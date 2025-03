Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tönkreteszik-e a vámok az amerikai gazdaságot? Kilépteti-e Trump országát a NATO-ból? Mi marad egyáltalán a NATO-ból, ha nem lesz benne Amerika? Mit jelent mindez Európának? Csizmazia Gábor Amerika-kutatót Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Tönkreteszik-e a vámok az amerikai gazdaságot? Kilépteti-e Trump országát a NATO-ból? Mi marad egyáltalán a NATO-ból...","id":"20250307_Fulke-podcast-Csizmazia-Gabor-USA-Donald-Trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"5bb051f4-434e-44c3-be7a-167a6394d9f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Fulke-podcast-Csizmazia-Gabor-USA-Donald-Trump-ebx","timestamp":"2025. március. 07. 18:30","title":"Mégis mi a logika Trump ámokfutásában? – Csizmazia Gábor a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e5500-e059-40be-b4c5-45f3d92240b3","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A volt német külügyminiszter és alkancellár úgy véli, hogy a következő kancellár, a CDU-s Friedrich Merz előtt akkora feladat tornyosul, mint egykor Adenauer előtt, akinek a háború után meg kellett találnia az ország helyét a nyugati rendszerben.","shortLead":"A volt német külügyminiszter és alkancellár úgy véli, hogy a következő kancellár, a CDU-s Friedrich Merz előtt akkora...","id":"20250306_joschka-fischer-interju-zeit-eu-usa-trump-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/811e5500-e059-40be-b4c5-45f3d92240b3.jpg","index":0,"item":"2615156f-bb00-44a3-980e-6e0c4289566c","keywords":null,"link":"/360/20250306_joschka-fischer-interju-zeit-eu-usa-trump-putyin","timestamp":"2025. március. 06. 15:50","title":"Joschka Fischer: Európa vagy megvédi magát, vagy behódol a nagyhatalmaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a412e45-6909-43c0-995e-4145183af77e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Franciaország nyitott arra is, hogy kiterjessze a nukleáris arzenálja által nyújtott védelmet európai partnereire.","shortLead":"Franciaország nyitott arra is, hogy kiterjessze a nukleáris arzenálja által nyújtott védelmet európai partnereire.","id":"20250306_Franciaorszag-hirszerzesi-segitseget-ajanlott-fel-Ukrajnanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a412e45-6909-43c0-995e-4145183af77e.jpg","index":0,"item":"99cc7a98-62c7-437c-9c46-73486b55eb56","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_Franciaorszag-hirszerzesi-segitseget-ajanlott-fel-Ukrajnanak","timestamp":"2025. március. 06. 11:58","title":"Franciaország hírszerzési segítséget ajánlott fel Ukrajnának, miután Washington azt felfüggesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb989da-3204-42b4-81be-fa5aea0e010a","c_author":"Arató László - Folk György","category":"eurologus","description":"Az ukrán elnök részvételével kezdődött meg Brüsszelben az állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozója. Két témával foglalkoznak a vezetők: az orosz–ukrán háború jelenlegi helyzetével és Európa védelmének megerősítésével. És viszonylag sokan beszéltek Orbán Viktorról is, aki semmit sem mondott az újságíróknak.","shortLead":"Az ukrán elnök részvételével kezdődött meg Brüsszelben az állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozója. Két témával...","id":"20250306_orosz-ukran-haboru_eu-csucs_orban-viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbb989da-3204-42b4-81be-fa5aea0e010a.jpg","index":0,"item":"9f70f0eb-116c-49f7-b601-c5e14e66ddb2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_orosz-ukran-haboru_eu-csucs_orban-viktor-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 14:13","title":"A magyar politika „veszélyes szerencsejáték” – ha kell, Orbán nélkül fognak össze Európa biztonságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1456a02-5962-4d4d-b793-a2c8ddc473cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Amazon a napokban bejelentette: elkezdte tesztelni azt a fejlesztést, aminek köszönhetően a mesterséges intelligencia által készített szinkronnal is meg lehet nézni egy-egy filmet és sorozatot a Prime Video kínálatában.","shortLead":"Az Amazon a napokban bejelentette: elkezdte tesztelni azt a fejlesztést, aminek köszönhetően a mesterséges...","id":"20250306_amazon-prime-video-mesterseges-intelligencia-szinkron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1456a02-5962-4d4d-b793-a2c8ddc473cb.jpg","index":0,"item":"9af3829e-0660-4964-bd51-641c4e1112a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_amazon-prime-video-mesterseges-intelligencia-szinkron","timestamp":"2025. március. 06. 10:03","title":"Ember helyett gépi hang: mesterséges intelligenciával szinkronizáltatja a filmeket és a sorozatokat az Amazon Prime Video","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049c8944-6894-4a7c-ac25-8848fc71c906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2005 után ismét filmre viszik C.S. Lewis népszerű regényét, Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrényt, amelyért az Oscar-díjra jelölt Greta Gerwig felel majd.","shortLead":"2005 után ismét filmre viszik C.S. Lewis népszerű regényét, Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrényt, amelyért...","id":"20250307_Charli-XCX-narnia-greta-gerwig-film-netflix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049c8944-6894-4a7c-ac25-8848fc71c906.jpg","index":0,"item":"a4679003-4412-40c2-86cf-70547ec4635b","keywords":null,"link":"/kultura/20250307_Charli-XCX-narnia-greta-gerwig-film-netflix","timestamp":"2025. március. 07. 18:29","title":"Charli XCX játszhatja a főgonoszt a készülő Narnia-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy Los Angeles-i filmrendező készítette a videót, amiben szakállas nők táncoltak a gázai riviérán. ","shortLead":"Egy Los Angeles-i filmrendező készítette a videót, amiben szakállas nők táncoltak a gázai riviérán. ","id":"20250306_trump-parodia-amerikai-elnok-gaza-solo-avital","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043.jpg","index":0,"item":"d0480395-1f8e-400f-8ce5-df086854a7df","keywords":null,"link":"/elet/20250306_trump-parodia-amerikai-elnok-gaza-solo-avital","timestamp":"2025. március. 06. 13:44","title":"Egy Trump-paródia volt az a videó, amit az amerikai elnök megosztott Gázáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Magyar Nemzeti Bank nevével visszaélve próbálják meg bűnözők kicsalni a magyar ügyfelektől a bankszámlájukhoz tartozó adatokat, és az is előfordulhat, hogy kártékony programot telepítenek a számítógépükre.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank nevével visszaélve próbálják meg bűnözők kicsalni a magyar ügyfelektől a bankszámlájukhoz tartozó...","id":"20250306_telefonos-csalas-magyar-nemzeti-bank-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d.jpg","index":0,"item":"1a9d1ce7-ea83-4aa2-977f-812a3e971988","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_telefonos-csalas-magyar-nemzeti-bank-atveres","timestamp":"2025. március. 06. 10:48","title":"Telefonon próbálják meg átverni az embereket a csalók, a Magyar Nemzeti Bankra hivatkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]