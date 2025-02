Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Bogdan Swieczkowski szerint a miniszterelnök és kabinete a kormányváltás óta szervezett bűnözői csoportban tevékenykedik, amelynek célja Lengyelország alkotmányos rendjének megváltoztatása. De az ügyész, akinél a feljelentést tette, a kormány szerint már rég nem is ügyész.","shortLead":"Bogdan Swieczkowski szerint a miniszterelnök és kabinete a kormányváltás óta szervezett bűnözői csoportban...","id":"20250206_donald-tusk-lengyelorszag-alkotmanybirosag-eljaras-allamcsiny-gyanusitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"4adc6700-11c8-48d5-ad70-26626d0cc8d6","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_donald-tusk-lengyelorszag-alkotmanybirosag-eljaras-allamcsiny-gyanusitas","timestamp":"2025. február. 06. 05:24","title":"Államcsíny elkövetésével gyanúsítja Donald Tuskot a lengyel alkotmánybíróság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly naponta 12 millió darab kis értékű csomag jött Kínából, az Európai Bizottság szerint ez rengeteg gondot okoz az EU-nak.","shortLead":"Tavaly naponta 12 millió darab kis értékű csomag jött Kínából, az Európai Bizottság szerint ez rengeteg gondot okoz...","id":"20250205_europai-bizottsag-vam-temu-csomag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e.jpg","index":0,"item":"b450a2ce-9657-4fe4-84b1-18405e7a398b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_europai-bizottsag-vam-temu-csomag","timestamp":"2025. február. 05. 16:12","title":"Az Európai Bizottság vámot akar kivetni a Temu és a Shein csomagjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6857013-bffd-4440-9987-ecbcde9a8c71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugalmazott püspök idősotthonba költözött, ahol korábbi beszédei, írásai rendszerezését tervezi.","shortLead":"A nyugalmazott püspök idősotthonba költözött, ahol korábbi beszédei, írásai rendszerezését tervezi.","id":"20250206_beer-miklos-visszavonulas-nyilvanossag-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6857013-bffd-4440-9987-ecbcde9a8c71.jpg","index":0,"item":"8fcea673-5c80-4798-87ac-5a6f2a14a7ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_beer-miklos-visszavonulas-nyilvanossag-interju","timestamp":"2025. február. 06. 08:41","title":"Beer Miklós búcsúzik a nyilvánosságtól, nem ad több interjút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b153a94-32d2-4aa6-8a30-4c011f23bcf2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hivatal szerint a Soros-hálózat része a lap vezette médiaprojekt.","shortLead":"A hivatal szerint a Soros-hálózat része a lap vezette médiaprojekt.","id":"20250206_szuverenitasvedelmi-hivatal-444","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b153a94-32d2-4aa6-8a30-4c011f23bcf2.jpg","index":0,"item":"c2b4743e-ed00-4c14-a6dc-e5d0045a5455","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_szuverenitasvedelmi-hivatal-444","timestamp":"2025. február. 06. 17:19","title":"Most a 444-et pécézte ki magának a Szuverenitásvédelmi Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741d8024-1a5f-4f74-9cd7-935c1be1d891","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kétezer amerikai katona állomásozik jelenleg Szíriában, a szakértők szerint, ha elhagyják az országot, akkor a kurdok magukra maradnak az ISIS-börtönökkel.","shortLead":"Kétezer amerikai katona állomásozik jelenleg Szíriában, a szakértők szerint, ha elhagyják az országot, akkor a kurdok...","id":"20250205_pentagon-sziria-terroristak-amerikai-csapatok-kivonas-tervek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741d8024-1a5f-4f74-9cd7-935c1be1d891.jpg","index":0,"item":"956f19fa-6620-4136-8a2c-9d221e174d4a","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_pentagon-sziria-terroristak-amerikai-csapatok-kivonas-tervek","timestamp":"2025. február. 05. 14:31","title":"A terroristák ellen harcoló amerikai csapatok kivonását tervezi a Pentagon Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészségen fegyelmi eljárás indult, amely fegyelmi büntetés kiszabásával zárult. ","shortLead":"Az ügyészségen fegyelmi eljárás indult, amely fegyelmi büntetés kiszabásával zárult. ","id":"20250206_Encsencsi-gyilkossag-ugyeszseg-hogy-szakmai-hiba-volt-kiengedni-a-letartoztatasbol-a-kesobbi-elkovetot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"e98e0411-8b95-4bcf-896f-ed0938969a54","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Encsencsi-gyilkossag-ugyeszseg-hogy-szakmai-hiba-volt-kiengedni-a-letartoztatasbol-a-kesobbi-elkovetot","timestamp":"2025. február. 06. 15:18","title":"Encsencsi gyilkosság: az ügyészség szerint szakmai szabályszegés történt, amikor kiengedték a letartóztatásból a későbbi tettest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f954158c-ec8c-43b0-93ef-f1efdb324ec2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogyan fest a vadonatúj Skoda Elroq kupé és szupersportos RS változata.","shortLead":"Vázoljuk, hogyan fest a vadonatúj Skoda Elroq kupé és szupersportos RS változata.","id":"20250206_latvanyos-magyar-tuningot-kapott-a-skoda-elroq-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f954158c-ec8c-43b0-93ef-f1efdb324ec2.jpg","index":0,"item":"203a3559-4156-40a5-939b-632277605f06","keywords":null,"link":"/cegauto/20250206_latvanyos-magyar-tuningot-kapott-a-skoda-elroq-uj-villanyauto","timestamp":"2025. február. 06. 06:41","title":"Látványos magyar tuningot kapott a Skoda új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8462e5-e55e-4c24-8992-2d6b6f4c4e4e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem csak az Orbán-varázs tört meg, a Fidesznek a közéletet tematizáló képessége is megkopott a kegyelmi botrány óta. Míg korábban úgy érezhették a kormánypártiak, hogy az igazság, az erő és a siker oldalán állnak, mára inkább ciki lett fideszesnek lenni. ","shortLead":"Nem csak az Orbán-varázs tört meg, a Fidesznek a közéletet tematizáló képessége is megkopott a kegyelmi botrány óta...","id":"20250205_hvg-mamutok-es-kisnyulak-fidesz-orban-tisza-magyar-peter-kegyelmi-botrany-evfordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab8462e5-e55e-4c24-8992-2d6b6f4c4e4e.jpg","index":0,"item":"17f9353e-73a0-4c47-8b19-5752fd19149a","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-mamutok-es-kisnyulak-fidesz-orban-tisza-magyar-peter-kegyelmi-botrany-evfordulo","timestamp":"2025. február. 05. 06:30","title":"Egy éve állt le a gőzhenger: ma már többnyire Magyar Péter után fut a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]