Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7738178c-e92b-4a46-9a91-1363a9d29fa2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A román szélsőjobboldali jelölt testőrökkel és több száz hívével jelent meg a legfelsőbb bíróság előtt.","shortLead":"A román szélsőjobboldali jelölt testőrökkel és több száz hívével jelent meg a legfelsőbb bíróság előtt.","id":"20250117_birosag-Calin-Georgescu-uj-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7738178c-e92b-4a46-9a91-1363a9d29fa2.jpg","index":0,"item":"a8f39c65-beb6-4604-8420-8f14ec679227","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_birosag-Calin-Georgescu-uj-elnokvalasztas","timestamp":"2025. január. 17. 21:44","title":"Elbukott a bíróságon Calin Georgescu keresete, amit az elnökválasztás megismétlése ellen indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09244a45-62fb-4199-b6c0-582b69047558","c_author":"Németh András","category":"360","description":"2009-ben, 37 évesen, egy moszkvai börtönben halt meg Szergej Magnyitszkij, miután rámutatott egy rendőrök által elkövetett, nagy összegű csalásra. Az ő nevét viseli az az amerikai törvény, amellyel Washington a korrupt vagy az emberi jogokat megsértő külföldi politikusokat, üzletembereket, például Rogán Antalt szankcionálja. Csakhogy maga Magnyitszkij és brit-amerikai védelmezője sem mindig járt egyenes úton.","shortLead":"2009-ben, 37 évesen, egy moszkvai börtönben halt meg Szergej Magnyitszkij, miután rámutatott egy rendőrök által...","id":"20250118_hvg-a-szurke-arnyalatai-magnyitszkij-sztori_aldozat_es_cinkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09244a45-62fb-4199-b6c0-582b69047558.jpg","index":0,"item":"2c558dd7-6abe-44b2-821b-c864ca81fe01","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-a-szurke-arnyalatai-magnyitszkij-sztori_aldozat_es_cinkos","timestamp":"2025. január. 18. 13:00","title":"Embertelen körülmények között halt meg a börtönben Magnyitszkij, akiről elnevezték a Rogánt is sújtó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3","c_author":"HVG - Nyüzsi","category":"elet","description":"Nemrég igazolta le Curtist a NER, de Mága Zoltánnal meg Kis Grófóval a mulatós zenét is teljes kontroll alatt akarja tartani. Erre jön Majka, és a gazdagságot megéneklő hagyományra csatlakozva üzeni, hogy a politika megveti és kineveti az embereket. ","shortLead":"Nemrég igazolta le Curtist a NER, de Mága Zoltánnal meg Kis Grófóval a mulatós zenét is teljes kontroll alatt akarja...","id":"20250119_Majka-Csurran-cseppen-video-klip-youtube-kormany-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3.jpg","index":0,"item":"f7ae52f6-5083-4876-a817-477e8cfa9637","keywords":null,"link":"/elet/20250119_Majka-Csurran-cseppen-video-klip-youtube-kormany-korrupcio","timestamp":"2025. január. 19. 12:05","title":"Majka épp ott találja el a kormányt, ahol az a legjobban fáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b675e436-e563-453c-996c-6edb81b5d6b9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szijjártó Péter 2019 nyarán jelentette be, hogy Magyarország egy 300 méteres partszakasszal rendelkező 32 hektáros területet vásárolt Triesztben. Az Átlátszó kérésére 2024 november közepén a projektcég, az Adria Port Zrt. megküldte a trieszti kikötő hatástanulmányát. Egy gond akadt, a 192 oldalból 167-et teljesen, 7-et pedig részlegesen kisatíroztak, így tűnt fel például egy kubista gőzmozdony is a dokumentumban. ","shortLead":"Szijjártó Péter 2019 nyarán jelentette be, hogy Magyarország egy 300 méteres partszakasszal rendelkező 32 hektáros...","id":"20250118_duma-aktual-trieszti-kikoto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b675e436-e563-453c-996c-6edb81b5d6b9.jpg","index":0,"item":"c9ab699a-1bcf-4ad1-acd1-0a37071cd1ab","keywords":null,"link":"/360/20250118_duma-aktual-trieszti-kikoto","timestamp":"2025. január. 18. 19:30","title":"Duma Aktuál: Kubista négyszögek mögé rejtették a trieszti kikötő terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ae80c8-f2fb-4614-84b4-c43a8bb1f95c","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Jim Jarmusch kedvenc színészével magyarországi tapasztalatairól, a Brody név gyakoriságáról, Lars von Trier sajátos módszereiről és A brutalista egy korai változatáról is beszélgettünk, amelyben nem is Adrien Brody lett volna a főszereplő.","shortLead":"Jim Jarmusch kedvenc színészével magyarországi tapasztalatairól, a Brody név gyakoriságáról, Lars von Trier sajátos...","id":"20250119_Brutalista-Isaach-de-Bankole-interju-Adrien-Brody-Jarmusch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95ae80c8-f2fb-4614-84b4-c43a8bb1f95c.jpg","index":0,"item":"f14a81f4-c02a-4b6f-8c05-57ca6716b73d","keywords":null,"link":"/360/20250119_Brutalista-Isaach-de-Bankole-interju-Adrien-Brody-Jarmusch","timestamp":"2025. január. 19. 19:30","title":"„Egy budapesti sarokra az volt kiírva, hogy Adrien Brody utca” – Isaach de Bankolé A brutalista forgatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb50c1a-4a66-4594-9045-c3c27fbbeb45","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Bournemouth idegenben 4-1-re verte a Newcastle-t.","shortLead":"A Bournemouth idegenben 4-1-re verte a Newcastle-t.","id":"20250118_Kerkez-Milos-golt-szerzett-a-Premier-League-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeb50c1a-4a66-4594-9045-c3c27fbbeb45.jpg","index":0,"item":"c642f777-da88-476b-9c77-7814b2bf7bbc","keywords":null,"link":"/sport/20250118_Kerkez-Milos-golt-szerzett-a-Premier-League-ben","timestamp":"2025. január. 18. 16:58","title":"Kerkez Milos gólt szerzett a Premier League-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790b508a-ed9a-4825-9ebd-bbfa17d8b87b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szentendrei HÉV vonalon, a Vasút sor melletti szakasznál történt az eset.","shortLead":"A szentendrei HÉV vonalon, a Vasút sor melletti szakasznál történt az eset.","id":"20250119_A-HEV-elgazolt-egy-embert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/790b508a-ed9a-4825-9ebd-bbfa17d8b87b.jpg","index":0,"item":"6cfe909e-8844-48ec-a91f-9ea48e9d8cd3","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_A-HEV-elgazolt-egy-embert","timestamp":"2025. január. 19. 15:49","title":"A HÉV elgázolt egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491bd7ce-d9c6-497d-923f-e19ecb0c144d","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Miközben Magyarország január 1-jével száműzte vendégmunkásai jó részét, az EU-tagságnak köszönhetően továbbra is magyarok tízezrei élvezik a nyugati munkavállalás lehetőségének előnyeit. Az ingázást a magyar bérek egyre nagyobb lemaradásra hajtja, az osztrák iskolákba ma ötször annyi magyar gyerek jár, mint a 2010-es évtized elején. Kik és miért ingáznak, és mennyi pénzt visznek haza?","shortLead":"Miközben Magyarország január 1-jével száműzte vendégmunkásai jó részét, az EU-tagságnak köszönhetően továbbra is...","id":"20250118_hvg-magyar-vandor-kulfoldre_ingazo_magyarok-ausztria-becs-kulfoldi-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/491bd7ce-d9c6-497d-923f-e19ecb0c144d.jpg","index":0,"item":"148f17c6-4883-45f9-8ec9-48fd3f34c2ac","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-magyar-vandor-kulfoldre_ingazo_magyarok-ausztria-becs-kulfoldi-munka","timestamp":"2025. január. 18. 10:30","title":"Gályáznak rendületlenül – magyarok tízezrei ingáznak az elfogadható fizetésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]