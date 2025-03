Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3b9cfd33-a85f-4f4c-8f2e-b39649dd261d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ugyanis videók terjednek az interneten arról, hogy az elégedetlen választók kifütyülik őket.","shortLead":"Ugyanis videók terjednek az interneten arról, hogy az elégedetlen választók kifütyülik őket.","id":"20250304_republikanus-kepviselok-nyilvanos-forum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b9cfd33-a85f-4f4c-8f2e-b39649dd261d.jpg","index":0,"item":"d6823913-35e4-420e-82c0-ad80bb2aaa2b","keywords":null,"link":"/elet/20250304_republikanus-kepviselok-nyilvanos-forum","timestamp":"2025. március. 04. 19:27","title":"A Republikánus Párt azt javasolja képviselőinek, hogy ne tartsanak nyilvános fórumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","shortLead":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","id":"20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd.jpg","index":0,"item":"7d5c400d-b76a-4da3-b4ee-497903c4ee7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","timestamp":"2025. március. 04. 13:03","title":"Megszűnik a Skype: itt van minden, amit az átállásról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9788731-e6cb-4072-881e-3a698ccf4f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn írtuk meg, hogy a kormány fogja – közpénzből – megmenteni a szombathelyi Haladás VSE-t, miután a Vas megyei főispán ezt hálálkodva bejelentette. Az aznap este megjelent Magyar Közlönyben már meg is jelent két kormányhatározat, az egyikből pedig kiderült, mennyit szánnak „rendkívüli intézkedésként” a vidéki klubnak a közpénztartalékból.","shortLead":"Hétfőn írtuk meg, hogy a kormány fogja – közpénzből – megmenteni a szombathelyi Haladás VSE-t, miután a Vas megyei...","id":"20250304_Az-Orban-kormany-470-millioval-tolja-meg-a-szombathelyi-sportklubot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9788731-e6cb-4072-881e-3a698ccf4f6d.jpg","index":0,"item":"88a70049-54fd-4cc9-996f-c5bbdbef242c","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Az-Orban-kormany-470-millioval-tolja-meg-a-szombathelyi-sportklubot","timestamp":"2025. március. 04. 08:08","title":"Már itt is a döntés: az Orbán-kormány 470 millióval tolja meg a szombathelyi sportklubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8849fc1d-869c-4c98-bb5a-0c42041099ef","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A meccs után üvöltözött az edző egy férfival alpári stílusban.","shortLead":"A meccs után üvöltözött az edző egy férfival alpári stílusban.","id":"20250304_pinter-attila-kazincbarcika-orjonges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8849fc1d-869c-4c98-bb5a-0c42041099ef.jpg","index":0,"item":"98ae6282-0ec0-496f-b674-f2d5a54d932d","keywords":null,"link":"/elet/20250304_pinter-attila-kazincbarcika-orjonges","timestamp":"2025. március. 04. 16:00","title":"Pintér Attila ismét elszabadult, a Kazincbarcika elleni meccs utáni őrjöngését videóra vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d219d7ee-9bf6-4275-98d8-47ae74c3267a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Szentmihályi úti csomópont után történt a baleset.","shortLead":"A Szentmihályi úti csomópont után történt a baleset.","id":"20250305_baleset-dugo-m3-autopalya-m2-autout-budapesti-bevezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d219d7ee-9bf6-4275-98d8-47ae74c3267a.jpg","index":0,"item":"a52c0110-2d6b-48fe-823d-dffb1bc080a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_baleset-dugo-m3-autopalya-m2-autout-budapesti-bevezeto","timestamp":"2025. március. 05. 08:17","title":"Baleset miatt több kilométeres a dugó az M3-as és az M2-es budapesti bevezetőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd9bf94-95c8-481c-85f0-a9f6f55927b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megpróbálta elmagyarázni, hogy felnőtt.","shortLead":"Megpróbálta elmagyarázni, hogy felnőtt.","id":"20250304_millie-bobby-brown-felnoves-testkep-bullyin-stranger-things","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffd9bf94-95c8-481c-85f0-a9f6f55927b5.jpg","index":0,"item":"ac54519b-0d12-4bdf-a57c-e4ff24f3e2eb","keywords":null,"link":"/elet/20250304_millie-bobby-brown-felnoves-testkep-bullyin-stranger-things","timestamp":"2025. március. 04. 14:43","title":"„Ez nem újságírás. Ez bullying” – Millie Bobby Brownnak elege van abból, hogy mindenki a kinézetét kritizálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha a boltok nem csökkentenek önként árat, akkor a kormány kész „minden eszközt” bevetni. Egy hetük van előállni az árcsökkentési terveikkel.","shortLead":"Ha a boltok nem csökkentenek önként árat, akkor a kormány kész „minden eszközt” bevetni. Egy hetük van előállni...","id":"20250305_Ketyeg-az-ora---igy-zsarolja-a-boltokat-a-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e.jpg","index":0,"item":"e2ef1f29-6ba3-45e7-98e9-14ea20ece41e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_Ketyeg-az-ora---igy-zsarolja-a-boltokat-a-kormany","timestamp":"2025. március. 05. 10:18","title":"Ketyeg az óra! – elküldte a selyemzsinórt a boltoknak Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39742d1c-2acd-4968-9a18-750df41be53f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Tőkeemelést hajtottak végre a Dorothea Hotelt üzemeltető cégben. Több mint egymilliárd forint a kisebbségi tulajdonostól jött, amely mögött egy Tiborcz Istvánhoz köthető magántőkealap áll, amibe az állam is beszállt 50 milliárd forint „kríziskezelési” pénzzel.","shortLead":"Tőkeemelést hajtottak végre a Dorothea Hotelt üzemeltető cégben. Több mint egymilliárd forint a kisebbségi...","id":"20250305_Rejtelyes-forrasbol-15-milliard-forintot-pumpaltak-Tiborcz-Istvan-luxusszallodajaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39742d1c-2acd-4968-9a18-750df41be53f.jpg","index":0,"item":"9b53ec0f-7624-4ea7-bb40-64d470476698","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_Rejtelyes-forrasbol-15-milliard-forintot-pumpaltak-Tiborcz-Istvan-luxusszallodajaba","timestamp":"2025. március. 05. 09:38","title":"Rejtélyes forrásból 1,5 milliárd forintot pumpáltak Tiborcz István luxusszállodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]