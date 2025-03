Hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette egy Facebook-bejegyzésben, hogy örökbe fogad egy zebrát a Fővárosi Állatkertből, ennek megfelelően levelet írt az intézménynek, és még azt is megkérdezte követőitől, hogy mi legyen majd az állat neve. A zebra-hadművelethez Karácsony Gergely főpolgármesternek is volt egy-két szava a kommentek között:

„Miniszterelnök úr, az Állatkert Budapest intézménye, levél címzettjének, hogy is mondjam, sajátos. De hadd segítsek, az örökbefogadás intézménye hosszú évek óta létezik, erről itt tájékozódhat. Ha kicsit kattintgat, megtalálja a zebrákat is. Kár a fáradtságért van már nevük: Romy, Tina, Zucchero, Zuhara, Zuri. De elvinni nem lehet ám őket. Így is érdekli? Poloskánk nincs” – írja Karácsony.

Az ügy előzménye, hogy korábban Magyar Péter Orbán vagyonnyilatkozatát követelve említette, a miniszterelnök szafariparkjában élnek zebrák, amelyektől az unokái félnek. A kormány szerint az állítás „még viccnek is rossz”, de március elején Mészáros Lőrinc cégének alcsútdobozi telephelyére újabb zebra érkezett, amelyről azóta több fotó is készült.