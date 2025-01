Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7185c2d4-5ece-482f-b2b6-6e646765556c","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Haiti bűnbandák tagjai, jemeni húszi terrorszervezet vezetői, a csecsen hadúr, Razman Kadirov és a Hasogdzsi-gyilkosság elkövetői is azon a szankciós listán vannak, ahova Rogán Antal is felkerült.","shortLead":"Haiti bűnbandák tagjai, jemeni húszi terrorszervezet vezetői, a csecsen hadúr, Razman Kadirov és a Hasogdzsi-gyilkosság...","id":"20250109_terroristak-bunozok-glomag-rogan-antal-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7185c2d4-5ece-482f-b2b6-6e646765556c.jpg","index":0,"item":"5ae31146-7dbb-45a1-9a4b-f38248b74e10","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_terroristak-bunozok-glomag-rogan-antal-lista","timestamp":"2025. január. 09. 17:07","title":"Terroristákkal és bűnözőkkel került Rogán Antal egy listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d140a-766b-4254-8e6b-89573aa07cd1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Idénymunka esetén a minimálbér 0,75 százalékát, alkalmi munka esetén 1,5 százalékát kell közteherként befizetnie a munkáltatónak. Az időtartamot is korlátozza a kormány: július 1-től egy évben legfeljebb 120 napot dolgozhat valaki egyszerűsített foglalkoztatásban.","shortLead":"Idénymunka esetén a minimálbér 0,75 százalékát, alkalmi munka esetén 1,5 százalékát kell közteherként befizetnie...","id":"20250109_alkalmi-munka-adoteher-emeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d140a-766b-4254-8e6b-89573aa07cd1.jpg","index":0,"item":"e44eabc4-c081-4f6d-97e3-5b98c1d7d308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_alkalmi-munka-adoteher-emeles","timestamp":"2025. január. 09. 15:52","title":"Durván megemeli a kormány az alkalmi munkát sújtó adót februártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval fiatalabbak számára is lehetővé teszik a mindennapi pénzügyek feletti kontroll gyakorlását. Ahogyan azt a költési mintázatainkon tapasztalhatjuk, valószínűleg sokan hálásak lettünk volna, ha a pénzügyek tudatos kezelésére már gyermekkorban ráirányítják a figyelmünket. Az OTP Bank ezt felismerve vezetett be új szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy a szülők online, a saját mobiljukon nyissanak bankszámlát 14 év alatti gyermekeik számára. Az újítás céljairól és a fejlesztés kihívásairól Kuhárszki Andrással, az OTP Bank fejlesztési területéért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, néhány gondolatot szentelve az OTP MobilBank egyéb fejlesztéseinek is.","shortLead":"Az egyre gyorsuló digitális világban a fintechszolgáltatások nemcsak az átlagos felhasználóknak, de a náluk jóval...","id":"20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fc0e8c4-1363-4345-a70f-6e9c1b0b3aac.jpg","index":0,"item":"96a14850-cbb2-4982-899e-df6fe540d1e5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241129_A-penzugyi-tudatossagnak-nincs-also-korhatara","timestamp":"2025. január. 09. 16:15","title":"A pénzügyi tudatosságnak nincs alsó korhatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9058f9f1-0938-4ba7-a67f-c0f5a4868d74","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Annak ellenére, hogy az Európai Unió az orosz–ukrán háború kitörésekor vállalta, hogy teljesen leválik az orosz földgázról. Ehelyett tavaly 13 százalékkal több cseppfolyós gázt importáltak az európai országok, mint 2023-ban.","shortLead":"Annak ellenére, hogy az Európai Unió az orosz–ukrán háború kitörésekor vállalta, hogy teljesen leválik az orosz...","id":"20250109_orosz-LNG-import-rekord-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9058f9f1-0938-4ba7-a67f-c0f5a4868d74.jpg","index":0,"item":"273bbfcd-9a14-4514-8e8c-89ec4e1523de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_orosz-LNG-import-rekord-2024","timestamp":"2025. január. 09. 14:03","title":"Rekordmennyiségű LNG-t vásárolt Európa Oroszországtól 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906c95c2-0c32-442a-9282-e780cc16450e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Kézilabda-szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága pénzbüntetés megfizetésére is kötelezte a klubot, a játékosokat és a stábtagokat. ","shortLead":"A Magyar Kézilabda-szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága pénzbüntetés megfizetésére is kötelezte a klubot...","id":"20250110_eltiltas-penzbuntetes-mosonmagyarovar-demonstralo-kezilabdazok-mksz-fegyelmi-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906c95c2-0c32-442a-9282-e780cc16450e.jpg","index":0,"item":"63cf8253-0c02-4b85-8c96-6022655e1e59","keywords":null,"link":"/sport/20250110_eltiltas-penzbuntetes-mosonmagyarovar-demonstralo-kezilabdazok-mksz-fegyelmi-bizottsag","timestamp":"2025. január. 10. 11:13","title":"Egy hónapos eltiltást kaptak mosonmagyaróvári kézilabdázók, mert játékmegtagadással tiltakoztak a klubvezetés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96293880-aa10-4c69-9b9d-e2c4c223a5f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A megújuló forrásokból származó villamos energia 19,5 százalékot tesz ki, Ausztriában például 88 százalékot.","shortLead":"A megújuló forrásokból származó villamos energia 19,5 százalékot tesz ki, Ausztriában például 88 százalékot.","id":"20250109_Most-a-legmagasabb-a-megujulo-energia-aranya-Magyarorszagon-de-igy-is-az-EU-rangsor-aljan-kullogunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96293880-aa10-4c69-9b9d-e2c4c223a5f6.jpg","index":0,"item":"62424205-e52a-4011-a450-5d3c0bd13ad8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250109_Most-a-legmagasabb-a-megujulo-energia-aranya-Magyarorszagon-de-igy-is-az-EU-rangsor-aljan-kullogunk","timestamp":"2025. január. 09. 12:39","title":"Most a legmagasabb a megújuló energia aránya Magyarországon, de így is az EU-rangsor alján kullogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afcc71f-846b-436c-9123-09c19a171caa","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ki ne vágyna harmonikus párkapcsolatra? Jó vagy rossz hír, ám ezt alapjaiban meghatározza a társak érzelmi intelligenciája. Ami szerencsére fejleszthető.","shortLead":"Ki ne vágyna harmonikus párkapcsolatra? Jó vagy rossz hír, ám ezt alapjaiban meghatározza a társak érzelmi...","id":"20250109_Sokszor-elhanyagolt-tenyezo-hogy-ettol-is-fugg-a-boldog-parkapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9afcc71f-846b-436c-9123-09c19a171caa.jpg","index":0,"item":"0d9432d6-c9ba-44d2-817c-ff7e4fb5f872","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250109_Sokszor-elhanyagolt-tenyezo-hogy-ettol-is-fugg-a-boldog-parkapcsolat","timestamp":"2025. január. 09. 12:50","title":"Sokszor elhanyagolt tényező, hogy ettől is függ a boldog párkapcsolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58081d9c-2705-4a10-8f75-0b307ec5038e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A grúz politikus ugyanarra a szankciós listára került fel tavaly, amin kedd óta már Rogán Antal neve is szerepel. ","shortLead":"A grúz politikus ugyanarra a szankciós listára került fel tavaly, amin kedd óta már Rogán Antal neve is szerepel. ","id":"20250108_Orban-Viktor-Momentum-Gruzia-amerikai-szankcios-lista-Tompos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58081d9c-2705-4a10-8f75-0b307ec5038e.jpg","index":0,"item":"7061a878-004f-411d-b11e-9a7616c98f40","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_Orban-Viktor-Momentum-Gruzia-amerikai-szankcios-lista-Tompos","timestamp":"2025. január. 08. 18:55","title":"Tompos Márton: Orbán megpróbálhatott leszedetni egy grúz politikust az amerikai szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]