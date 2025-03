Több tucat építőmunkást mentettek ki élve fémkonténerekből a Himalájában, miután egy lavina 36 órára csapdába ejtette őket. A lavinát a heves havazás indította el az Uttarakhand állambeli Mana faluban.

A munkások – köztük sok vendégmunkás – a tengerszint felett 3200 méteres magasságban dolgoztak, egy autópályát építettek a távoli régióban.

A konténerekből 46 embert mentettek ki, nyolcan azonban meghaltak. A konténerekben a zord időjárás miatt alakítottak ki ideiglenes szállást számukra, egyébként sátrakban szállásolják el őket. Sokuknak valószínűleg ez mentette meg az életét. Nemcsak biztonságban voltak, de a mentésük is könnyebb volt így.

🚨After 3 days of relentless efforts, the joint rescue op by #ITBP, Army, NDRF & state Govt. at Mana, Chamoli, successfully concludes. 46 lives saved are under medical care, 8 bodies recovered, Sniffer dogs & thermal imaging used. A testament to unwavering courage & coordination! pic.twitter.com/lJ5jCCpJAC