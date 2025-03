A pápának köszönhetően építhette újjá az életét egy szíriai család. Most azt mondják, „éjjel-nappal” imádkoznak Ferenc pápáért, hogy felépüljön, miután segített nekik Olaszországba jutni.

Hasszán Zaheda építész és felesége, Nour Essza biológus 2015-ben döntött úgy, hogy elhagyja hazáját, miután a nőt besorozták a hadseregbe. Eladták a házukat, hogy finanszírozni tudják a menekülésüket, és egy embercsempésznek fizettek, hogy Törökországba vigye őket, mielőtt három sikertelen hajóátkelési kísérlet után megérkeztek a görögországi Leszbosz szigetére.

Ferenc pápa mindig is a szívén viselte a menekültek ügyét, és többször felszólalt az őket sújtó intézkedések ellen. Leszboszra, amely évek óta az európai menekültútvonalak első állomása, 2016-ban látogatott el.

Ekkor változott meg a szíriai házaspár élete is. Miután Ferenc pápa találkozott velük Leszboszon, két másik muszlim családdal együtt Olaszországba vitte őket. Zaheda és Essza most Róma külvárosában él. „Ő egy ajándék a paradicsomból. Ferenc pápa, Istenünk ajándéka, akit Isten küldött, hogy megmentsen minket” – mondta a férfi az AP hírügynökségnek. A házaspár most minden nap várja a híradást az egyházfő egészségi állapotáról.

Ferenc pápa február 14-én került kórházba kétoldali tüdőgyulladással. Ugyan állapota az elkövetkezendő napokban enyhe javulást mutatott, az orvosai figyelmeztettek, hogy nincs túl a veszélyen. Az egyházfő később vérátömlesztést is kapott, veseelégtelenség is kialakult nála, majd többször is hörgőgörcsroham tört rá.

A Vatikán legfrissebb jelentése szerint a hétfői rosszullétek után nyugodtan telt az egyházfő éjszakája.