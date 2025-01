Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"81869e1a-1ff1-4ad3-b4a5-1b0b0b9a5aa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes polgármester és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés “élete talán legnagyobb döntése előtt áll”, és ő tudja is, mi lenne a legjobb Budapestnek, így meg is mondta, hogyan kellene szavazni. Ezt már Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül.","shortLead":"A volt fideszes polgármester és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés “élete talán...","id":"20250127_Sara-Botond-foispan-szolgalatba-helyezte-magat-es-figyelmeztette-a-kozgyulest-mi-lenne-jo-Budapestnek-a-Mini-Dubaj-szavazasnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81869e1a-1ff1-4ad3-b4a5-1b0b0b9a5aa2.jpg","index":0,"item":"ff43daf7-acbe-431d-af4a-2961b9f0d620","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Sara-Botond-foispan-szolgalatba-helyezte-magat-es-figyelmeztette-a-kozgyulest-mi-lenne-jo-Budapestnek-a-Mini-Dubaj-szavazasnal","timestamp":"2025. január. 27. 11:16","title":"Sára Botond főispán szolgálatba helyezte magát, és figyelmeztette a közgyűlést, mi lenne jó Budapestnek a Mini-Dubaj-szavazásnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9687b28-985a-4c88-8be5-8a3a26e985b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A business look reklámarca is lehetne az amerikai first lady, aki modellszakmai előéletének minden tapasztalatát beletette a pózolásba. ","shortLead":"A business look reklámarca is lehetne az amerikai first lady, aki modellszakmai előéletének minden tapasztalatát...","id":"20250128_melania-trump-feher-haz-hivatalos-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9687b28-985a-4c88-8be5-8a3a26e985b2.jpg","index":0,"item":"1246339c-3c24-4bfe-8c6f-436508657057","keywords":null,"link":"/elet/20250128_melania-trump-feher-haz-hivatalos-foto","timestamp":"2025. január. 28. 10:37","title":"Melania Trump vállalati ragadozónak tűnik az új hivatalos portréján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bda2604-14c1-4d52-9a23-9e40710a00af","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bár Deutsch a kelenföldi akcentusával védekezett, nem azzal volt a legnagyobb baj.","shortLead":"Bár Deutsch a kelenföldi akcentusával védekezett, nem azzal volt a legnagyobb baj.","id":"20250128_deutsch-tamas-kelenfold-akcentus-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bda2604-14c1-4d52-9a23-9e40710a00af.jpg","index":0,"item":"2a6f7ac5-8cef-4b0a-a5c9-ee8ef8ad9278","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_deutsch-tamas-kelenfold-akcentus-magyar-peter","timestamp":"2025. január. 28. 19:16","title":"Deutsch Tamás: Miszter Magyar, Máj inglis ekszent indíd iz from Kelenföld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7dbda1-bf56-4711-9474-874c09b0e87c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez életveszélyes, nem véletlenül tiltja a KRESZ.","shortLead":"Ez életveszélyes, nem véletlenül tiltja a KRESZ.","id":"20250127_M85-os-alagut-produkalta-magat-egy-par-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a7dbda1-bf56-4711-9474-874c09b0e87c.jpg","index":0,"item":"45df24ba-3e8a-4ebd-add8-0f0a2718a751","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_M85-os-alagut-produkalta-magat-egy-par-video","timestamp":"2025. január. 27. 12:43","title":"Kamera vette, ahogyan egy fekete SUV megállt az M85-ös alagútjában, csak hogy a sofőr és utasa elkezdjenek bohóckodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b9f36c-5f14-4acd-885a-b3fb0b2d6463","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Összesen 73,3 milliárd dollár párolgott el a leggazdagabb techguruk vagyonából. A legnagyobbat az Oracle, és az Nvidia alapítói bukták, vagyonuk több mint egytizede elolvadt.","shortLead":"Összesen 73,3 milliárd dollár párolgott el a leggazdagabb techguruk vagyonából. A legnagyobbat az Oracle, és az Nvidia...","id":"20250128_deepseek-ai-leggazdagabbak-vagyona-google-aphabet-larry-page-jensen-huang-sergey-brin-larry-ellison-michael-dell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07b9f36c-5f14-4acd-885a-b3fb0b2d6463.jpg","index":0,"item":"ada4e175-d64a-450c-ad4e-b1322680f1b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_deepseek-ai-leggazdagabbak-vagyona-google-aphabet-larry-page-jensen-huang-sergey-brin-larry-ellison-michael-dell","timestamp":"2025. január. 28. 11:25","title":"Dollármiliárdokat fújt ki a leggazdagabb techguruk zsebéből az új kínai AI-bot keltette tőzsdei vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227fc3ee-000f-4473-a4b0-ea8a5b4942a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár benne van a nevében, a földimogyoró mégsem mogyoró. De akkor milyen rokonságban áll a két növény, és milyen hasonlóan megtévesztő zöldségeket és gyümölcsöket ismerünk még?","shortLead":"Bár benne van a nevében, a földimogyoró mégsem mogyoró. De akkor milyen rokonságban áll a két növény, és milyen...","id":"20250129_foldimogyoro-gyumolcs-vagy-zoldseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/227fc3ee-000f-4473-a4b0-ea8a5b4942a7.jpg","index":0,"item":"a9afd14e-3730-482c-9ed4-a1bb6f761fb9","keywords":null,"link":"/elet/20250129_foldimogyoro-gyumolcs-vagy-zoldseg","timestamp":"2025. január. 29. 06:01","title":"Micsoda a földimogyoró, ha nem mogyoró?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10bd747-e97b-4475-814a-6065f1444cf1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Orbán Viktorral jó viszonyt ápol, ennél többet viszont nem árult el Jair Bolsonaro azzal kapcsolatban, hogy miért éjszakázott tavaly februárban a magyar nagykövetségen azután, hogy a brazil hatóságok elvették az útlevelét. Azt tagadja, hogy menedéket keresett volna a magyar külképviseleten.","shortLead":"Orbán Viktorral jó viszonyt ápol, ennél többet viszont nem árult el Jair Bolsonaro azzal kapcsolatban, hogy miért...","id":"20250128_jair-bolsonaro-brazilia-magyar-nagykovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b10bd747-e97b-4475-814a-6065f1444cf1.jpg","index":0,"item":"e26e32b7-3dc3-48be-ad64-f93f340c1370","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_jair-bolsonaro-brazilia-magyar-nagykovetseg","timestamp":"2025. január. 28. 13:14","title":"\"Talán a szeretőmet látogattam meg\" – mondja Jair Bolsonaro arról, hogy miért töltött két éjszakát a brazíliai magyar nagykövetségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bea5b5-fec4-4d6d-b3b8-739761264135","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb nevek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy ki vásárolja fel a TikTok amerikai üzletágát. Az egyiket tagadta Donald Trump amerikai elnök, a történet végére viszont hamarosan pont kerülhet.","shortLead":"Újabb nevek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy ki vásárolja fel a TikTok amerikai üzletágát. Az egyiket tagadta...","id":"20250127_tiktok-egyesult-allamok-felvasarlas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82bea5b5-fec4-4d6d-b3b8-739761264135.jpg","index":0,"item":"27f77a55-5fd6-4efe-933b-f686d4bdfc93","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_tiktok-egyesult-allamok-felvasarlas-donald-trump","timestamp":"2025. január. 27. 09:03","title":"30 napon belül eldőlhet a TikTok sorsa Amerikában, a Microsoft is képbe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]