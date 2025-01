Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"775e8de9-e9f8-4ca9-9d4d-eb4c5d1ea940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség mindkettejüket kiutasítaná Magyarországról.","shortLead":"Az ügyészség mindkettejüket kiutasítaná Magyarországról.","id":"20250113_antifa-ugy-vademeles-ilaria-salis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/775e8de9-e9f8-4ca9-9d4d-eb4c5d1ea940.jpg","index":0,"item":"9a13e4be-a0c5-4954-9a48-46f0db1c2793","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_antifa-ugy-vademeles-ilaria-salis","timestamp":"2025. január. 13. 10:32","title":"Egy német és egy olasz állampolgár ellen is vádat emeltek antifa-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU készülhet arra, hogy, miután elnökké választották Zoran Milanovicot, hamarosan Zágrábban is megkezdődik a támadás a liberális demokrácia alapjai ellen. A lap egy másik cikke felteszi a kérdést: Ausztriának miért esik nehezére felismerni azt a veszélyt, amit Herbert Kickl kancellársága jelentene. Trump és Putyin közti párhuzamokat pedzeget a Bloomberg szerzője. A hírügynökség egy másik szerzőjének Elon Muskról jut eszébe, hogy mostanság “a szupergazdagok alászállnak a vállalatbirodalmuk jelentette elefántcsonttoronyból és próbálnak kormányzati hatalomhoz jutni”. Gideon Rachman félőnek tartja, hogy Trump latorállamot csinált az USA-ból. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Az EU készülhet arra, hogy, miután elnökké választották Zoran Milanovicot, hamarosan Zágrábban is megkezdődik a támadás...","id":"20250114_nemzetkozi-lapszemle-horvatorszag-milanovic-ausztria-kickl-trump-putyin-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"a302cb09-cb2c-4f27-bb77-11a15e928cee","keywords":null,"link":"/360/20250114_nemzetkozi-lapszemle-horvatorszag-milanovic-ausztria-kickl-trump-putyin-musk","timestamp":"2025. január. 14. 10:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Horvátországból már az EU következő populistája küldi üdvözletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6898fe-915d-4a98-b82b-5aff5dda37af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az exit pollok alapján a jelenlegi államfő nyerte a második fordulót is. ","shortLead":"Az exit pollok alapján a jelenlegi államfő nyerte a második fordulót is. ","id":"20250112_Horvat-elnokvalasztas-Zoran-Milanovic-SDP-exit-poll","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6898fe-915d-4a98-b82b-5aff5dda37af.jpg","index":0,"item":"cb389afd-be4c-493c-a55a-58073af70d1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Horvat-elnokvalasztas-Zoran-Milanovic-SDP-exit-poll","timestamp":"2025. január. 12. 20:20","title":"Zoran Milanovic maradhat a horvát elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd145f3-12ac-4535-925e-b7a295edb617","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Italdesign Quintessenza még a legújabb hibrid Bugattinál és elektromos Rimacnál is erősebb.","shortLead":"Az Italdesign Quintessenza még a legújabb hibrid Bugattinál és elektromos Rimacnál is erősebb.","id":"20250114_2000-loeros-kvintesszencia-elkepeszto-olasz-talalasban-italdesign-quintessenza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edd145f3-12ac-4535-925e-b7a295edb617.jpg","index":0,"item":"edad3040-6cec-4ed4-b00e-c2185553531d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_2000-loeros-kvintesszencia-elkepeszto-olasz-talalasban-italdesign-quintessenza","timestamp":"2025. január. 14. 06:41","title":"2000+ lóerős kvintesszencia elképesztő olasz tálalásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c4585f-e6fa-4ae4-ab95-2809e2688b1d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú Porsche Taycanból tavaly közel 50 százalékkal kevesebbet adtak el, mint 2023-ban.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú Porsche Taycanból tavaly közel 50 százalékkal kevesebbet adtak el, mint 2023-ban.","id":"20250114_visszaestek-a-porsche-eladasok-alig-fogy-az-elektromos-taycan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72c4585f-e6fa-4ae4-ab95-2809e2688b1d.jpg","index":0,"item":"8b6de623-c841-44ea-b233-9832ca5bd15a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_visszaestek-a-porsche-eladasok-alig-fogy-az-elektromos-taycan","timestamp":"2025. január. 14. 07:59","title":"Visszaestek a Porsche eladások, alig fogy az elektromos Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d40a43c-1028-456e-bdfd-76f9c56b092f","c_author":"Balla István - Nemes Nikolett","category":"360","description":"Elsősorban orvosnak tartják magukat, de szabadidejükben tulajdonképpen megújították a tudományos ismeretterjesztést, amikor pár perces TikTok-videókban magyaráznak el bonyolult nőgyógyászati témákat. A „Nődokikat”, azaz Baradács Istvánt, Czébely-Lénárt Andrást és Csirzó Ádámot kérdeztük a videókról, a tabukról és az orális nyalókendőről.","shortLead":"Elsősorban orvosnak tartják magukat, de szabadidejükben tulajdonképpen megújították a tudományos ismeretterjesztést...","id":"20250112_nodokik-nogyogyaszat-nogyogyasz-tudomany-nepszerusites-tiktok-influenszer-egeszsegugy-menstruacio-veteles-fogamzasgatlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d40a43c-1028-456e-bdfd-76f9c56b092f.jpg","index":0,"item":"e8d620e2-d163-4dbe-858c-b17f17e1fe81","keywords":null,"link":"/360/20250112_nodokik-nogyogyaszat-nogyogyasz-tudomany-nepszerusites-tiktok-influenszer-egeszsegugy-menstruacio-veteles-fogamzasgatlas","timestamp":"2025. január. 12. 19:30","title":"„Nem szólhat minden videó az orális nyalókendőről” – interjú a Nődokikkal, a TikTok orvos sztárjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az olasz Külpolitikai Intézet igazgatója a Guardianben azt írja, szerinte Orbán Viktor magyar és Giorgia Meloni olasz kormányfő arra készül, hogy súgjon Donald Trumpnak, de az a baj velük, hogy ők csupán a saját érdekeiket nézik.","shortLead":"Az olasz Külpolitikai Intézet igazgatója a Guardianben azt írja, szerinte Orbán Viktor magyar és Giorgia Meloni olasz...","id":"20250114_Nathalie-Tocci-Guardian-Trump-nacionalizmus-Europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9.jpg","index":0,"item":"d6850e74-4961-41cb-8561-0919447ad383","keywords":null,"link":"/360/20250114_Nathalie-Tocci-Guardian-Trump-nacionalizmus-Europa","timestamp":"2025. január. 14. 06:51","title":"Nathalie Tocci: Jön Trump, és Európa széttöredezik, ahelyett, hogy összefogna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7268ce0a-f9af-45bc-8d9d-ad44332e682a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Qantas légitársaság szerint a SpaceX gyakran csak az utolsó pillanatban tájékoztatja őket arról, hogy hova hullanak az űrből visszatérő rakétáról leváló darabok, így több járatuk nem tudott menetrend szerint felszállni a Sydney repülőtérről.","shortLead":"A Qantas légitársaság szerint a SpaceX gyakran csak az utolsó pillanatban tájékoztatja őket arról, hogy hova hullanak...","id":"20250114_spacex-tormelek-repulogep-jarat-keses-del-afrika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7268ce0a-f9af-45bc-8d9d-ad44332e682a.jpg","index":0,"item":"ca86e0c7-5d2c-43ae-a0a4-2d016799eac3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_spacex-tormelek-repulogep-jarat-keses-del-afrika","timestamp":"2025. január. 14. 08:34","title":"A SpaceX rakétáiból visszahulló törmelék akadályozza a repülőgépek felszállását Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]