[{"available":true,"c_guid":"e239ce3c-cb18-412c-aa8a-4910a7cd338e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Xiaomi az MWC 2025-ön leplezte le a Buds 5 Pro fülhallgatókat, a Watch S4 okosórát és a Pad 7 tableteket, melyeket gyorsan kézbe is vettünk a barcelonai kiállításon.","shortLead":"A Xiaomi az MWC 2025-ön leplezte le a Buds 5 Pro fülhallgatókat, a Watch S4 okosórát és a Pad 7 tableteket, melyeket...","id":"20250302_uj-xiaomi-buds-5-pro-watch-s4-pad-7-mwc-2025-kiegeszitok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e239ce3c-cb18-412c-aa8a-4910a7cd338e.jpg","index":0,"item":"9c3c0467-7de2-4e08-b7d2-72ecd5b3c9ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_uj-xiaomi-buds-5-pro-watch-s4-pad-7-mwc-2025-kiegeszitok","timestamp":"2025. március. 02. 18:30","title":"Fülesek, okosóra és tabletek: kezünkben a Xiaomi ütős újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7dee4da-322a-4b93-b7f6-866025bce9ee","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Amennyire alapvető és hétköznapi, annyira rejtélyes és izgalmas jelenség az alvás. 