatas","timestamp":"2025. január. 02. 16:09","title":"Hiába fellebbezett Till Tamás gyilkosa, marad a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]