Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója arra szólította fel Ukrajnát, hogy vegyen vissza a kritikus hangnemből.","shortLead":"A Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója arra szólította fel Ukrajnát, hogy vegyen vissza a kritikus hangnemből.","id":"20250220_A-Feher-Hazbol-hallgattatnak-el-Ukrajnat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7.jpg","index":0,"item":"c92fe65e-3f85-4c74-a9cb-4eb65bf47e99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_A-Feher-Hazbol-hallgattatnak-el-Ukrajnat","timestamp":"2025. február. 20. 19:55","title":"A Fehér Házból azt üzenik Ukrajnának, hallgasson, és adja át értékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780992b-38a4-4626-babe-b595d82a65cb","c_author":"Fetter Dóra - Martini Noémi","category":"360","description":"Lili ma már a kollégium környékét is elkerüli, Helena viszont úgy érzi, szülei helyett szülei voltak a nevelők az Opus Dei intézményében. A Magyarországon is befolyásos katolikus szervezet kezdetben a férfiaké volt, mára nőknek is teret ad. Milyen NER-közeli női előadók bukkannak fel a kollégiumokban? Hogyan lehet a szervezet tagjává válni, és mivel jár, ha valaki „a Mű”-nek szenteli az életét? Mi történik, ha valaki inkább otthagyná a közösséget?","shortLead":"Lili ma már a kollégium környékét is elkerüli, Helena viszont úgy érzi, szülei helyett szülei voltak a nevelők az Opus...","id":"20250221_Opus-Dei-budapesti-kollegiumok-nok-helyzete-numerariak-siklosi-beatrix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9780992b-38a4-4626-babe-b595d82a65cb.jpg","index":0,"item":"d437e906-af9e-496d-a5de-3ce85dca8f5d","keywords":null,"link":"/360/20250221_Opus-Dei-budapesti-kollegiumok-nok-helyzete-numerariak-siklosi-beatrix","timestamp":"2025. február. 21. 11:32","title":"„Két férfit fogsz csak látni, a papot és a szerelőt” – ilyen nőnek lenni az Opus Deiben, amit kizárólag férfiaknak hoztak létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18cd068-ae84-4796-b825-1fbb0f2c9b8a","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A spanyol labdarúgó-szövetség volt elnökét Jenni Hermoso szájon csókolása miatt ítélték el, azonban a kényszerítés vádja alól felmentették.","shortLead":"A spanyol labdarúgó-szövetség volt elnökét Jenni Hermoso szájon csókolása miatt ítélték el, azonban a kényszerítés...","id":"20250220_itelet-luis-rubiales-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a18cd068-ae84-4796-b825-1fbb0f2c9b8a.jpg","index":0,"item":"da55256e-7e35-4999-8a6d-2a5abb691ae4","keywords":null,"link":"/sport/20250220_itelet-luis-rubiales-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. február. 20. 14:37","title":"Elítélte a bíróság Luis Rubialest szexuális zaklatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állampapírok között a FixMÁP tűnik a befutónak.","shortLead":"Az állampapírok között a FixMÁP tűnik a befutónak.","id":"20250220_allampapir-befektetes-penzeso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"9c224a0e-ede2-4d42-9747-b740d94cef92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_allampapir-befektetes-penzeso","timestamp":"2025. február. 20. 11:52","title":"Hova érdemes csatornázni a Nagy Márton-féle „pénzesőt”?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59ebf0a-1fac-4d25-b608-dff515ce342f","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Az Európai Unió újabb bővítésének egyik fő motiválója a nyugati munkaerőhiány, de mi lesz akkor a kelet-európaiakkal?","shortLead":"Az Európai Unió újabb bővítésének egyik fő motiválója a nyugati munkaerőhiány, de mi lesz akkor a kelet-európaiakkal?","id":"20250221_agyelszivas-penzugy-kompenzalas-eu-bovites-munkaerohiany-mgyosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a59ebf0a-1fac-4d25-b608-dff515ce342f.jpg","index":0,"item":"cef85adb-fe8c-46cc-bafc-756c0e99d582","keywords":null,"link":"/360/20250221_agyelszivas-penzugy-kompenzalas-eu-bovites-munkaerohiany-mgyosz","timestamp":"2025. február. 21. 09:34","title":"Az agyelszívás kompenzálása és az unió bővítése lenne a megoldás a munkaerőhiányra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Orbán Viktor célkeresztjébe ezúttal a sorosdemokraták zsoldjában állók – főleg a független média és a civil szervezetek – kerültek, és azt szeretné, ha törvénnyel tiltanák ki az országból, aki részesült a lobbidollárokból.","shortLead":"Orbán Viktor célkeresztjébe ezúttal a sorosdemokraták zsoldjában állók – főleg a független média és a civil szervezetek...","id":"20250221_Orban-a-szabad-mediat-es-a-civileket-tiltana-ki-az-orszagbol-on-kit-vagy-mit-kuldene-utanuk-Szavazzon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"ef835b78-80c5-4ffe-af09-2d1b96dbcd49","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_Orban-a-szabad-mediat-es-a-civileket-tiltana-ki-az-orszagbol-on-kit-vagy-mit-kuldene-utanuk-Szavazzon","timestamp":"2025. február. 21. 05:30","title":"Ha Orbán kitiltaná a \"guruló dollárok\" elfogadóit, ő és Bayer Zsolt mehetne legelöl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A jóhír elfogyott, repülőrajt nem is volt, de valamiről mégis beszélnie kell Orbán Viktornak az évértékelőn. Marad a harci hergelés, az ellenségképzés. Ellenségből pedig nincs hiány, ráadásul a legújabb, Magyar Péter még valós veszélyt is jelent a NER-re.","shortLead":"A jóhír elfogyott, repülőrajt nem is volt, de valamiről mégis beszélnie kell Orbán Viktornak az évértékelőn. Marad...","id":"20250222_Ujra-kilovagol-serege-ele-Orban-a-Brusszel-elleni-Negy-Csata-Vezere-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797.jpg","index":0,"item":"0b6ce6ac-c20d-4524-9060-068459e83b87","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Ujra-kilovagol-serege-ele-Orban-a-Brusszel-elleni-Negy-Csata-Vezere-ebx","timestamp":"2025. február. 22. 08:00","title":"Újra kilovagol serege elé Orbán, a Brüsszel elleni Négy Csata Vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3049e290-3671-4eee-9490-0280981c10f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ingyenes marad a kötelező szálláshely-minősítés. A tervezett díjakkal a kis szálláshelyek jártak volna a legrosszabbul, de a nagyobb szállodáknak is pluszköltség lett volna. A bevétel az Orbán Ráhel közeli emberek által alapított minősítőszervezethez folyt volna be.","shortLead":"Ingyenes marad a kötelező szálláshely-minősítés. A tervezett díjakkal a kis szálláshelyek jártak volna a legrosszabbul...","id":"20250220_ngm-kotelezo-szallashely-minosites-dijmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3049e290-3671-4eee-9490-0280981c10f6.jpg","index":0,"item":"c25f0e9c-68b0-4054-a52a-c57e0cf27cad","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250220_ngm-kotelezo-szallashely-minosites-dijmentes","timestamp":"2025. február. 20. 13:40","title":"Az NGM meghallotta a javaslatokat, mégsem sarcolja meg a szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]