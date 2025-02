Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4cee8c0a-4bf8-4a72-8830-c259f6ba3c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség egy évre visszamenőleg újravizsgálja a kapcsolati erőszak miatt tett feljelentéseket, valamint a megszüntetett nyomozásokat is – derült ki az Országos Rendőr-főkapitányság kedd reggeli sajtótájékoztatóján, amelyen a japán nő meggyilkolása utáni belső vizsgálat eredményéről számoltak be. Egy osztályvezető rendőrt felmentettek beosztásából, egy alosztályvezetőt más beosztásba helyeztek, a hivatalos Facebook-oldalt kezelő admint pedig leváltották.","shortLead":"A rendőrség egy évre visszamenőleg újravizsgálja a kapcsolati erőszak miatt tett feljelentéseket, valamint...","id":"20250211_Sajtotajekoztatot-tart-a-rendorseg-a-japan-no-meggyilkolasa-utan-inditott-belso-vizsgalatrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cee8c0a-4bf8-4a72-8830-c259f6ba3c73.jpg","index":0,"item":"2c428a49-d295-40d7-89a2-56e1865dc059","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Sajtotajekoztatot-tart-a-rendorseg-a-japan-no-meggyilkolasa-utan-inditott-belso-vizsgalatrol","timestamp":"2025. február. 11. 10:45","title":"Öt rendőrrel szemben indult fegyelmi eljárás a japán nő meggyilkolása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e4999e-bca6-451c-ae52-3e44b246dfad","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Filmes akart lenni, de a szülei, Jancsó Miklós rendező és Csákány Zsuzsanna vágó ellenezték a tervet. Sok helyen élt, de sosem költözne Amerikába, Angliába meg végképp nem. Miért nem számított rá, hogy Oscar-díjra jelölik, és miért nem akarta, hogy magyar legyen a filmbeli fiktív építész? Nyomasztotta-e a filmes legenda apa öröksége, vagy épp ellenkezőleg? Mi lett a vége, amikor szülei üvöltöztek egymással a vágószobában? HVG-portré Jancsó Dávid vágóról.","shortLead":"Filmes akart lenni, de a szülei, Jancsó Miklós rendező és Csákány Zsuzsanna vágó ellenezték a tervet. Sok helyen élt...","id":"20250209_Portre-Jancso-David-vago-oscar-jeloles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39e4999e-bca6-451c-ae52-3e44b246dfad.jpg","index":0,"item":"76d0f687-f697-4772-bc03-716f23e1e466","keywords":null,"link":"/360/20250209_Portre-Jancso-David-vago-oscar-jeloles","timestamp":"2025. február. 09. 19:30","title":"Az Oscar-díjra jelölt Jancsó Dávid A brutalistáról: Tudtam, hogy ott ülök majd a vágószobában, és szenvedek, hogy ez így nem jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állításai akkor még csak a rendszer korrupciójáról szóltak.","shortLead":"Állításai akkor még csak a rendszer korrupciójáról szóltak.","id":"20250210_magyar-peter-ner-visszaemlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49.jpg","index":0,"item":"9dc422df-3dc9-4d45-a52a-0704e1783569","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_magyar-peter-ner-visszaemlekezes","timestamp":"2025. február. 10. 08:45","title":"Magyar Péter milliós követőtábort emlegetve emlékezett meg arról, hogy egy éve szállt ki a NER-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szerintük Izrael nem tartja be a megállapodást.","shortLead":"Szerintük Izrael nem tartja be a megállapodást.","id":"20250210_hamasz-tuszok-szabadon-engedes-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"7cc1835a-eb99-4aac-8bb8-e6ef5278d66c","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_hamasz-tuszok-szabadon-engedes-felfuggesztes","timestamp":"2025. február. 10. 18:38","title":"A Hamász felfüggeszti az izraeli túszok szabadon engedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a8ae52-b4b5-4e7a-a6e5-6936ae0814bd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az országos áramszünetet még órákkal az incidens után sem sikerült megszüntetni.","shortLead":"Az országos áramszünetet még órákkal az incidens után sem sikerült megszüntetni.","id":"20250209_sri-lanka-aramszunet-majom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a8ae52-b4b5-4e7a-a6e5-6936ae0814bd.jpg","index":0,"item":"2a0f8f89-e490-45bd-9bf8-2b1f569039ae","keywords":null,"link":"/elet/20250209_sri-lanka-aramszunet-majom","timestamp":"2025. február. 09. 14:26","title":"Egy majom miatt maradt áram nélkül 22 millió ember Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fae498-4fbb-415d-a9d1-6e005d81d811","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átlagosan 9 százalékkal drágultak a lakások januárban Magyarországon, legalábbis ezt mutatja az ingatlan.com lakásárindexe. A legnagyobb mértékben Debrecenben és környékén, valamint Budapesten emelkedett az az ár, amit a hirdetők lakásukért kapni szeretnének. Budapesten 1,17 millió forint az átlagos négyzetméterár.","shortLead":"Átlagosan 9 százalékkal drágultak a lakások januárban Magyarországon, legalábbis ezt mutatja az ingatlan.com...","id":"20250210_ingatlan-lakasarindex-lakasar-emelkedes-lakasdragulas-lakashirdetes-elado-lakasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48fae498-4fbb-415d-a9d1-6e005d81d811.jpg","index":0,"item":"0e4ce2ae-be2a-4a6f-ae23-1843d6c5cf32","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250210_ingatlan-lakasarindex-lakasar-emelkedes-lakasdragulas-lakashirdetes-elado-lakasok","timestamp":"2025. február. 10. 11:42","title":"Egyre vastagabban fog a lakásukat hirdetők ceruzája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elnök úton a Super Bowlra megismételte azt a felvetését is, hogy az Egyesült Államok átvehetné Kanadát és a Gázai övezetet.","shortLead":"Az elnök úton a Super Bowlra megismételte azt a felvetését is, hogy az Egyesült Államok átvehetné Kanadát és a Gázai...","id":"20250210_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-kanada-acel-aluminium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e.jpg","index":0,"item":"465111f6-9e31-4d77-bfcc-630110d6aab3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-kanada-acel-aluminium","timestamp":"2025. február. 10. 06:10","title":"Trump újabb vámot lengetett be, amely Kanadának fájhat a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f40d35-91df-48d4-a407-56c3e6459a0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper tudta, hogyan kell a közönség kedvében járnia New Orleansba. A félidei műsorban olyan sztárok is felbukkantak, mint Samuel L. Jackson vagy Serena Williams. ","shortLead":"A rapper tudta, hogyan kell a közönség kedvében járnia New Orleansba. A félidei műsorban olyan sztárok is felbukkantak...","id":"20250210_super-bowl-felidei-show-kendrick-lamar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f40d35-91df-48d4-a407-56c3e6459a0d.jpg","index":0,"item":"1957eebf-66d3-4577-beda-51178e2796ae","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_super-bowl-felidei-show-kendrick-lamar","timestamp":"2025. február. 10. 06:10","title":"Kendrick Lamar félidei show-jának a Super Bowlon Drake lett a vesztese ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]