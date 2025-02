Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csökkentek a bevételek, nőttek a kiadások.","shortLead":"Csökkentek a bevételek, nőttek a kiadások.","id":"20250224_Kifejtette-az-NGM-hogyan-jott-ossze-a-szokatlan-koltsegvetesi-hiany-januarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d.jpg","index":0,"item":"3e6cd68a-bebf-49e8-b0ab-7c55dfe1edcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Kifejtette-az-NGM-hogyan-jott-ossze-a-szokatlan-koltsegvetesi-hiany-januarban","timestamp":"2025. február. 24. 14:52","title":"Kifejtette az NGM, hogyan jött össze a szokatlan költségvetési hiány januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápa egészségi állapota „enyhe javulást” mutat, de továbbra is kritikus állapotban van – közölte a Vatikán.","shortLead":"Ferenc pápa egészségi állapota „enyhe javulást” mutat, de továbbra is kritikus állapotban van – közölte a Vatikán.","id":"20250224_Vatikan-Ferenc-papanak-kicsit-javult-az-allapota-folytatja-a-munkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"2f6b548b-0b07-4d99-960e-31a882c0ee64","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Vatikan-Ferenc-papanak-kicsit-javult-az-allapota-folytatja-a-munkat","timestamp":"2025. február. 24. 19:19","title":"Ferenc pápa valamivel jobban van, kicsit dolgozott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Unióban, így hazánkban is megjelenik az Apple Intelligence áprilisban, de van egy rossz hír is.","shortLead":"Az Európai Unióban, így hazánkban is megjelenik az Apple Intelligence áprilisban, de van egy rossz hír is.","id":"20250224_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-iphone-megjelenes-eu-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d.jpg","index":0,"item":"37ece689-92cc-4296-966d-24d8fc639090","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-iphone-megjelenes-eu-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 24. 14:03","title":"Végre Magyarországra is megérkezik az Apple legnagyobb újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0825857-1912-4e3b-9ea5-e9d9ee96c7fc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi lenne, ha azt mondanám, létezik az igazi? Lehet, hogy egyedül vagy, lehet, hogy fásult kapcsolatban élsz, de a lelked mélyén még hiszel abban, hogy rád is vár valahol valaki. Vele már az első találkozásnál úgy érzed, mintha villám csapott volna beléd. Ha a végsőkön túl is kitartasz, akkor elérheted, ami keveseknek sikerül: újra egyesülhetsz a lelked másik felével, az ikerlángoddal.","shortLead":"Mi lenne, ha azt mondanám, létezik az igazi? Lehet, hogy egyedül vagy, lehet, hogy fásult kapcsolatban élsz, de...","id":"20250225_Mintha-talalkoztatok-volna-mar-egy-masik-eletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0825857-1912-4e3b-9ea5-e9d9ee96c7fc.jpg","index":0,"item":"dfd250e1-7ee3-42a7-b8b6-a4c0bef8831a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250225_Mintha-talalkoztatok-volna-mar-egy-masik-eletben","timestamp":"2025. február. 25. 12:40","title":"Mintha találkoztatok volna már egy másik életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5e1431-c579-4f9c-8ecf-1917905e30a8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kínai techóriás három év alatt költ ennyit a mesterséges intelligencia kutatására és a felhőalapú számítástechnika fejlesztésére.","shortLead":"A kínai techóriás három év alatt költ ennyit a mesterséges intelligencia kutatására és a felhőalapú számítástechnika...","id":"20250224_Alibaba-Jack-Ma-MI-mesterseges-intelligencia-AI-50-milliard-euro-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f5e1431-c579-4f9c-8ecf-1917905e30a8.jpg","index":0,"item":"6f46f7d3-9b7d-4c94-949d-664860bd6652","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_Alibaba-Jack-Ma-MI-mesterseges-intelligencia-AI-50-milliard-euro-befektetes","timestamp":"2025. február. 24. 07:47","title":"50 milliárd euróval száll be az MI-versenybe az Alibaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941925cf-2aa5-4356-b502-8f47b696e6ad","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 2-es Gran Coupé kínálat nemcsak 3 hengeres új alapmodellel, hanem egy erős új összkerekes kivitellel is gazdagodott.","shortLead":"A 2-es Gran Coupé kínálat nemcsak 3 hengeres új alapmodellel, hanem egy erős új összkerekes kivitellel is gazdagodott.","id":"20250224_nyomott-aru-uj-bmw-2-gran-coupe-erkezett-magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/941925cf-2aa5-4356-b502-8f47b696e6ad.jpg","index":0,"item":"8427519c-9763-4121-a9eb-3bf7904c2471","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_nyomott-aru-uj-bmw-2-gran-coupe-erkezett-magyarorszagra","timestamp":"2025. február. 24. 06:41","title":"Nyomott árú új BMW érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Baja Sándor ügyvezető szerint az intézkedés sérti az azonos munkáért azonos fizetés elvét.","shortLead":"Baja Sándor ügyvezető szerint az intézkedés sérti az azonos munkáért azonos fizetés elvét.","id":"20250224_baja-sandor-randstadt-szja-mentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7.jpg","index":0,"item":"8dff3129-d5be-457e-8582-08f116b08c7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_baja-sandor-randstadt-szja-mentesseg","timestamp":"2025. február. 24. 17:00","title":"Randstad: Ugyanolyan átgondolatlan a mostani szja-mentesség, mint a 25 éven aluliaké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","shortLead":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","id":"20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"2c452a3a-5c52-4fdf-8ded-56028ec2144a","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","timestamp":"2025. február. 25. 11:06","title":"Vucsics: Fáradt vagyok, túlterhelt, és nem tudok mindennel foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]