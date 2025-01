Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb990626-0bfc-4c65-ab70-2d02d210cdf2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tűzvész miatt elhagyott otthonok könnyű prédát jelentenek a bűnözőknek. A lángok terjedése miatt a hatóságok már 150 ezer embert szólítottak fel a menekülésre.","shortLead":"A tűzvész miatt elhagyott otthonok könnyű prédát jelentenek a bűnözőknek. A lángok terjedése miatt a hatóságok már 150...","id":"20250112_Tuzoltoknak-oltozott-fosztogatokat-tartoztattak-le-Los-Angelesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb990626-0bfc-4c65-ab70-2d02d210cdf2.jpg","index":0,"item":"f9714be4-28eb-4d26-9389-d0a1729ebf07","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Tuzoltoknak-oltozott-fosztogatokat-tartoztattak-le-Los-Angelesben","timestamp":"2025. január. 12. 15:54","title":"Tűzoltóknak öltözött fosztogatókat tartóztattak le Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Varga Mihály államtitkárai közül csak egy maradt a régi pozíciójában, Nagy Márton a helyettes államtitkárokat tolta előre, őket pedig jórészt a saját embereivel pótolta a szupererős nemzetgazdasági tárcánál.","shortLead":"Varga Mihály államtitkárai közül csak egy maradt a régi pozíciójában, Nagy Márton a helyettes államtitkárokat tolta...","id":"20250112_hvg-nagy-marton-csucsminiszterium-kaderpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"ba7980e2-a587-49dd-9047-0cba47b0f9f6","keywords":null,"link":"/360/20250112_hvg-nagy-marton-csucsminiszterium-kaderpolitika","timestamp":"2025. január. 12. 08:30","title":"Varga emberei leléptek, Nagy Márton sorokat cserél új gigaminisztériumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Átfésültek a kutatók egy sor tanulmányt, és kiderült: mindenféle problémákhoz vezethetnek a szervezetbe került mikroműanyagok. ","shortLead":"Átfésültek a kutatók egy sor tanulmányt, és kiderült: mindenféle problémákhoz vezethetnek a szervezetbe került...","id":"20250112_mikromuanyag-szennyezes-kutatas-elemzes-meddoseg-belproblemak-tudofunkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a.jpg","index":0,"item":"2b6ae126-a157-4432-8e84-4d75b2e6b959","keywords":null,"link":"/tudomany/20250112_mikromuanyag-szennyezes-kutatas-elemzes-meddoseg-belproblemak-tudofunkciok","timestamp":"2025. január. 12. 16:03","title":"Egyre több ételben ott vannak, pedig bél- és tüdőproblémákat, sőt meddőséget is okozhatnak a mikroműanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából hatmillió forintos kárt okozott a légitársaságnak. ","shortLead":"Nagyjából hatmillió forintos kárt okozott a légitársaságnak. ","id":"20250113_Ryanair-ittas-utas-alkohol-Porto-Dublin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576.jpg","index":0,"item":"a5792d8f-daff-43d5-aa55-b99f19d71bba","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_Ryanair-ittas-utas-alkohol-Porto-Dublin","timestamp":"2025. január. 13. 14:55","title":"A Ryanair szerint korlátozni kellene a reptéri alkoholizálást, miután egy részeg utas miatt kényszerleszállásra volt szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367df20f-02d0-472a-9c85-fa81428e970b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tavaly ősszel elhunyt képviselő, Potápi Árpád utódjáról dönthetnek a választók.","shortLead":"A tavaly ősszel elhunyt képviselő, Potápi Árpád utódjáról dönthetnek a választók.","id":"20250112_Fidesz-esellyel-Tisza-Part-nelkul-tartanak-idokozi-valasztast-Tolnaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/367df20f-02d0-472a-9c85-fa81428e970b.jpg","index":0,"item":"f8edd410-c05e-4518-9675-44a06e964fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Fidesz-esellyel-Tisza-Part-nelkul-tartanak-idokozi-valasztast-Tolnaban","timestamp":"2025. január. 12. 10:18","title":"Fidesz-eséllyel, Tisza Párt nélkül tartanak időközi választást Tolnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e68364-9c3d-44ec-b532-ccdb2094c7a0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megnövekedett kapacitással várják az ügyfeleket a kormányablakokban, de így is várakozással kell számolniuk.","shortLead":"Megnövekedett kapacitással várják az ügyfeleket a kormányablakokban, de így is várakozással kell számolniuk.","id":"20250112_Sokan-hagytak-az-utolso-pillanatra-az-ugyfelkapus-regisztraciot---tippek-a-gyorsabb-ugyintezesre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1e68364-9c3d-44ec-b532-ccdb2094c7a0.jpg","index":0,"item":"c1b4c5f8-2076-4be2-b684-aef66dbbfd27","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Sokan-hagytak-az-utolso-pillanatra-az-ugyfelkapus-regisztraciot---tippek-a-gyorsabb-ugyintezesre","timestamp":"2025. január. 12. 14:14","title":"Sokan hagyták az utolsó pillanatra az ügyfélkapus regisztrációt - tippek a gyorsabb ügyintézésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6355ce-47e5-49a7-af56-74db09211fde","c_author":"Nagy Dániel Gergely","category":"360","description":"Az első nukleáris töltetet hordozó interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését követően a világ megsemmisülése kódolva van – a feltartóztathatatlan armageddon folyamatát vezeti le pillanatról pillanatra új könyvében az amerikai író-újságíró.","shortLead":"Az első nukleáris töltetet hordozó interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését követően a világ megsemmisülése...","id":"20250112_hvg-annie-jacobsen-amerikai-iroujsagiro-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e6355ce-47e5-49a7-af56-74db09211fde.jpg","index":0,"item":"623cffcf-7cd7-4e39-803b-5036c5557235","keywords":null,"link":"/360/20250112_hvg-annie-jacobsen-amerikai-iroujsagiro-interju","timestamp":"2025. január. 12. 13:30","title":"Annie Jacobsen: Nem számít, hogy kezdődik az atomháború, megsemmisüléssel végződik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz fotós korábban a Benetton kreatív igazgatója volt.","shortLead":"Az olasz fotós korábban a Benetton kreatív igazgatója volt.","id":"20250113_toscani-halalhir-benetton-fotos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84.jpg","index":0,"item":"ee654f43-8d17-41e1-a05f-99c18144ec39","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_toscani-halalhir-benetton-fotos","timestamp":"2025. január. 13. 08:11","title":"82 éves korában elhunyt a provokatív reklámkampányairól ismert Oliviero Toscani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]