[{"available":true,"c_guid":"0ea28f5c-f5e0-4e8c-97aa-fa297508d9bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pozsonyi tüntetésen hatvanezren is lehettek.","shortLead":"A pozsonyi tüntetésen hatvanezren is lehettek.","id":"20250124_szlovakia-robert-fico-tuntetes-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ea28f5c-f5e0-4e8c-97aa-fa297508d9bf.jpg","index":0,"item":"fdab5043-83b0-4d1c-8f2f-f6e4ed416895","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_szlovakia-robert-fico-tuntetes-lemondas","timestamp":"2025. január. 24. 21:16","title":"Tízezrek követelték Fico lemondását Szlovákia városaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d49f272-42b0-4854-8aea-3a5c35875e81","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Márki-Zay Péter utánajárt, hogy a Bindzsisztán szó nincs levédve, így szerinte bárki szabadon használhatja.","shortLead":"Márki-Zay Péter utánajárt, hogy a Bindzsisztán szó nincs levédve, így szerinte bárki szabadon használhatja.","id":"20250125_marki-zay-majka-cukraszda-bindzsistan-szelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d49f272-42b0-4854-8aea-3a5c35875e81.jpg","index":0,"item":"0170ced4-3852-4eab-af52-40d7002c8af7","keywords":null,"link":"/elet/20250125_marki-zay-majka-cukraszda-bindzsistan-szelet","timestamp":"2025. január. 25. 18:59","title":"Márki-Zay beleállt a sütiügybe, és bátran megkóstolta a majkátlanított Bin(d)zsisztán szeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882d413d-48dc-4cb3-8a31-21e775126dfd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök szerint egy új technológiával felszerelt drónraj képes lehet lenullázni az ellenséges légvédelmet, így hatékonyabb lehet az eszközökkel a támadás.","shortLead":"Kínai mérnökök szerint egy új technológiával felszerelt drónraj képes lehet lenullázni az ellenséges légvédelmet...","id":"20250125_kinai-dron-radar-nagyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/882d413d-48dc-4cb3-8a31-21e775126dfd.jpg","index":0,"item":"5b8fb0bb-c5bf-4b14-a5cc-158cee179d2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_kinai-dron-radar-nagyitas","timestamp":"2025. január. 25. 08:03","title":"Nem elrejtőzik, hanem kiabál: ijesztő dolgot művel a radaron a kínaiak új fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aggodalmát fejezte ki a közösségi oldalak használata miatt Ferenc pápa, a katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a túlzásba vitt görgetés elrohasztja az agyat.","shortLead":"Aggodalmát fejezte ki a közösségi oldalak használata miatt Ferenc pápa, a katolikus egyházfő úgy fogalmazott...","id":"20250126_A-papa-szerint-a-tulzasba-vitt-kozossegimedia-hasznalat-elrohasztja-az-agyat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"012eabeb-9572-44fe-b0ba-9e3d416136e1","keywords":null,"link":"/elet/20250126_A-papa-szerint-a-tulzasba-vitt-kozossegimedia-hasznalat-elrohasztja-az-agyat","timestamp":"2025. január. 26. 12:07","title":"A pápa szerint a túlzásba vitt közösségimédia-használat elrohasztja az agyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8823a64b-0210-4921-b372-fc038169822e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Írországban 560 ezer háztartásban elment az áram, Skóciában is rombolt a vihar.","shortLead":"Írországban 560 ezer háztartásban elment az áram, Skóciában is rombolt a vihar.","id":"20250124_orkan-brit-szigetek-eowyn-irorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8823a64b-0210-4921-b372-fc038169822e.jpg","index":0,"item":"0aa9f09f-dab4-4168-b9c1-03415487d370","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_orkan-brit-szigetek-eowyn-irorszag","timestamp":"2025. január. 24. 15:33","title":"Orkánerejű szelet vitt a Brit-szigetekre Éowyn, Írországban összedöntött egy jégcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c5e1554-42c6-4c9f-9ecf-72942a82003c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sokszor tesztvezetés után elfelejtették visszavinni a kocsit. ","shortLead":"Sokszor tesztvezetés után elfelejtették visszavinni a kocsit. ","id":"20250124_Eliteltek-negy-amerikait-akik-45-milliard-forint-ertekben-loptak-luxusautokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c5e1554-42c6-4c9f-9ecf-72942a82003c.jpg","index":0,"item":"288ba744-47a4-4819-8c38-dd51029e65a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_Eliteltek-negy-amerikait-akik-45-milliard-forint-ertekben-loptak-luxusautokat","timestamp":"2025. január. 24. 20:20","title":"Elítéltek négy amerikait, akik 4,5 milliárd forint értékben loptak luxusautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök közölte, szerinte az Egyesült Államok megszerzi a Grönland feletti ellenőrzést. Azt is hozzátette, hogy a Dániához tartozó hatalmas szigeten élő 57 ezer ember velük akar tartani.","shortLead":"Az amerikai elnök közölte, szerinte az Egyesült Államok megszerzi a Grönland feletti ellenőrzést. Azt is hozzátette...","id":"20250126_Trump-szerint-a-gronlandiak-az-USA-hoz-akarnak-tartozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"b00631c7-3506-4a94-890e-afd03d54fec4","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Trump-szerint-a-gronlandiak-az-USA-hoz-akarnak-tartozni","timestamp":"2025. január. 26. 08:26","title":"Trump szerint a grönlandiak az USA-hoz akarnak tartozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2fb66a-ed96-45f1-a1db-4a7778a1d821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt egy nemzetközi vadászati és természetvédelmi szervezet közgyűlésén.","shortLead":"Mindezt egy nemzetközi vadászati és természetvédelmi szervezet közgyűlésén.","id":"20250125_Kovacs-Zoltan-Trump-fiaval-talalkozott-az-Egyesult-Allamokban-es-Az-ev-nemzetkozi-jogalkotoja-kituntetest-is-atvette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c2fb66a-ed96-45f1-a1db-4a7778a1d821.jpg","index":0,"item":"cd168665-3100-4cb4-a7e6-b8569c031d44","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Kovacs-Zoltan-Trump-fiaval-talalkozott-az-Egyesult-Allamokban-es-Az-ev-nemzetkozi-jogalkotoja-kituntetest-is-atvette","timestamp":"2025. január. 25. 15:10","title":"Kovács Zoltán Trump fiával találkozott az Egyesült Államokban és Az év nemzetközi jogalkotója kitüntetést is átvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]