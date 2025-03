Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta szerint a volt globális politikai igazgatója, Sarah Wynn-Williams megszegte a szerződését, ami szerint a volt munkáltatójára nem mondhat negatív dolgokat. A bíró a cégnek adott igazat.","shortLead":"A Meta szerint a volt globális politikai igazgatója, Sarah Wynn-Williams megszegte a szerződését, ami szerint a volt...","id":"20250313_meta-sarah-wynn-williams-facebook-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce.jpg","index":0,"item":"17be7aac-776a-43f6-adb2-285a6a70117b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_meta-sarah-wynn-williams-facebook-konyv","timestamp":"2025. március. 13. 10:03","title":"Betiltatta a Meta a volt alkalmazottja könyvét, amely a Facebook viselt dolgairól szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d2e947-6952-45de-a2ab-94b09b566649","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormányfő szerint azt akarják, hogy azok a nők, akik szülnek, ne legyenek rosszabb helyzetben, mint azok, akik nem vállalnak gyereket.","shortLead":"A kormányfő szerint azt akarják, hogy azok a nők, akik szülnek, ne legyenek rosszabb helyzetben, mint azok, akik nem...","id":"20250312_orban-gyermeket-nevelo-30-ev-alatti-anyak-szja-mentesseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8d2e947-6952-45de-a2ab-94b09b566649.jpg","index":0,"item":"986b9b93-384d-4033-ada0-9f338d1617e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_orban-gyermeket-nevelo-30-ev-alatti-anyak-szja-mentesseg-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 16:29","title":"Orbán: Döntött a kormány, az egy gyermeket nevelő 30 év alatti anyák is szja-mentességet kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af741f06-d8f3-4000-9ef5-52aef487f637","c_author":"Rácz Krisztina","category":"360","description":"Városon hidegháború folyik, falun szkanderezés megy. A tét ugyanaz: Ki bírja tovább? – írja szerzőnk, a Belgrádi Egyetem oktatója a szerbiai egyetemisták hónapok óta tartó tüntetéseiről.","shortLead":"Városon hidegháború folyik, falun szkanderezés megy. A tét ugyanaz: Ki bírja tovább? – írja szerzőnk, a Belgrádi...","id":"20250314_hvg-Racz-Krisztina-Belgrad-Szerbia-Ujvidek-tuntetesek-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af741f06-d8f3-4000-9ef5-52aef487f637.jpg","index":0,"item":"a5fca1e1-fbaf-4ebd-9c00-db3dfaf4003d","keywords":null,"link":"/360/20250314_hvg-Racz-Krisztina-Belgrad-Szerbia-Ujvidek-tuntetesek-velemeny","timestamp":"2025. március. 14. 08:00","title":"Rácz Krisztina: Szerbiában fölébredt a telefonjából föl se néző, apolitikusnak hitt, emigrációra készülő generáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576","c_author":"Szőllősi Lili","category":"gazdasag","description":"Potenciális debreceni és Balaton-parti utakról, digitális beszállókártyákról és az amerikai piac felé való nyitásról is nyilatkozott lapunknak a Ryanair kereskedelmi igazgatója, aki a légitársaság négy új budapesti útjának bejelentésének apropóján járt Magyarországon.","shortLead":"Potenciális debreceni és Balaton-parti utakról, digitális beszállókártyákról és az amerikai piac felé való nyitásról is...","id":"20250311_ryanair-fapados-utazas-legitarsasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576.jpg","index":0,"item":"6b7127f1-9b85-449b-a225-eed71eb5080e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_ryanair-fapados-utazas-legitarsasag","timestamp":"2025. március. 12. 14:19","title":"Beszólt a Ryanair kereskedelmi igazgatója a Wizz Airnek: egy kis regionális légitársaság miatt nem aggódom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dd4868-7c94-41ec-ba59-7b3df9934110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a pécsi gimnázium megsértette a diáklány személyiségi jogát azután, hogy ő egy tüntetésen beszédet mondott.","shortLead":"A bíróság szerint a pécsi gimnázium megsértette a diáklány személyiségi jogát azután, hogy ő egy tüntetésen beszédet...","id":"20250313_Pankotai-Lili-szemelyisegi-jogok-per-pecs-gimnazium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5dd4868-7c94-41ec-ba59-7b3df9934110.jpg","index":0,"item":"0fdf19c0-ecb4-425e-92c6-a4dbef174799","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Pankotai-Lili-szemelyisegi-jogok-per-pecs-gimnazium","timestamp":"2025. március. 13. 12:18","title":"Pankotai Lili megnyerte a pert korábbi iskolájával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pályára állt, és rövidesen a tudományos munkát is megkezdi a NASA legújabb űrteleszkópja, mely fontos adatokkal segítheti az űrkutatást.","shortLead":"Pályára állt, és rövidesen a tudományos munkát is megkezdi a NASA legújabb űrteleszkópja, mely fontos adatokkal...","id":"20250312_nasa-spherex-urtavcso-univerzum-kutatas-3d-terkep-punch-nap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4.jpg","index":0,"item":"4b83c638-22cf-4a31-8164-7257b90bf94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_nasa-spherex-urtavcso-univerzum-kutatas-3d-terkep-punch-nap","timestamp":"2025. március. 12. 20:03","title":"Akcióban a SPHEREx: elindult a NASA űrtávcsöve, ami az univerzum keletkezését kutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A januári adatokhoz képest csökkent a különbség a Tisza Párt és a Fidesz között a Publicus szerint.","shortLead":"A januári adatokhoz képest csökkent a különbség a Tisza Párt és a Fidesz között a Publicus szerint.","id":"20250314_publicus-tisza-part-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31.jpg","index":0,"item":"344a1e24-56fe-4b13-a2e1-b0fe06e2a733","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_publicus-tisza-part-fidesz","timestamp":"2025. március. 14. 06:43","title":"Publicus: Két százalékkal vezet a Tisza Párt a Fidesszel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f6f924-785b-4f5a-9989-d70ebeb5f28d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Csütörtökön lesz a tizenkettedik évfordulója annak, hogy Ferenc pápa áll a katolikus egyház élén.","shortLead":"Csütörtökön lesz a tizenkettedik évfordulója annak, hogy Ferenc pápa áll a katolikus egyház élén.","id":"20250312_Ferenc-papa-tudorontgene-javulast-mutat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20f6f924-785b-4f5a-9989-d70ebeb5f28d.jpg","index":0,"item":"bd91dc72-7048-432d-bdad-5bad00f87ecf","keywords":null,"link":"/elet/20250312_Ferenc-papa-tudorontgene-javulast-mutat","timestamp":"2025. március. 12. 21:45","title":"Ferenc pápa tüdőröntgene is javulást mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]