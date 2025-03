Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt tervezték, hogy felszámolják a demokratikus berendezkedést, és az 1871-ben alapított Német Császárság mintájára szervezik át az országot. ","shortLead":"Azt tervezték, hogy felszámolják a demokratikus berendezkedést, és az 1871-ben alapított Német Császárság mintájára...","id":"20250306_Nemet-szelsojobboldaliak-kaptak-bortonbuntetest-mert-el-akartak-rabolni-az-egeszsegugyi-minisztert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3.jpg","index":0,"item":"b34fbdb1-6155-4c4d-9731-ed10f3a1dfc3","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_Nemet-szelsojobboldaliak-kaptak-bortonbuntetest-mert-el-akartak-rabolni-az-egeszsegugyi-minisztert","timestamp":"2025. március. 06. 20:28","title":"Német szélsőjobboldaliak kaptak börtönbüntetést, mert el akarták rabolni az egészségügyi minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Porosenko és Timosenko közölték: együttműködnek az amerikaiakkal, de választást csak a béke megteremtése után szabad tartani.","shortLead":"Porosenko és Timosenko közölték: együttműködnek az amerikaiakkal, de választást csak a béke megteremtése után szabad...","id":"20250306_Az-ukran-ellenzek-sem-akar-valasztast-amig-tart-a-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"49ed3952-feeb-4c1b-b01b-90bcda806184","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_Az-ukran-ellenzek-sem-akar-valasztast-amig-tart-a-haboru","timestamp":"2025. március. 06. 15:54","title":"Az ukrán ellenzék sem akar választást, amíg tart a háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a779cf-2be7-4341-9da0-f838160f3ba0","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"A német sportszergyártó 2022-ben szakított a botrányhős Kanye Westtel, aki azóta sem hagyott fel a gyűlöletkeltő kirohanásokkal. Az Adidas azóta próbált megszabadulni a rapper raktárban maradt cipőitől, most, 10 évvel az első kollekció bemutatása után közölték, eladták az utolsó darabot is.","shortLead":"A német sportszergyártó 2022-ben szakított a botrányhős Kanye Westtel, aki azóta sem hagyott fel a gyűlöletkeltő...","id":"20250306_adidas-kanye-west-yeezy-cipo-sneaker-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58a779cf-2be7-4341-9da0-f838160f3ba0.jpg","index":0,"item":"55a1d4b2-3b47-4847-9247-b30854f04806","keywords":null,"link":"/kkv/20250306_adidas-kanye-west-yeezy-cipo-sneaker-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 11:33","title":"Nagy tehertől szabadult az Adidas: eladták az utolsó pár Yeezyt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82ed6a8-416a-4f79-b39f-6a724c5c26f2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Drágán, néhány megkötéssel nyithat az Apple első szétnyitható mobilja, de ha hinni lehet az értesüléseknek, ezektől függetlenül is komoly iPhone-ról lehet szó.","shortLead":"Drágán, néhány megkötéssel nyithat az Apple első szétnyitható mobilja, de ha hinni lehet az értesüléseknek, ezektől...","id":"20250307_apple-hajlithato-iphone-specifikaciok-adatok-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b82ed6a8-416a-4f79-b39f-6a724c5c26f2.jpg","index":0,"item":"985f5132-147f-4dec-a5e4-c991c90ba0eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_apple-hajlithato-iphone-specifikaciok-adatok-megjelenes","timestamp":"2025. március. 07. 15:03","title":"2026-ban jöhet az Apple első összehajtható iPhone-ja – itt van minden, amit a mobilról tudni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kamaszokat fogott a rendőrség.","shortLead":"Kamaszokat fogott a rendőrség.","id":"20250306_bomba-fenyegetes-iskola-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"2aa925ba-7a8f-4f88-bd81-dc2f80800619","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_bomba-fenyegetes-iskola-rendorseg","timestamp":"2025. március. 06. 13:32","title":"Volt sulijukat fenyegették meg bombatámadással – eljárás indult ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"1 750 000 euró, azaz mintegy 700 millió forint megfizetésére kötelezte az Európai Bíróság Magyarországot egy újabb jogsértés miatt. Ha a pénzt nem fizeti be a kormány, akkor levonják bármely, Magyarországnak járó kifizetésből.","shortLead":"1 750 000 euró, azaz mintegy 700 millió forint megfizetésére kötelezte az Európai Bíróság Magyarországot egy újabb...","id":"20250306_europai-birosag-unios-jog-kotelezettsegszeges-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0.jpg","index":0,"item":"99f41821-6977-4655-a620-aa2a60457166","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_europai-birosag-unios-jog-kotelezettsegszeges-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 11:17","title":"Újabb pert bukott el az Orbán-kormány az EU-val szemben: most 700 millió forintot veszítettünk az uniós forrásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarország nem fogadta el azokat a rendelkezéseket, amelyek magas szintű védelmet biztosítanak az uniós jog megsértését bejelentő személyeknek.","shortLead":"Magyarország nem fogadta el azokat a rendelkezéseket, amelyek magas szintű védelmet biztosítanak az uniós jog...","id":"20250306_eu-buntetes-bejelentovedelem-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"7ceec528-97a2-43c3-bdf2-2268c24fd1a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_eu-buntetes-bejelentovedelem-magyarorszag","timestamp":"2025. március. 06. 12:40","title":"Újabb EU-s büntetést kapott a magyar állam, jelentős pénzeink mennek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7472f17-39ac-42be-9a7d-a5be60dd2b4e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt vezetője kimondta, amire a legtöbben csak gondolnak.","shortLead":"Az Európai Néppárt vezetője kimondta, amire a legtöbben csak gondolnak.","id":"20250306_Manfred-Weber-Elegunk-van-Orbanbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7472f17-39ac-42be-9a7d-a5be60dd2b4e.jpg","index":0,"item":"924e1442-a482-4b93-8653-bfca09cbf58b","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_Manfred-Weber-Elegunk-van-Orbanbol","timestamp":"2025. március. 06. 13:15","title":"Manfred Weber: Elegünk van Orbánból!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]