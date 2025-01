Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dd2fc4f1-60cd-4fd4-ace4-12e4013db0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Starlinket is megelőzve elsőként ért el 100 Gbps sebességet a kínai Chang Guang Satellite Technology lézeres műhold-Föld internete.","shortLead":"A Starlinket is megelőzve elsőként ért el 100 Gbps sebességet a kínai Chang Guang Satellite Technology lézeres...","id":"20250103_kina-chang-guang-satellite-technology-lezeres-internet-fold-muhold-kapcsolat-rekord-100-gpbs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd2fc4f1-60cd-4fd4-ace4-12e4013db0ee.jpg","index":0,"item":"31153ae0-3a79-46d4-9f0c-dc22d7dd6f22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_kina-chang-guang-satellite-technology-lezeres-internet-fold-muhold-kapcsolat-rekord-100-gpbs","timestamp":"2025. január. 03. 17:03","title":"Kipróbálták a 100 gigabites internetet – és működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18c2b8e-2899-420b-89d8-2d3a6f6067e8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A polgármester szerint a nevelés hiánya állhat a városban tapasztalt károkozások hátterében.","shortLead":"A polgármester szerint a nevelés hiánya állhat a városban tapasztalt károkozások hátterében.","id":"20250104_pasztoi-mikulas-hangszoro-lopas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f18c2b8e-2899-420b-89d8-2d3a6f6067e8.jpg","index":0,"item":"9c63aaea-f6bf-418a-bdcd-3bb8ee49552d","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_pasztoi-mikulas-hangszoro-lopas","timestamp":"2025. január. 04. 20:49","title":"Kilopták a hangszórót a pásztói Mikulás hátuljából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357e9177-8f60-4904-9a83-ea10388a648f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ausztriában súlyos politikai válság jön – ami Putyinnak jöhet jól. 