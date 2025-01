Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ff42a93b-ff44-494b-88e0-4b59143a4188","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Mol vezetője úgy véli, piaci alapon kellene eldőlnie, hogy amerikai LNG vagy orosz vezetékes gáz jöjjön Európába.","shortLead":"A Mol vezetője úgy véli, piaci alapon kellene eldőlnie, hogy amerikai LNG vagy orosz vezetékes gáz jöjjön Európába.","id":"20250123_Hernadi-trump-amerikai-lng-olaj-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff42a93b-ff44-494b-88e0-4b59143a4188.jpg","index":0,"item":"e7f82413-bc0e-444d-9cf5-fb741da574a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Hernadi-trump-amerikai-lng-olaj-oroszorszag","timestamp":"2025. január. 23. 09:39","title":"Hernádi Zsolt: Trump célja az amerikai olaj és gáz globális hegemóniájának biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy házaspár befogadott, aztán dolgoztatott és módszeresen bántalmazott egy nőt, még egy elektromos sokkolót is beszereztek erre a célra. Az ügyészség fegyházba küldené őket.","shortLead":"Egy házaspár befogadott, aztán dolgoztatott és módszeresen bántalmazott egy nőt, még egy elektromos sokkolót is...","id":"20250123_rabszolga-bantalmazas-kinzas-holttest-szabolcsi-hazaspar-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"3438de34-ae41-4b59-b015-60211e0a8fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_rabszolga-bantalmazas-kinzas-holttest-szabolcsi-hazaspar-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. január. 23. 10:53","title":"Rabszolgaként tartották, kínozták az áldozatukat, a holttestét meg csak kidobták az autójukból – szabolcsi pár ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cba4bbf-fe59-4e35-8d4a-bc569472cfb1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Másféle kétségek gyötrik a nőket és a férfiakat. De vajon a minőségre vagy a mennyiségre kell törekedni a hálószobában, és egyáltalán van-e ideális mennyiség?","shortLead":"Másféle kétségek gyötrik a nőket és a férfiakat. De vajon a minőségre vagy a mennyiségre kell törekedni a hálószobában...","id":"20250123_szex-kerdesek-ketelyek-intimitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cba4bbf-fe59-4e35-8d4a-bc569472cfb1.jpg","index":0,"item":"3b332e7f-d628-46c4-9e1a-8e51d2e6eea3","keywords":null,"link":"/elet/20250123_szex-kerdesek-ketelyek-intimitas","timestamp":"2025. január. 23. 04:40","title":"Ezek a nők és a férfiak leggyakoribb kérdései a szexuális életükről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8632fb-7213-4abe-996e-903446d25972","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azt mondta: fel voltak készülve arra, hogy a kormány megpróbálja megakadályozni az elővásárlási joguk érvényesítését, de a budapesti vezetés kész akár perelni is. Azt is közölte, hogy tárgyalásokat kezdeményezett Lázár János miniszterrel. ","shortLead":"A főpolgármester azt mondta: fel voltak készülve arra, hogy a kormány megpróbálja megakadályozni az elővásárlási joguk...","id":"20250122_Karacsony-Gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb8632fb-7213-4abe-996e-903446d25972.jpg","index":0,"item":"c77c8685-d955-4561-97bc-e2b891dbdffd","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Karacsony-Gergely","timestamp":"2025. január. 22. 15:19","title":"Karácsony Gergely: Szerződés garantálja az elővásárlási jogot a Mini-Dubaj területére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1625-c937-4aa2-b9ac-afc1f68c763f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmkészítéssel már tavaly felhagyott az Oscar-díjas színészlegenda.","shortLead":"A filmkészítéssel már tavaly felhagyott az Oscar-díjas színészlegenda.","id":"20250122_Judi-Dench-olyan-rosszul-lat-hogy-egyedul-utcara-sem-lephet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85dd1625-c937-4aa2-b9ac-afc1f68c763f.jpg","index":0,"item":"90d05cf2-ae76-4a0f-8af2-6972bf83a484","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Judi-Dench-olyan-rosszul-lat-hogy-egyedul-utcara-sem-lephet","timestamp":"2025. január. 22. 15:32","title":"A 90 éves Judi Dench olyan rosszul lát, hogy egyedül már utcára sem léphet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea05ecf5-3bbd-4196-b158-759ecc74d605","c_author":"Nagy Mercédesz","category":"360","description":"Minden szépből van címmel a Budapest Galériában látható kiállítás a 2020-ban elhunyt Loránt Anikó életművéből. A művész élet- és alkotótársával, Kaszás Tamással beszélgettünk.","shortLead":"Minden szépből van címmel a Budapest Galériában látható kiállítás a 2020-ban elhunyt Loránt Anikó életművéből. A művész...","id":"20250122_minden-szepbol-van-lorant-aniko-a-mu-kaszas-tamas-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea05ecf5-3bbd-4196-b158-759ecc74d605.jpg","index":0,"item":"27a23073-449a-49d5-bfdd-33927d185418","keywords":null,"link":"/360/20250122_minden-szepbol-van-lorant-aniko-a-mu-kaszas-tamas-interju","timestamp":"2025. január. 22. 19:00","title":"Megfordult az idő kereke. Tudom is, hol – beszélgetés „Kaszival” „Panka” művészetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1239898-4f7b-4e06-9efa-62f232061741","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Míg a szakképzettséget igénylő munkakörökben dolgozók akár 525 ezer forint bruttóval is számolhatnak.","shortLead":"Míg a szakképzettséget igénylő munkakörökben dolgozók akár 525 ezer forint bruttóval is számolhatnak.","id":"20250123_Fizetesemeles-Auchan-fizikai-munka-beremeles-brutto-ber","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1239898-4f7b-4e06-9efa-62f232061741.jpg","index":0,"item":"69842d79-a8f3-416f-bd3c-6f98b98a354e","keywords":null,"link":"/kkv/20250123_Fizetesemeles-Auchan-fizikai-munka-beremeles-brutto-ber","timestamp":"2025. január. 23. 14:36","title":"Auchan: Bruttó 402 ezer lesz januártól a fizikai munkát végzők alapbére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be98e289-8a02-4dfc-93c0-dcec392b4528","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szemrevaló külsejű Tata Avinya X Concept fejlett elektromos hajtáslánccal és tágas utastérrel kecsegtet.","shortLead":"A szemrevaló külsejű Tata Avinya X Concept fejlett elektromos hajtáslánccal és tágas utastérrel kecsegtet.","id":"20250123_hatalmas-elektromos-luxus-villanyauto-indiabol-tata-avinya-x-concept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be98e289-8a02-4dfc-93c0-dcec392b4528.jpg","index":0,"item":"cb74d7dc-699a-4765-b8cb-4fff94cdc83d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_hatalmas-elektromos-luxus-villanyauto-indiabol-tata-avinya-x-concept","timestamp":"2025. január. 23. 08:41","title":"Hatalmas elektromos luxus villanyautó Indiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]