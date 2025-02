Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b0ef73c-f42b-4e83-9b02-8297377cc3b6","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Kirúgták az óvónőt, mert nem szavazott a Fidesszel – nagyjából ezzel a címmel ment körbe a magyar sajtóban az, ami Nyírcsászáriban történt január végén. De a politikai háború nem Demeter Zsuzsa kirúgásával kezdődött. Zsarolás, lejáratás, kavarás, hazugság és megalázás a Nyírségben. ","shortLead":"Kirúgták az óvónőt, mert nem szavazott a Fidesszel – nagyjából ezzel a címmel ment körbe a magyar sajtóban az, ami...","id":"20250203_A-nyircsaszari-ovono-kirugasa-csak-a-jeghegy-csucsa-a-faluban-poltikai-haboru-van-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b0ef73c-f42b-4e83-9b02-8297377cc3b6.jpg","index":0,"item":"4182672c-bb83-49af-b764-28318b4528e7","keywords":null,"link":"/360/20250203_A-nyircsaszari-ovono-kirugasa-csak-a-jeghegy-csucsa-a-faluban-poltikai-haboru-van-riport","timestamp":"2025. február. 03. 06:30","title":"A nyírcsászári óvónő kirúgása csak a jéghegy csúcsa, a faluban politikai háború van – riport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4064fc-bb54-493f-acad-019a7614b5cb","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"A kenyér nem eredendően rossz, azonban az átlagos fogyasztási szokásainkkal több probléma is van, nem véletlenül kezdődik úgy számos diéta, hogy ki kell iktatni az étrendből a különböző szénhidrátforrásokat. De mi a baj a kenyérrel, mi történik, ha egyszer csak nem eszünk többet, ha meg mégis, akkor milyet érdemes?","shortLead":"A kenyér nem eredendően rossz, azonban az átlagos fogyasztási szokásainkkal több probléma is van, nem véletlenül...","id":"20250204_kenyer-helyett-dieta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f4064fc-bb54-493f-acad-019a7614b5cb.jpg","index":0,"item":"7d065cf1-0b1b-4ad1-b183-8babfc101f11","keywords":null,"link":"/elet/20250204_kenyer-helyett-dieta","timestamp":"2025. február. 04. 04:33","title":"Mi történik, ha lemondunk a kenyérről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meghitt budapesti ramen étterem kedves felszolgálója mit sem sejtett, amikor Tzuyang kikérte az étlapot. ","shortLead":"A meghitt budapesti ramen étterem kedves felszolgálója mit sem sejtett, amikor Tzuyang kikérte az étlapot. ","id":"20250202_Tzuyang-koreai-influenszer-youtube-mukbang-ramen-leves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2.jpg","index":0,"item":"2f94d7c7-9e23-48d7-8ca9-42695394e735","keywords":null,"link":"/elet/20250202_Tzuyang-koreai-influenszer-youtube-mukbang-ramen-leves","timestamp":"2025. február. 02. 18:19","title":"Vágyott már egy kis csípősre a Budapesten pusztító koreai haspók influenszer, szerencsére pont útba esett egy ramenező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b46d6ac-7d7e-4bf7-b13c-f860edb7af9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-elnök március 15-i közös tüntetési felhívására és közös kormányzási ajánlatára is gyors válasz jött a Tisza Párt elnökétől. Magyar Péter nem kér se közös ellenzéki fellépésből, se kormánykoalícióból – igaz, nemcsak Gyurcsánnyal, mással se áll össze.","shortLead":"A DK-elnök március 15-i közös tüntetési felhívására és közös kormányzási ajánlatára is gyors válasz jött a Tisza Párt...","id":"20250202_Ilyen-gyorsan-es-erosen-talan-meg-sose-utasitottak-vissza-Gyurcsanyt-mint-tette-most-Magyar-Peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b46d6ac-7d7e-4bf7-b13c-f860edb7af9e.jpg","index":0,"item":"568f7a50-af07-4ef4-a3a8-b5fb7781cea7","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Ilyen-gyorsan-es-erosen-talan-meg-sose-utasitottak-vissza-Gyurcsanyt-mint-tette-most-Magyar-Peter-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 18:37","title":"Ilyen gyorsan és erősen talán még sose utasították vissza Gyurcsányt, mint tette most Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93b884d-d48a-4fa9-8d79-7306162425df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi felfüggesztett börtönbüntetést kaphat tettéért. ","shortLead":"A férfi felfüggesztett börtönbüntetést kaphat tettéért. ","id":"20250203_megfojtotta-a-kutyajara-tamado-ebet-vadat-emeltek-ellene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a93b884d-d48a-4fa9-8d79-7306162425df.jpg","index":0,"item":"f20adcf4-7391-4ce7-bdfa-9b800536a628","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_megfojtotta-a-kutyajara-tamado-ebet-vadat-emeltek-ellene","timestamp":"2025. február. 03. 11:40","title":"Megfojtotta a kutyájára támadó ebet, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d083e-d71e-4f11-875d-8f31ba88d115","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Letörött egy nagyobb darab jéghegy az egyik gleccserről Argentínában, és épp akkor borult fel, amikor a turisták is a közelben voltak.","shortLead":"Letörött egy nagyobb darab jéghegy az egyik gleccserről Argentínában, és épp akkor borult fel, amikor a turisták is...","id":"20250203_felborulo-jeghegy-argentina-los-glaciares-nemzeti-park-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b7d083e-d71e-4f11-875d-8f31ba88d115.jpg","index":0,"item":"2997e539-4bab-4b2f-9cd8-55ed4c5b5bfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_felborulo-jeghegy-argentina-los-glaciares-nemzeti-park-video","timestamp":"2025. február. 03. 09:03","title":"Videón, ahogy turisták előtt felborul egy jéghegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113d2e50-cded-4439-968d-45c0a324d7c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrséget is kellett hívni.","shortLead":"Rendőrséget is kellett hívni.","id":"20250203_megtamadtak-perintfalvi_ritat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/113d2e50-cded-4439-968d-45c0a324d7c8.jpg","index":0,"item":"8dbf2617-2d27-417d-899a-65ccc3843acf","keywords":null,"link":"/elet/20250203_megtamadtak-perintfalvi_ritat","timestamp":"2025. február. 03. 10:44","title":"„Nyomult és fogdosott a mocskos kezével” –zaklatták Perintfalvi Ritát egy éjszakai buszon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102bfa31-ac32-41d1-ae23-83d6ff6a6373","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bíró Zsombor Aurél első regényében a fiúk még mindig nem engedhetik meg maguknak, hogy sírjanak, de már majdnem sírnak.","shortLead":"Bíró Zsombor Aurél első regényében a fiúk még mindig nem engedhetik meg maguknak, hogy sírjanak, de már majdnem sírnak.","id":"20250203_Biro-Zsombor-Aurel-Visszatero-almom-hogy-apam-vallan-ebredek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/102bfa31-ac32-41d1-ae23-83d6ff6a6373.jpg","index":0,"item":"fc9175e5-0039-4451-a53c-eb7ca34c6ef0","keywords":null,"link":"/360/20250203_Biro-Zsombor-Aurel-Visszatero-almom-hogy-apam-vallan-ebredek","timestamp":"2025. február. 03. 18:30","title":"Uszoda helyett a laptop magánya: felnőni egy profi vízilabdás fiaként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]