[{"available":true,"c_guid":"b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állam 27 milliárd forinttal támogatja a beruházást, ebből 10 milliárdot szánnak a szennyvízhálózatra, amelynek felújításával Mészáros Lőrinc cégét bízták meg.","shortLead":"Az állam 27 milliárd forinttal támogatja a beruházást, ebből 10 milliárdot szánnak a szennyvízhálózatra, amelynek...","id":"20250204_acsi-katodgyar-eszakdunantuli-vizmu-meszaros-lorinc-kozbeszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23.jpg","index":0,"item":"4344fde4-d5cc-4fb5-9c7a-e6406d27a48e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_acsi-katodgyar-eszakdunantuli-vizmu-meszaros-lorinc-kozbeszerzes","timestamp":"2025. február. 04. 14:46","title":"A vízmű 10 milliárdot fizet Mészáros Lőrinc cégének, hogy előkészítse a terepet a kínaiak ácsi katódgyárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor fárasztó és megterhelő is lehet. Nem csoda hát, hogy ezek után az évkezdés sokak számára kihívást jelent: mind szellemileg, mind fizikailag, de anyagi szempontból is. Íme néhány tipp, amivel abban segítünk, hogy könnyebben, nyugodtabban és olcsóbban induljon az új esztendő.","shortLead":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor...","id":"20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8.jpg","index":0,"item":"0db688aa-f688-48ed-aa87-68d0550d4b66","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","timestamp":"2025. február. 04. 13:30","title":"Ezeket érdemes most beszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nő ügyvédje egy fenyegető levelet is bemutatott, amelyet a volt férje küldött.","shortLead":"A nő ügyvédje egy fenyegető levelet is bemutatott, amelyet a volt férje küldött.","id":"20250203_lakastuz-budapest-rendorseg-baleset-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9.jpg","index":0,"item":"4cc018ed-8b65-4bcb-9614-45ac529dc65b","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_lakastuz-budapest-rendorseg-baleset-buncselekmeny","timestamp":"2025. február. 03. 20:29","title":"Már a rendőrök sem zárják ki, hogy nem baleset volt a pesti lakástűz, amiben meghalt egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Január végére már csak negyedannyian kerestek rá a fiatalokat célzó kamatmentes, de röghöz kötéssel járó hitelre, mint január elején. Az érdeklődés nagyobb az ország szegényebb megyéiben. A legnépszerűbb hitelcél az egyik bank szerint a használt autó.","shortLead":"Január végére már csak negyedannyian kerestek rá a fiatalokat célzó kamatmentes, de röghöz kötéssel járó hitelre, mint...","id":"20250205_Elkepeszto-siker-csunyan-visszaesett-az-erdeklodes-a-kormany-munkashitele-irant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97.jpg","index":0,"item":"0df766d2-d4bf-4137-953e-82137eaadf95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Elkepeszto-siker-csunyan-visszaesett-az-erdeklodes-a-kormany-munkashitele-irant","timestamp":"2025. február. 05. 05:08","title":"„Elképesztő siker”: csúnyán visszaesett az érdeklődés a kormány munkáshitele iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba5265e-c3ef-4306-b3bf-fc8e8df842b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gyengeárammal piszkálnák amerikai kutatók a bőrön élő baktériumokat, hogy gyógyszerek használata nélkül vegyék elejét a fertőzéseknek.","shortLead":"Gyengeárammal piszkálnák amerikai kutatók a bőrön élő baktériumokat, hogy gyógyszerek használata nélkül vegyék elejét...","id":"20250204_hvg-gyengearam-sebgyogyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fba5265e-c3ef-4306-b3bf-fc8e8df842b9.jpg","index":0,"item":"733ff98e-695a-4bcd-8420-1197051d7890","keywords":null,"link":"/360/20250204_hvg-gyengearam-sebgyogyitas","timestamp":"2025. február. 04. 16:00","title":"1,5 voltos elektromos áram csodát tehet a sebek gyógyításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2061e6bb-34e2-4275-9738-44cb77f759dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók vizsgálata alapján úgy tűnik, a gyerekek és a 65 év felettiek esetében ugyanannyit beszélnek a nők és a férfiak, ám egy bizonyos korosztályban felborul ez az egyensúly.","shortLead":"Amerikai kutatók vizsgálata alapján úgy tűnik, a gyerekek és a 65 év felettiek esetében ugyanannyit beszélnek a nők és...","id":"20250204_nok-ferfiak-beszed-mennyisege-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2061e6bb-34e2-4275-9738-44cb77f759dd.jpg","index":0,"item":"4ff14bf2-03ac-4d07-8d8b-786ed6c8c781","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_nok-ferfiak-beszed-mennyisege-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 04. 20:03","title":"Új vizsgálat bizonyítja: a nők többet beszélnek, mint a férfiak – de nem mindig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a11aa8d-c037-4579-974c-2d854c98b522","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi a rendőrség szerint álcázta magát, úgy ment vissza a lakásba, ahol a volt feleségét holtan találták.","shortLead":"A férfi a rendőrség szerint álcázta magát, úgy ment vissza a lakásba, ahol a volt feleségét holtan találták.","id":"20250204_rendorseg-japan-no-megolese-volt-ferj-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a11aa8d-c037-4579-974c-2d854c98b522.jpg","index":0,"item":"2dc06e8b-8e75-4d65-9406-f73c32d87918","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_rendorseg-japan-no-megolese-volt-ferj-video","timestamp":"2025. február. 04. 12:04","title":"Közzétette a felvételeket a rendőrség, ami alapján elfogták a japán nő megölésével gyanúsított volt férjet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0a0312-9bf4-4a7c-a6d5-4d6b3d2a9e52","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy romos épület alapjának látszódik az a képződmény, amiről a NASA űrszondája készített fényképet, miközben a Mars felszínét pásztázta.","shortLead":"Egy romos épület alapjának látszódik az a képződmény, amiről a NASA űrszondája készített fényképet, miközben a Mars...","id":"20250204_mars-szikla-kepzodmeny-romos-epulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d0a0312-9bf4-4a7c-a6d5-4d6b3d2a9e52.jpg","index":0,"item":"0b225f9b-ffff-4442-8678-42d8092e51ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_mars-szikla-kepzodmeny-romos-epulet","timestamp":"2025. február. 04. 10:03","title":"Rejtélyes képződményre bukkant az űrszonda a Mars felszínén, már Elon Muskot is lázba hozta a fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]