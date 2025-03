Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Harmadszor térnek vissza a luxusnyaraláson unatkozó gazdagok A Fehér Lótusz című sorozatban. Ahogy nyílik az olló az elit és a társadalom szegényebb rétegei között, úgy nő a népszerűsége az „Eat the rich!” témájú filmeknek és sorozatoknak. Nem mindenki elégedett azonban e mozgóképes feldolgozások fáradtan ironikus megközelítéseivel, szerintük radikálisabb hangra lenne szükség.","shortLead":"Harmadszor térnek vissza a luxusnyaraláson unatkozó gazdagok A Fehér Lótusz című sorozatban. Ahogy nyílik az olló...","id":"20250301_hvg-bekebelezve-feher-lotusz-gazdagok-sorozatok-egyenlotlenseg-eat-the-rich","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad8dfc70-4f32-4266-b0cb-1413a86edde5.jpg","index":0,"item":"e693b4d1-daf6-485b-9b48-566f7e8796f1","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-bekebelezve-feher-lotusz-gazdagok-sorozatok-egyenlotlenseg-eat-the-rich","timestamp":"2025. március. 01. 19:30","title":"Szédítően szép helyeken vannak meglehetősen rosszul – itt vannak a gazdaggyűlölő filmek, és az emberek imádják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1539e6cc-6585-4bc7-a9fd-1c7d2bb323ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Ariel márkáról is ismert Procter And Gamble Hungary bejelentette, hogy csökkenti több tucat mosótermék méretét.","shortLead":"Az Ariel márkáról is ismert Procter And Gamble Hungary bejelentette, hogy csökkenti több tucat mosótermék méretét.","id":"20250302_Elerte-a-magyar-zsugorinflacio-a-mosoporokat-es-az-oblitoket-is-Ariel-Lenor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1539e6cc-6585-4bc7-a9fd-1c7d2bb323ae.jpg","index":0,"item":"759c2ca6-b5db-450b-9087-a64632bb2790","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Elerte-a-magyar-zsugorinflacio-a-mosoporokat-es-az-oblitoket-is-Ariel-Lenor","timestamp":"2025. március. 02. 11:25","title":"Elérte a magyar zsugorinfláció a mosóporokat és az öblítőket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mivel az infláció 3,7 százalék volt tavaly, legfeljebb ennyivel emelhetnek.","shortLead":"Mivel az infláció 3,7 százalék volt tavaly, legfeljebb ennyivel emelhetnek.","id":"20250301_bank-dijemeles-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c.jpg","index":0,"item":"84902bd1-5e00-42fc-902a-de406f88116c","keywords":null,"link":"/kkv/20250301_bank-dijemeles-inflacio","timestamp":"2025. március. 01. 15:12","title":"Újabb két bank emeli a díjait az inflációra hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápa továbbra is kap oxigént, de nem kell géppel lélegeztetni, láza nincs. A Vatikán vasárnap esti közlése szerint állapota stabil, de a jövőt illetően az orvosok visszafogottak, mert a katolikus egyházfő állapota akár kritikussá is válhat.","shortLead":"Ferenc pápa továbbra is kap oxigént, de nem kell géppel lélegeztetni, láza nincs. A Vatikán vasárnap esti közlése...","id":"20250302_Uj-hirek-Ferenc-papa-allapotarol-stabil-de-kritikussa-is-valhat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"d6eb482e-9a56-47c3-a59b-4df6c274170d","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Uj-hirek-Ferenc-papa-allapotarol-stabil-de-kritikussa-is-valhat-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 20:52","title":"Új hírek Ferenc pápa állapotáról: stabil, de kritikussá is válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf62df9-2ebf-4acc-b871-c1970e9cf114","c_author":"Eurologus, Moravecz Kata","category":"eurologus","description":"Európa orvoshiánnyal küzd minden szakterületen. Különösen nagy problémát jelent a háziorvosok hiánya. A háziorvosok elöregednek, egyenlőtlenül oszlanak el a különböző régiók közt, és a szakma nem kimondottan vonzza a fiatalokat, akik az utánpótlást jelenthetnék.","shortLead":"Európa orvoshiánnyal küzd minden szakterületen. Különösen nagy problémát jelent a háziorvosok hiánya. A háziorvosok...","id":"20250301_haziorvos-orvoshiany_adatujsagiras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cf62df9-2ebf-4acc-b871-c1970e9cf114.jpg","index":0,"item":"1e8e1922-b929-425f-a78e-fda0fd139e6e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250301_haziorvos-orvoshiany_adatujsagiras","timestamp":"2025. március. 01. 08:00","title":"Nem csak Magyarországon nincs elég háziorvos, Európában máshol is küzdenek a problémával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Firefly Aerospace a második olyan magáncég, amelynek sikerült a Holdra való sima leszállás.","shortLead":"A Firefly Aerospace a második olyan magáncég, amelynek sikerült a Holdra való sima leszállás.","id":"20250302_amerikai-ceg-holdraszallas-leszalloegyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1.jpg","index":0,"item":"1123005d-b62f-44dd-8e90-708d1920b055","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_amerikai-ceg-holdraszallas-leszalloegyseg","timestamp":"2025. március. 02. 16:14","title":"Történelmet írt egy amerikai cég, azzal, hogy sikerült eljutniuk a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levelet küldött az Európai Tanács elnökének a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Levelet küldött az Európai Tanács elnökének a magyar miniszterelnök.","id":"20250301_Orban-vetora-utalgat-es-azt-javasolja-hogy-az-EU-kezdjen-kozvetlen-targyalasokat-Moszkvaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3.jpg","index":0,"item":"5a649e91-667a-4dd5-ad0d-935391c889ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Orban-vetora-utalgat-es-azt-javasolja-hogy-az-EU-kezdjen-kozvetlen-targyalasokat-Moszkvaval","timestamp":"2025. március. 01. 14:10","title":"Orbán vétóra utalgat és azt javasolja, hogy az EU kezdjen közvetlen tárgyalásokat Moszkvával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82ea888-c5f7-4937-8c6e-e7916503d66f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A magyar zenekar így biztosan nem lesz ott a májusi nagydöntőn.","shortLead":"A magyar zenekar így biztosan nem lesz ott a májusi nagydöntőn.","id":"20250301_eurovizios-dalfesztival-carson-coma-san-marino-kieses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d82ea888-c5f7-4937-8c6e-e7916503d66f.jpg","index":0,"item":"25b7c259-8fd7-4f7a-9000-3c9fcc6a3196","keywords":null,"link":"/kultura/20250301_eurovizios-dalfesztival-carson-coma-san-marino-kieses","timestamp":"2025. március. 01. 20:16","title":"Kiesett a Carson Coma az Eurovíziós Dalfesztivál San Marinó-i válogatójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]