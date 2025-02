Keményen beleszállt Drake-be, de úgy tűnik, le is zárta volna vele a vitáját a Super Bowl félidei show-jában Kendrick Lamar. A rapper több más slágere mellett a Not Like Us című dalát is előadta, amelyben többek között azzal vádolta meg a kanadai előadót, hogy kiskorúakkal folytat szexuális kapcsolatot. Emiatt Drake pert indított.

Kettejük vitájáról a szám megjelenése idején itt írtunk:

Drake vs Kendrick Lamar: gyerekes szájhősködésnek indult, most mellkason lőttek valakit a „Nagy Rapháború” miatt Az elmúlt évtized legnagyobb hip-hop-csatájának nevezik Drake, Kendrick Lamar és J. Cole „összecsapását”, ami sok elemében óvodások homokozói vagdalkozására hasonlít, de közben dollármilliókat fialhat, és legújabban már lövöldözésig fajult. Összefoglaljuk, mi történt.

Miközben a Not Like Us szólt, a kamera néhány másodpercen át a táncoló Serena Williamst mutatta a színpadon. A 23-szoros egyéni Grand Slam-győztes teniszező jó okkal szerepelt a sztárvendégek között: neki is van elrendezni valója Drake-kel.

A 2010-es évek közepén a kanadai rapper Ben Rothenberg teniszszakíró szerint egészen odavolt a teniszcsillagért, több versenyére is kilátogatott, az viszont nem világos, hogy Williams milyen mértékben viszonozta az érzelmeit. Úgy tudni – bár ők maguk sosem erősítették meg –, hogy egy időben randiztak is, de nem sokáig, mivel a sportoló és későbbi férje, Alex Ohanian között hamarosan komolyra fordult a dolog.

Drake tavaly azt állította, hogy Williamsről írta a 2016-ban megjelent Too Good című dalát, amelyben boldogtalan szerelemről énekel, és arról, hogy túl jó a partnerének.

Hogy maradt benne tüske, azt a 2022-es Middle of the Ocean című száma is bizonyítja, amelyben a Reddit-társalapító Ohaniant a teniszező „groupie-jának” nevezte. Erre Lamar is reagált a Not Like Usban: „jobb, ha nem beszélsz Serenáról” – üzente. Williams pedig a tavalyi ESPY Awads-gálán eresztett meg egy viccet a két rapper vitájáról: „Ha megtanultam valamit idén, az az, hogy egyikünk, közülünk senki, még én sem szeretnék belekötni Kendrick Lamarba. Eléri, hogy a szülővárosodban se szeressenek.”

Williams cameójára nem csak emiatt figyeltek fel, hanem a táncmozdulata miatt is. Az úgynevezett Crip Walkot mutatta be, amely az 1970-es években alakult ki a Los Angeles-i Crips utcai banda köreiben. A Crips később az Egyesült Államok egyik legnagyobb és legagresszívabb bűnszervezetévé vált. Egy időben olyannyira a bandával azonosították, hogy az MTV nem játszott le olyan klipeket, amelyekben a mozdulat látható volt.

A teniszező – akinek a nővérét, Yetunde Price-t a Southside Crisp banda egyik tagja ölte meg 2003-ban – azután is Crip Walkolt, hogy a 2012-es londoni olimpia döntőjében legyőzte Marija Sarapovát, ami miatt akkor kemény kritikák érték, a bandakapcsolatot is megemlítették. „Az csak egy tánc volt” – magyarázta később, a félidei show után pedig megosztott egy videót az X-en, amelyen azt mondja: „Ember, nem ilyet crip walkoltam Wimbledonban. Ó, azért megbüntettek volna!”

S hogy miért tűnik úgy, hogy Kendrick Lamar lezártnak tekinti az ügyét Drake-kel? Nos, a dala végén a kamera fölülről mutatta a pályát, amelyen táncosok egy Play Station kontrollerét rajzolták ki, a kivetítőkön pedig az a felirat tűnt fel: game over.

Hogy hányan látták, ahogy Lamar kiosztja haragosát, egyelőre nem tudni, a nézettségi adatokat csak később hozzák majd nyilvánosságra. A Billboard azonban tavaly összeállította a legnézettebb félidei show-k listáját: