Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milorad Dodik korábban közölte, hogy amennyiben bűnösnek találják, az ítéletet nem fogadja el, és a boszniai Szerb Köztársaság megkezdi kivonulását a szövetségi intézményekből. Emellett ismét felvetette az országrész elszakadásának lehetőségét.","shortLead":"Milorad Dodik korábban közölte, hogy amennyiben bűnösnek találják, az ítéletet nem fogadja el, és a boszniai Szerb...","id":"20250228_boszniai-szerbek-igazsagugyi-rendszer-elszakadas-dodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4.jpg","index":0,"item":"34474be2-1dcc-45d2-8486-d1d50845dcb8","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_boszniai-szerbek-igazsagugyi-rendszer-elszakadas-dodik","timestamp":"2025. február. 28. 08:47","title":"A Banja Luka-i parlament megszavazta a boszniai szerb igazságügyi rendszernek a szövetségitől való elszakadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European Agricultural Data Space – CEADS) létrehozása. A CEADS célja egy európai keretrendszer kialakítása, amely biztonságos, átlátható és felelősségteljes módon könnyíti meg az adatok megosztását, feldolgozását és elemzését. Alapvető eszközként szolgál majd az ágazat digitális és zöld átállásának felgyorsításához, az adminisztratív terhek csökkentéséhez, valamint a mesterségesintelligencia-eszközök alkalmazásának megalapozásához.","shortLead":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European...","id":"20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea.jpg","index":0,"item":"35c13be9-df34-4cd2-aa1b-0979ab98aa69","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","timestamp":"2025. február. 27. 07:30","title":"Közös Európai Mezőgazdasági Adattér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"2b533719-cdbe-4980-9b60-a426eaa5e8d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"20fef490-d82e-4236-af89-d12bbd5acd42","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Umaro Sissoco Embalo most járt először Budapesten. ","shortLead":"Umaro Sissoco Embalo most járt először Budapesten. ","id":"20250228_Orban-megmutatta-a-Karmelita-teraszat-Bissau-Guinea-elnokenek-kozben-a-kulugyminiszterek-a-drogokrol-targyaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20fef490-d82e-4236-af89-d12bbd5acd42.jpg","index":0,"item":"dc1c6679-5437-4fb8-a5cc-32cd76b3cff9","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_Orban-megmutatta-a-Karmelita-teraszat-Bissau-Guinea-elnokenek-kozben-a-kulugyminiszterek-a-drogokrol-targyaltak","timestamp":"2025. február. 28. 17:48","title":"Orbán megmutatta a Karmelita teraszát Bissau-Guinea elnökének, közben a külügyminiszterek a drogokról tárgyaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ef0992-19a5-4f38-8359-29c03bad6cdb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A bevétel 13, az adózott eredmény 51 százalékkal nőtt 2024-ben a Richter Gedeon Nyrt.-nél. A gyógyszergyártónak sokat segített mások mellett a különadók elmaradása és az alacsonyabb beruházási költségek.","shortLead":"A bevétel 13, az adózott eredmény 51 százalékkal nőtt 2024-ben a Richter Gedeon Nyrt.-nél. A gyógyszergyártónak sokat...","id":"20250228_richter-gedeon-nyrt-2024-eredmeny-nyereseg-novekedes-gyogyszergyarto-kkv-vallalkozas-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7ef0992-19a5-4f38-8359-29c03bad6cdb.jpg","index":0,"item":"1e392e7b-ccaa-4592-9a0f-30013c177fe1","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_richter-gedeon-nyrt-2024-eredmeny-nyereseg-novekedes-gyogyszergyarto-kkv-vallalkozas-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 28. 07:53","title":"Elmaradtak a különadók, rekordokat döntött a Richter nyeresége tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint most lehet és kell nagyban gondolkodni.","shortLead":"A miniszterelnök szerint most lehet és kell nagyban gondolkodni.","id":"20250227_orban-viktor-haboru-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c.jpg","index":0,"item":"dd769ac2-da16-4a49-ae8d-d31125bd417a","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_orban-viktor-haboru-vege","timestamp":"2025. február. 27. 18:28","title":"Orbán: A háborúnak vége van, 2025 lesz a béke első éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még egy amerikai elnökkel se fordult elő, hogy kétszer is meghívják az Egyesült Királyságba állami látogatásra.","shortLead":"Még egy amerikai elnökkel se fordult elő, hogy kétszer is meghívják az Egyesült Királyságba állami látogatásra.","id":"20250227_trump-iii-karoly-meghivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8.jpg","index":0,"item":"5d43aba9-f3ed-4997-8294-0b4b64c7d3ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_trump-iii-karoly-meghivas","timestamp":"2025. február. 27. 21:29","title":"III. Károly meghívta Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b462bc-73d1-451d-8d60-060ab1df99c8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Scott Kelly és testvére, Mark Kelly szerint ha Elon Musk végre összeszedné a bátorságát, hogy beüljön egy űrhajóba, megbeszélhetnék a dolgaikat a világűrben.","shortLead":"Scott Kelly és testvére, Mark Kelly szerint ha Elon Musk végre összeszedné a bátorságát, hogy beüljön egy űrhajóba...","id":"20250227_elon-musk-scott-kelly-mark-kelly-andreas-morgensen-urhajos-nemzetkozi-urallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9b462bc-73d1-451d-8d60-060ab1df99c8.jpg","index":0,"item":"73587186-07d9-4fa4-8a84-fe7b33b6c442","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_elon-musk-scott-kelly-mark-kelly-andreas-morgensen-urhajos-nemzetkozi-urallomas","timestamp":"2025. február. 27. 12:03","title":"Beleszállt Elon Muskba a rekorder amerikai űrhajós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök mimikájából azonban arra lehet következtetni, hogy az amerikai-ukrán ritkaföldfém-üzlet megkötésének előestéjén Trump már nem akart emlékezni a múlt heti kirohanására.","shortLead":"Az elnök mimikájából azonban arra lehet következtetni, hogy az amerikai-ukrán ritkaföldfém-üzlet megkötésének...","id":"20250228_trump-zelenszkij-diktator-feher-haz-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"e2bf8e89-c290-4c8e-8720-10092fd370e6","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_trump-zelenszkij-diktator-feher-haz-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. február. 28. 06:18","title":"„Nem hiszem, hogy mondtam ilyet” – Trump már nem emlékszik rá, hogy lediktátorozta Zelenszkijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]