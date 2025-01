Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b866c192-1217-469d-bdc8-2b8b445cfecb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A habos anyag lelassítja a tüzek terjedését.","shortLead":"A habos anyag lelassítja a tüzek terjedését.","id":"20250112_Rozsaszin-ragaccsal-probaljak-megfekezni-a-Los-Angeles-i-langokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b866c192-1217-469d-bdc8-2b8b445cfecb.jpg","index":0,"item":"6d89174a-1931-4a07-8eb1-33d6663e1a1c","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Rozsaszin-ragaccsal-probaljak-megfekezni-a-Los-Angeles-i-langokat","timestamp":"2025. január. 12. 10:23","title":"Rózsaszín ragaccsal próbálják megfékezni a Los Angeles-i lángokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fab194-bfdf-4459-bc82-ef67d05cf973","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A modernizált külsejű és technikájú legfrissebb Tesla iránt igen komoly érdeklődés mutatkozik.","shortLead":"A modernizált külsejű és technikájú legfrissebb Tesla iránt igen komoly érdeklődés mutatkozik.","id":"20250113_az-elso-nap-50-ezer-uj-tesla-model-y-t-rendeltek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97fab194-bfdf-4459-bc82-ef67d05cf973.jpg","index":0,"item":"44e84250-90d3-4eac-9d91-2c2de5be4d6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_az-elso-nap-50-ezer-uj-tesla-model-y-t-rendeltek","timestamp":"2025. január. 13. 08:41","title":"Az első nap 50 ezer új Tesla Model Y-t rendeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e31173-34ad-4448-be79-61f4391fe54b","c_author":"Felsmann Balázs","category":"360","description":"A szakembereket is meglepő ütemben bővülnek a globális megújulóenergia-kapacitások. Bár a részarányuk még csak 13 százalékos, a fosszilis korszak – ha lassan is, de – a végéhez közeledik. Felsmann Balázs írása.","shortLead":"A szakembereket is meglepő ütemben bővülnek a globális megújulóenergia-kapacitások. Bár a részarányuk még csak 13...","id":"20250112_fenntarthato-fejlodes-energia-energiahatekonysag-megujulo-zold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e31173-34ad-4448-be79-61f4391fe54b.jpg","index":0,"item":"d4485881-1b33-4d6a-87fb-f2f638bc6ca1","keywords":null,"link":"/360/20250112_fenntarthato-fejlodes-energia-energiahatekonysag-megujulo-zold","timestamp":"2025. január. 12. 11:30","title":"Tudósok szerint 2050-re elérhető, hogy az energiatermelés 100 százalékban zöld legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Varga Mihály államtitkárai közül csak egy maradt a régi pozíciójában, Nagy Márton a helyettes államtitkárokat tolta előre, őket pedig jórészt a saját embereivel pótolta a szupererős nemzetgazdasági tárcánál.","shortLead":"Varga Mihály államtitkárai közül csak egy maradt a régi pozíciójában, Nagy Márton a helyettes államtitkárokat tolta...","id":"20250112_hvg-nagy-marton-csucsminiszterium-kaderpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"ba7980e2-a587-49dd-9047-0cba47b0f9f6","keywords":null,"link":"/360/20250112_hvg-nagy-marton-csucsminiszterium-kaderpolitika","timestamp":"2025. január. 12. 08:30","title":"Varga emberei leléptek, Nagy Márton sorokat cserél új gigaminisztériumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b00ba3-a78a-42b0-8a82-302e5df1c9d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A 11 hónapos gyerek 11 napig volt a gépen, ő az egyik legkisebb a kezeltek közül. Jelenleg is stabil az állapota. ","shortLead":" A 11 hónapos gyerek 11 napig volt a gépen, ő az egyik legkisebb a kezeltek közül. Jelenleg is stabil az állapota. ","id":"20250112_Heim-Pal-korhaz-mutudo-gyerek-levettek-a-geprol-gyogyulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4b00ba3-a78a-42b0-8a82-302e5df1c9d5.jpg","index":0,"item":"324033b0-24cb-4158-88d8-2d65baafec01","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Heim-Pal-korhaz-mutudo-gyerek-levettek-a-geprol-gyogyulas","timestamp":"2025. január. 12. 18:16","title":"Levették az egyik kisgyereket a műtüdőről a Heim Pál Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cd4202-f983-4c76-8c56-2c872180b2f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250112_hvg-az-ember-aki-elvesztette-az-idot-vigszinhaz-szinhaz-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58cd4202-f983-4c76-8c56-2c872180b2f8.jpg","index":0,"item":"1c4f7295-0888-4e13-b4bd-0b60becf6718","keywords":null,"link":"/360/20250112_hvg-az-ember-aki-elvesztette-az-idot-vigszinhaz-szinhaz-eloadas","timestamp":"2025. január. 12. 15:45","title":"Egy rejtélyes norvég szerző felettébb titokzatos művét láthatjuk a Vígszínház színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Arra mindenki odafigyel, amikor gazdagok és hírességek házai pusztulnak el, de Kalifornia katasztrófa sújtotta szegényebb részein már most sokan azt érzik, hogy a hatóságok, az állam és a biztosítók is teljesen elhanyagolják őket.","shortLead":"Arra mindenki odafigyel, amikor gazdagok és hírességek házai pusztulnak el, de Kalifornia katasztrófa sújtotta...","id":"20250111_kalifornia-tuz-szegenyek-altadena-biztosito-tuzoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562.jpg","index":0,"item":"ff5b1f5d-d035-4ca9-9fee-bcb875704b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_kalifornia-tuz-szegenyek-altadena-biztosito-tuzoltok","timestamp":"2025. január. 11. 21:42","title":"A kaliforniai tűz szegényebb áldozatai attól félnek, csak a gazdagokat fogják menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46abb878-9290-497f-b905-6fd0c8af35a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint a kormánypárt győzelme a tolnai választókörzetben nem hozott meglepetést.","shortLead":"A politológus szerint a kormánypárt győzelme a tolnai választókörzetben nem hozott meglepetést.","id":"20250113_Torok-Gabor-dombovar-valasztasok-orszagos-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46abb878-9290-497f-b905-6fd0c8af35a6.jpg","index":0,"item":"933fc97e-fc13-486e-9259-d6eda534342c","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Torok-Gabor-dombovar-valasztasok-orszagos-politika","timestamp":"2025. január. 13. 06:11","title":"Török Gábor: Nem érdemes a Fidesz dombóvári sikeréből az országos politikára vonatkozó következtetéseket kiolvasni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]