Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9e14f56a-418d-46ed-8cd5-d98dceab8ecc","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A VOSZ nélkül kötött alkut az MKIK Nagy Márton minisztériumával, így kizárólag rajta keresztül pályázhatnak a vállalkozók a tőkeprogramra.","shortLead":"A VOSZ nélkül kötött alkut az MKIK Nagy Márton minisztériumával, így kizárólag rajta keresztül pályázhatnak...","id":"20250212_Parraghnal-is-ugyesebben-manoverezett-a-Kamara-uj-elnoke-maris-szazmilliardos-tokealapon-ul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e14f56a-418d-46ed-8cd5-d98dceab8ecc.jpg","index":0,"item":"9d5f5568-ed72-4d7a-b818-ba0447305d7b","keywords":null,"link":"/360/20250212_Parraghnal-is-ugyesebben-manoverezett-a-Kamara-uj-elnoke-maris-szazmilliardos-tokealapon-ul","timestamp":"2025. február. 12. 06:00","title":"Parraghnál is ügyesebben manőverezett a Kamara új elnöke, máris százmilliárdos tőkealapon ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","shortLead":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","id":"20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8.jpg","index":0,"item":"6375497e-c7cb-4dc1-ba7e-0b0cadfee012","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","timestamp":"2025. február. 13. 11:34","title":"Melania Trump izgalommal várja, hogy megnyissák a Fehér Házat a látogatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A mai otthonokban lévő okostévék egy-két éven belül butának számítanak majd, mert az új modellekbe éppen most költözik be a mesterséges intelligencia. A gyártók sok, idén érkező új funkcióval tapogatóznak, hogy megtudják: mire is lesz vevő, aki a nagy képernyőt nézi.","shortLead":"A mai otthonokban lévő okostévék egy-két éven belül butának számítanak majd, mert az új modellekbe éppen most költözik...","id":"20250212_hvg-mesterseges-intelligencia-tv-funkciok-samsung-lg-tcl-hisense-tele-vannak-vizioval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e.jpg","index":0,"item":"f3e322ed-a58e-491e-a53a-06acab2f6562","keywords":null,"link":"/360/20250212_hvg-mesterseges-intelligencia-tv-funkciok-samsung-lg-tcl-hisense-tele-vannak-vizioval","timestamp":"2025. február. 12. 17:30","title":"Látni és hallani is fogja a különbséget: ezek az új funkciók jönnek idén a tévékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04608c0c-8735-4868-bd83-cfbd82282d36","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A xenont sok egyéb egészségügyi alkalmazása mellett altatószerként is bevetik, tekintettel arra, hogy gyorsan hat, és általában jól tolerálható. Egy új kutatás most egy egészen másféle lehetőséget tárt fel: a nemesgáznak akár az Alzheimer-kór terápiájában is szerepe lehet.","shortLead":"A xenont sok egyéb egészségügyi alkalmazása mellett altatószerként is bevetik, tekintettel arra, hogy gyorsan hat, és...","id":"20250212_xenon-gaz-neurodegenerativ-betegsegek-kezelese-alzheimer-kor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04608c0c-8735-4868-bd83-cfbd82282d36.jpg","index":0,"item":"846c76be-96e0-4d91-b625-5558410fafd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_xenon-gaz-neurodegenerativ-betegsegek-kezelese-alzheimer-kor","timestamp":"2025. február. 12. 09:03","title":"Kezelhető lesz az Alzheimer-kór altatógázzal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"215063e7-295e-4e32-8c2c-3b7518da7df3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A projekt azért is kiemelten fontos, mert kiválthatnák vele a beszállítókat. ","shortLead":"A projekt azért is kiemelten fontos, mert kiválthatnák vele a beszállítókat. ","id":"20250213_Hyundai-is-elorukkol-a-sajat-szilardtest-akkumulatoraval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/215063e7-295e-4e32-8c2c-3b7518da7df3.jpg","index":0,"item":"fc3374d4-3990-4126-a2e3-61f05a81b268","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_Hyundai-is-elorukkol-a-sajat-szilardtest-akkumulatoraval","timestamp":"2025. február. 13. 08:22","title":"A Hyundai is előrukkol a saját szilárdtest-akkumulátorával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c974d5e-e0d6-4abc-820d-868eef2ced58","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Spanyol kutatók bebizonyították, a vélekedéssel ellentétben a mikrohullámú sütők nem pusztítják el a betegséget okozó baktériumokat. Sőt, olyanokat is találtak a készülékekben, amik kifejezetten jól érzik magukat az extrém környezetben.","shortLead":"Spanyol kutatók bebizonyították, a vélekedéssel ellentétben a mikrohullámú sütők nem pusztítják el a betegséget okozó...","id":"20250213_mikrohullamu-suto-tevhit-bakterium-extremofil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c974d5e-e0d6-4abc-820d-868eef2ced58.jpg","index":0,"item":"31b654f0-48a7-4492-ac4c-6fb3861efebd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_mikrohullamu-suto-tevhit-bakterium-extremofil","timestamp":"2025. február. 13. 08:03","title":"Megdőlt egy nagy tévhit a mikrohullámú sütőkkel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f553585-ad90-40a2-8d87-05b641c44c1a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók úgy vélik, hogy a mesterséges intelligencia használata elkényelmesítheti az emberiséget, hosszabb távon árthat a problémamegoldó készségnek, és a kritikus gondolkodásnak is.","shortLead":"Amerikai kutatók úgy vélik, hogy a mesterséges intelligencia használata elkényelmesítheti az emberiséget, hosszabb...","id":"20250211_mesterseges-intelligencia-kritikus-gondolkodas-problemamegoldo-keszseg-gyengul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f553585-ad90-40a2-8d87-05b641c44c1a.jpg","index":0,"item":"d7c095b5-386a-4ddc-ae57-a7ef79447d73","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_mesterseges-intelligencia-kritikus-gondolkodas-problemamegoldo-keszseg-gyengul","timestamp":"2025. február. 11. 13:03","title":"Microsoft: Hazavághatja a kritikus gondolkodást a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038cf5ac-aba6-419a-9061-87273688bda7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Honda leányvállalatként vette volt át a Nissant, amit sértőnek talált a sokáig második legnagyobb japán márka vezetése. ","shortLead":"A Honda leányvállalatként vette volt át a Nissant, amit sértőnek talált a sokáig második legnagyobb japán márka...","id":"20250213_Nem-lesz-Honda-Nissan-hazassag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/038cf5ac-aba6-419a-9061-87273688bda7.jpg","index":0,"item":"818986e2-f23a-403b-8f4c-caec711a77f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_Nem-lesz-Honda-Nissan-hazassag","timestamp":"2025. február. 13. 11:55","title":"Nem lesz Honda-Nissan házasság, mást akarnak a felek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]