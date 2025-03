Pamela Anderson is szerepel a Mundruczó Kornél–Wéber Kata-alkotópáros új filmjében, írja a Deadline.

A Place To Be című filmről korábban megírtuk, hogy Ausztráliában forog márciustól, egy idős nő és egy középkorú férfi barátságáról szól. A főszereplői Ellen Burstyn és Taika Waititi lesznek. Burstynt legtöbben a Rekviem egy álomért és az Alice már nem lakik itt című filmekből ismerhetik, utóbbiért Oscar-díjat kapott. Korábban már dolgozott együtt Mundruczóékkal a Pieces of a Woman című filmben. Waititi a 2019-es Jojo Nyuszi rendezéséért kapott zajos szakmai elismerést, amit többek között Oscar-díjjal is kifejeztek.

A Deadline idézi Mundruczó szavait, aki azt mondta: örül annak, hogy egy nagyon sokszínű színészgárdát sikerült összehozni a produkcióhoz. Andersont sokoldalú színésznőnek tartja, bátornak nevezte, és dicsérte alakítását a The Last Showgirlben (amiért egyébként Andersont Golden Globe-ra jelölték), és nagyon várja a közös munkát. Az is kiderült, hogy Anderson Burstyn lányát fogja játszani.

Tavaly áprilisban írtuk meg, hogy Mundruczóék Amy Adamsszel forgatnak, korábban pedig Tom Hollanddel is dolgoztak egy Apple-sorozaton.