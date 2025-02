Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aa8af898-9af1-4d3b-aab4-b51a0d97a23b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Korábban azért szabtak ki rá súlyos büntetést, mert ellenzéki fiókok követésével és megosztásával „zavarta a közrendet”.","shortLead":"Korábban azért szabtak ki rá súlyos büntetést, mert ellenzéki fiókok követésével és megosztásával „zavarta a közrendet”.","id":"20250210_szaud-arabia-twitter-borton-elengedtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa8af898-9af1-4d3b-aab4-b51a0d97a23b.jpg","index":0,"item":"40a6caa6-71c4-474e-b25f-8f9b461adfc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_szaud-arabia-twitter-borton-elengedtek","timestamp":"2025. február. 10. 15:18","title":"Elengedték a szaúdi hatóságok azt a nőt, akit Twitter-bejegyzések miatt 34 év börtönre ítéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25deb416-b87b-49fe-8bb1-05a442a6a0d7","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Budapestnél változatlanul a vitatott 89 milliárd forint szerepel.","shortLead":"Budapestnél változatlanul a vitatott 89 milliárd forint szerepel.","id":"20250211_Hivatalosan-is-kozzetettek-a-telepuleseket-sujto-szolidaritasi-hozzajarulas-osszeget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25deb416-b87b-49fe-8bb1-05a442a6a0d7.jpg","index":0,"item":"92dfcd96-2e40-4356-baf8-ad4ce7b9e8e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Hivatalosan-is-kozzetettek-a-telepuleseket-sujto-szolidaritasi-hozzajarulas-osszeget","timestamp":"2025. február. 11. 21:03","title":"Hivatalosan is közzétették a településeket sújtó szolidaritási hozzájárulás összegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab38c317-00bf-4b8c-9154-14fa0849d326","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emberek majdnem fele számára elviselhetetlen lenne a mobilinternet hiánya, ugyanakkor minden második ember azt érzi, túl sok időt tölt az online térben, és hiába növekedett a digitalizáció mértéke, a Covid alatt újra többen fordultak a hagyományos médiumok felé. Az elmúlt tíz év tendenciát összegezte az NMHH.","shortLead":"Az emberek majdnem fele számára elviselhetetlen lenne a mobilinternet hiánya, ugyanakkor minden második ember azt érzi...","id":"20250212_A-magyarok-fele-nem-tudna-mobil-nelkul-elni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab38c317-00bf-4b8c-9154-14fa0849d326.jpg","index":0,"item":"ad835ac2-56d0-485d-bf4f-82ea471e02f4","keywords":null,"link":"/elet/20250212_A-magyarok-fele-nem-tudna-mobil-nelkul-elni","timestamp":"2025. február. 12. 11:01","title":"A magyarok fele nem tudna mobil nélkül élni, de ugyanennyien érzik azt is, hogy túl sok időt töltenek online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cbd90c-c6bf-4d57-a3f1-3e09f2f9b154","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft sok egyéb mellett perifériákat is gyártott, azonban nemrégiben tulajdonképpen már felhagyott vele. Ez azonban nem jelenti azt, hogy többé ne jelennének meg MS-tervezte egerek, billentyűzetek, hála egy olyan cégnek, amelyik amúgy Apple-kiegészítőket gyárt.","shortLead":"A Microsoft sok egyéb mellett perifériákat is gyártott, azonban nemrégiben tulajdonképpen már felhagyott vele...","id":"20250212_incase-microsoft-periferiak-pc-kiegeszitok-billentyuzet-eger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76cbd90c-c6bf-4d57-a3f1-3e09f2f9b154.jpg","index":0,"item":"694e2b9b-06ed-496d-953f-2fbfb8708fb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_incase-microsoft-periferiak-pc-kiegeszitok-billentyuzet-eger","timestamp":"2025. február. 12. 12:03","title":"Megtervezett, de sosem adott ki egy érdekes billentyűzetet a Microsoft, hamarosan mégis bárki megveheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5b6f0d-16a1-4f76-aeb7-d330f1b27406","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Nemhogy társadalmi egyeztetés nem volt, de még a társminisztériumok véleményét sem kérte ki az NGM, amikor az egyszerűsített foglalkoztatás feltételeinek szigorításáról döntött. A kormány többletbevételt remél, de a negatív hatások óriási veszteséget okoznak.","shortLead":"Nemhogy társadalmi egyeztetés nem volt, de még a társminisztériumok véleményét sem kérte ki az NGM, amikor...","id":"20250211_hvg-idenymunka-szigoritas-munkaltatok-alkalmi-munka-ngm-nem-szedik-a-meggyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b5b6f0d-16a1-4f76-aeb7-d330f1b27406.jpg","index":0,"item":"e5230212-84b6-42ed-82c8-4b4e39de3b85","keywords":null,"link":"/360/20250211_hvg-idenymunka-szigoritas-munkaltatok-alkalmi-munka-ngm-nem-szedik-a-meggyet","timestamp":"2025. február. 11. 06:30","title":"Lehetetlen helyzet elé állít sok munkáltatót, hogy a kormány túltolta az idénymunka szigorítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A régiós versenytársaktól elmaradó növekedés volt a hazai feldolgozóipari exportban, és a termelékenység javulása is messze elmaradt. A feldolgozóipari munkaerőköltség (így a fizetések is) Magyarországon mégis kiemelkedően nőtt, köszönhetően a forint euróval szembeni leértékelődésének.","shortLead":"A régiós versenytársaktól elmaradó növekedés volt a hazai feldolgozóipari exportban, és a termelékenység javulása is...","id":"20250211_gki-magyar-feldolgozoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"017f94ce-5ed0-4e33-bc3d-b1753711b41e","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_gki-magyar-feldolgozoipar","timestamp":"2025. február. 11. 14:31","title":"GKI: 2010 óta csak eldöcög a magyar feldolgozóipar régiós összehasonlításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392f55c5-f792-4ea7-8d41-88d858a462af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A közvetítésből úgy tűnik, Mapi León megérintette az ellenfél egyik játékosának intim testrészét. ","shortLead":"A közvetítésből úgy tűnik, Mapi León megérintette az ellenfél egyik játékosának intim testrészét. ","id":"20250211_noi-foci-barcelona-espanyol-bajnoksag-mapi-leon-daniela-caracas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392f55c5-f792-4ea7-8d41-88d858a462af.jpg","index":0,"item":"ca01068a-7263-4bd6-a30e-7d6809bf1b81","keywords":null,"link":"/sport/20250211_noi-foci-barcelona-espanyol-bajnoksag-mapi-leon-daniela-caracas","timestamp":"2025. február. 11. 18:17","title":"Illetlenül ért hozzá az ellenfélhez, vagy csak ilyen a foci? – erről vitáznak a Barca és az Espanyol női csapatának meccse után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ead480-602c-4dbc-bb69-5542d0dfd953","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A házaspár szándékosan az ukrajnai háború elől menekülőket vette célba, hogy elraboljanak egy újszülött lányt.","shortLead":"A házaspár szándékosan az ukrajnai háború elől menekülőket vette célba, hogy elraboljanak egy újszülött lányt.","id":"20250210_eletfogytig-borton-ukran-menekult-csecsemo-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ead480-602c-4dbc-bb69-5542d0dfd953.jpg","index":0,"item":"f2bda1bf-61cd-49f4-85da-cab39e5e2b3e","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_eletfogytig-borton-ukran-menekult-csecsemo-gyilkossag","timestamp":"2025. február. 10. 18:05","title":"Életfogytig börtönbe kerül az a német pár, akik ukrán menekülteket öltek a csecsemőjükért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]