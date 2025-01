Rosszul reagált egy holdhal a Dél-Japánban található akvárium tavaly decemberi bezárására. Az ott dolgozók megfigyelték, hogy amióta nem jöhetnek látogatók a felújítás miatt, azóta az állat gyengélkedni kezdett, nem ette meg a neki szánt medúzafalatokat, és testét az akvárium falához dörzsölte. A gondozók arra gyanakodtak, hogy emésztési problémái lehetnek, és többféle módszerrel próbálkoztak, hogy meggyógyítsák a holdhalat.

Egyikük hirtelen ötlettől vezérelve azt javasolta, próbáljanak meg emberalakokat utánzó kartonokat ragasztani az akvárium üvegére, hátha az a hal baja, hogy magányos, hiányoznak neki a látogatók – írja a CNN.

A munkatársai ugyan kizárt dolognak tartották, hogy működni fog a sajátos gyógymód, mégis kipróbálták: arcokat ábrázoló képeket ragasztottak az akváriumra, és odahúztak egy ruhatartó fogast, amire a munkaruháikat akasztották, így imitálva a látogatókat. Nagy meglepetésükre bevált az álca, a holdhal másnapra ismét jó egészségnek örvendett.

When staff at the Kaikyokan aquarium in Japan noticed that their sunfish was looking lonely and had even stopped eating, they knew they had to do something to help.



