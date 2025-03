Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e628011a-aebd-4301-ad90-f23c316de3a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bill Viola művészetének különlegessége, ahogy a videó állóképszerűségével kísérletezik. A NEO Kortárs Művészeti Térben rendezett kiállítás előkészületeiben még maga is részt vett. Ajánló.","shortLead":"Bill Viola művészetének különlegessége, ahogy a videó állóképszerűségével kísérletezik. A NEO Kortárs Művészeti Térben...","id":"20250301_Bill-Viola-kiallitas-csend-videomuvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e628011a-aebd-4301-ad90-f23c316de3a3.jpg","index":0,"item":"35ca4ee8-c354-4b16-b800-1b10d274dad6","keywords":null,"link":"/360/20250301_Bill-Viola-kiallitas-csend-videomuvesz","timestamp":"2025. március. 01. 15:45","title":"Közbeszólt Bill Viola halála – a budapesti megnyitón már nem tudott ott lenni a világhírű videóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e4206f-0b45-4dc7-8479-8986bcdf8659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint a szexuális következetlenség a heteroszexuális párok esetén alacsonyabb párkapcsolati elégedettséggel jár együtt, és magasabb a szakítás kockázata. Ez kevésbé jellemző az azonos nemű párokra, az ő kapcsolatukat ritkábban viseli meg, ha valamelyik fél a másik nemhez is vonzódik. ","shortLead":"Egy kutatás szerint a szexuális következetlenség a heteroszexuális párok esetén alacsonyabb párkapcsolati...","id":"20250301_Szexualis-inkonzisztencia-brit-kanadai-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e4206f-0b45-4dc7-8479-8986bcdf8659.jpg","index":0,"item":"e1cc2da0-d002-4dc0-81fc-2b5c02eafb9e","keywords":null,"link":"/elet/20250301_Szexualis-inkonzisztencia-brit-kanadai-kutatas","timestamp":"2025. március. 01. 15:00","title":"Az azonos nemű pároknak ezzel könnyebb megküzdeniük a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12933103-bea4-4f8d-a79e-38f0becf5d34","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminisztérium szerint arról is szó volt, hogyan lehetne kezelni a kétoldalú viszonyt beárnyékoló számos „irritáló tényezőt”. ","shortLead":"Az orosz külügyminisztérium szerint arról is szó volt, hogyan lehetne kezelni a kétoldalú viszonyt beárnyékoló számos...","id":"20250228_Orosz-es-amerikai-diplomatak-targyaltak-Isztambulban-a-kepviseleteik-finanszirozasarol-es-a-legikozlekedes-helyreallitasarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12933103-bea4-4f8d-a79e-38f0becf5d34.jpg","index":0,"item":"e56ab758-4363-4127-a5ef-b39c2106cdda","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_Orosz-es-amerikai-diplomatak-targyaltak-Isztambulban-a-kepviseleteik-finanszirozasarol-es-a-legikozlekedes-helyreallitasarol","timestamp":"2025. február. 28. 14:33","title":"Orosz és amerikai diplomaták tárgyaltak Isztambulban a légi közlekedés helyreállításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71206d26-28b5-4264-a3b3-680c0d1523c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mennyit számít két másodperc?","shortLead":"Mennyit számít két másodperc?","id":"20250301_futball-foci-szabalyok-kapus-focilabda-jatekvezeto-szoglet-ifab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71206d26-28b5-4264-a3b3-680c0d1523c6.jpg","index":0,"item":"b04bf08b-e92f-4db3-9a52-d96b8f33aa82","keywords":null,"link":"/sport/20250301_futball-foci-szabalyok-kapus-focilabda-jatekvezeto-szoglet-ifab","timestamp":"2025. március. 01. 17:32","title":"Változás jön a foci szabályaiban, a kapusoknak kell majd jobban figyelniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megint távol kerültünk a 400 forint alatti eurótól.","shortLead":"Megint távol kerültünk a 400 forint alatti eurótól.","id":"20250228_Csunyan-gyengult-a-forint-miutan-osszeveszett-a-Feher-Hazban-Trump-es-Zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"149e246d-8567-4f0f-8ce7-912941346cc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_Csunyan-gyengult-a-forint-miutan-osszeveszett-a-Feher-Hazban-Trump-es-Zelenszkij","timestamp":"2025. február. 28. 22:09","title":"Csúnyát gyengült a forint, miután összeveszett a Fehér Házban Trump és Zelenszkij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d0dc28-d978-438a-b44d-bd8f369d0753","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-Korea globális technológiai vezető szerepét akarnák erősíteni azzal, hogy felépítenék a világ legnagyobb adatközpontját, eddig még sehol sem látott teljesítménnyel. Nem meglepő, hogy elsősorban a mesterséges intelligenciát szolgálná ki.","shortLead":"Dél-Korea globális technológiai vezető szerepét akarnák erősíteni azzal, hogy felépítenék a világ legnagyobb...","id":"20250301_vilag-legnagyobb-adatkozpontja-mesterseges-intelligencia-del-korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89d0dc28-d978-438a-b44d-bd8f369d0753.jpg","index":0,"item":"d8c6ea24-2366-442a-8082-8f30bbd30252","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_vilag-legnagyobb-adatkozpontja-mesterseges-intelligencia-del-korea","timestamp":"2025. március. 01. 08:03","title":"13 330 844 905 000 forintból itt épül a világ legnagyobb adatközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aefaf9-d69a-4892-a5df-bb0ec1e623e5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Automata szivattyús rendszerrel és izolációs fallal igyekeznek megakadályozni, hogy a gázolajszennyezés továbbterjedjen a talajban. A kármentesítés végső költsége milliárdos nagyságrendű is lehet.","shortLead":"Automata szivattyús rendszerrel és izolációs fallal igyekeznek megakadályozni, hogy a gázolajszennyezés továbbterjedjen...","id":"20250228_kornyezetszennyezes-mol-nyrt-gazolajszivargas-gardony-karmentesites-szivattyuzas-izolacos-fal-velencei-to","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aefaf9-d69a-4892-a5df-bb0ec1e623e5.jpg","index":0,"item":"aee786fc-407f-43ba-97b5-33232c9dea38","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_kornyezetszennyezes-mol-nyrt-gazolajszivargas-gardony-karmentesites-szivattyuzas-izolacos-fal-velencei-to","timestamp":"2025. február. 28. 16:35","title":"Milliárdos kiadással számol a Mol a Gárdonynál beszennyezett talaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. E. egy ideig az Europol legkeresettebb bűnözői között is szerepelt.","shortLead":"B. E. egy ideig az Europol legkeresettebb bűnözői között is szerepelt.","id":"20250228_aachen-elfogas-tatabanya-keselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"c758c498-b951-4536-bab2-9c4e6a986581","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_aachen-elfogas-tatabanya-keselo","timestamp":"2025. február. 28. 12:19","title":"Aachenben fogták el a tatabányai késelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]