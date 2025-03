Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"94604e8c-5b7d-4bbb-9ec8-fb57c2e91e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sóskúton a helyiek megkerülésével akkufeldolgozó üzemet építene a szlovén Andrada cégcsoport. Tavaly a népharag elüldözte a regnáló polgármestert, helyébe civilekből álló képviselőtestület lépett. Az üzem mégis megkapta az engedélyeket, ezért az ellenállás folytatódik. Fáklyás felvonulással tiltakoztak a helyiek, és a környező települések lakói. Nem akarnak akkulebontót, azt üzenik, ha a kormány ragaszkodik a beruházáshoz, vigye azt Felcsútra vagy Hatvanpusztára. ","shortLead":"Sóskúton a helyiek megkerülésével akkufeldolgozó üzemet építene a szlovén Andrada cégcsoport. Tavaly a népharag...","id":"20250322_Mienk-ez-a-falu-nem-kell-ide-akku---folytatodik-a-soskuti-civil-ellenallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94604e8c-5b7d-4bbb-9ec8-fb57c2e91e06.jpg","index":0,"item":"688cf611-3f71-4e7a-af55-7e5c1b84ba0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_Mienk-ez-a-falu-nem-kell-ide-akku---folytatodik-a-soskuti-civil-ellenallas","timestamp":"2025. március. 21. 21:33","title":"Ha kell ásóval, kapával eltakarítjuk innen ezt a szemetet!- Videóriport a sóskúti akkufeldolgozó elleni tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7deb43f-4fdd-4362-9973-d41abe8116da","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrajnai békefolyamatokról és a fekete-tengeri hajózásról fognak tárgyalni a tervek szerint.","shortLead":"Az ukrajnai békefolyamatokról és a fekete-tengeri hajózásról fognak tárgyalni a tervek szerint.","id":"20250320_amerikai-orosz-targyalas-rijad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7deb43f-4fdd-4362-9973-d41abe8116da.jpg","index":0,"item":"b037bd7b-173d-48ff-afd2-c366b2094434","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_amerikai-orosz-targyalas-rijad","timestamp":"2025. március. 20. 16:00","title":"Hétfőn ismét tárgyalnak az amerikaiak és az oroszok képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53cbdc55-008f-4f6a-b69b-4c551b709377","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Trump-barát ketrecharcos „újra naggyá tenné Írországot” és népszavazást tartana a bevándorlási kérdésekről.","shortLead":"A Trump-barát ketrecharcos „újra naggyá tenné Írországot” és népszavazást tartana a bevándorlási kérdésekről.","id":"20250321_Conor-McGregor-elindulna-az-irorszagi-elnokvalasztason-maga-trump-migracio-bevandorlas-europai-unio-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53cbdc55-008f-4f6a-b69b-4c551b709377.jpg","index":0,"item":"76998df2-1844-47b0-ae69-ee9b9c67d501","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_Conor-McGregor-elindulna-az-irorszagi-elnokvalasztason-maga-trump-migracio-bevandorlas-europai-unio-eu","timestamp":"2025. március. 21. 19:55","title":"Conor McGregor elindulna az írországi elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b6c2b5-deb1-410d-881e-84934ee06418","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megkötésekkel ugyan, de már kereső funkció is van a Claude MI-jében.","shortLead":"Megkötésekkel ugyan, de már kereső funkció is van a Claude MI-jében.","id":"20250321_anthropic-claude-uj-funkcio-kereses-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b6c2b5-deb1-410d-881e-84934ee06418.jpg","index":0,"item":"aaf354d1-1ed4-4bda-a1a1-81b83574c8b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_anthropic-claude-uj-funkcio-kereses-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 21. 15:03","title":"Nagy újítást kapott a ChatGPT egyik legfőbb riválisa, már a weben is tud keresni a Claude","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9fb174-719c-4651-b8bd-e0dad858b563","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Stratégiai partnerségről van szó magyarországi gyártócégekkel.","shortLead":"Stratégiai partnerségről van szó magyarországi gyártócégekkel.","id":"20250322_hvg-FLEXTRONICS-NI-EMERSON-ROSENBERG-Szijjarto-Peter-strategiai-partnerseg-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be9fb174-719c-4651-b8bd-e0dad858b563.jpg","index":0,"item":"3fee140d-070c-459f-8796-fa819cf2d8b5","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-FLEXTRONICS-NI-EMERSON-ROSENBERG-Szijjarto-Peter-strategiai-partnerseg-vamhaboru","timestamp":"2025. március. 22. 08:30","title":"Amerikai hátterű cégekkel összefogva készül a vámháborúra a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapokon belül véget ér a Windows 10 támogatása, és erről egyre több felületen tájékoztatja a felhasználókat a Microsoft is. Most egy e-mailt küldött ki, benne egy igen érdekes ponttal.","shortLead":"Hónapokon belül véget ér a Windows 10 támogatása, és erről egyre több felületen tájékoztatja a felhasználókat...","id":"20250320_microsoft-windows-10-tamogatas-befejezese-uzenet-kidobas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8.jpg","index":0,"item":"e685ee46-6484-46be-8b23-d106bfbd5380","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_microsoft-windows-10-tamogatas-befejezese-uzenet-kidobas","timestamp":"2025. március. 20. 19:03","title":"Dobja ki – üzeni a Microsoft mindenkinek, akinek még Windows 10-es számítógépe van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff42839-2d86-42bd-b5f7-a4987778a321","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egykori katonai junta idején játszódó történet nem fikció, a film az apja eltűnése idején tizenegy éves Marcelo Rubens Paiva önéletrajzából készült. ","shortLead":"Az egykori katonai junta idején játszódó történet nem fikció, a film az apja eltűnése idején tizenegy éves Marcelo...","id":"20250320_hvg-film-En-meg-itt-vagyok-Walter-Salles-Brazilia-Oscar-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bff42839-2d86-42bd-b5f7-a4987778a321.jpg","index":0,"item":"2fdb2e7c-2c73-478a-a4d6-fbeb5d0d1df4","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-film-En-meg-itt-vagyok-Walter-Salles-Brazilia-Oscar-dij","timestamp":"2025. március. 20. 18:30","title":"Családdrámába oltott politikai krimi – már a magyar mozikban az első brazil Oscar-díjas film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2588a521-ce3f-4cf9-9ed9-e40f327e24e1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nagyon sokféle negatív érzést válthatnak ki belőlünk az éghajlatváltozással és a természet pusztulásával kapcsolatos jelenségek, ám az ökoszorongásnak lehet pozitív hatása is a pszichénkre. Hogyan juthatunk el a solastalgiától a biofíliáig?","shortLead":"Nagyon sokféle negatív érzést válthatnak ki belőlünk az éghajlatváltozással és a természet pusztulásával kapcsolatos...","id":"20250321_Kozos-felelmunk-amit-egyutt-gyogyithatunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2588a521-ce3f-4cf9-9ed9-e40f327e24e1.jpg","index":0,"item":"e484414d-7068-4a6d-8cbd-f744873e840d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250321_Kozos-felelmunk-amit-egyutt-gyogyithatunk","timestamp":"2025. március. 21. 08:40","title":"Közös félelmünk, amit együtt gyógyíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]