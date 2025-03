A 20 éves Vivian egyike annak a hat gyereknek, akik Elon Musk első házasságából születtek. Musk és a volt felesége, Justine Wilson az után döntött úgy, hogy mesterséges megtermékenyítéssel bővíti a családot, hogy az egyik gyerekük, Nevada hirtelen csecsemőhalál szindrómában meghalt.

2004-ben így születtek meg az ikreik, Griffin és Xavier – utóbbi ma már transzneműként a Vivian nevet viseli –, illetve 2006-ban a hármas ikrek, Kai, Saxon és Damian.

Vivian most egy közösségi médiás posztban tett megdöbbentő állítást a mesterséges megtermékenyítésről: szerinte szülei fizettek azért, hogy ő fiúnak szülessen.

My assigned sex at birth was a commodity that was bought and paid for. So when I was feminine as a child and then turned out to be transgender, I was going against the product that was sold.