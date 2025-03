Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d079c289-c7a7-4d18-8103-4236f7fee41c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Idén érkezhet az Apple valaha volt legvékonyabb iPhone-ja, melynek tervezésekor több dolgot is célként tűzött ki a cég. Van, ami miatt a tervezőasztalhoz is visszaküldték a mérnököket, míg mást a jelek szerint elvetettek.","shortLead":"Idén érkezhet az Apple valaha volt legvékonyabb iPhone-ja, melynek tervezésekor több dolgot is célként tűzött ki a cég...","id":"20250317_apple-iphone-17-air-vekonysag-toltoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d079c289-c7a7-4d18-8103-4236f7fee41c.jpg","index":0,"item":"5ecfe46c-446d-4046-81e0-f6665b1a0f4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_apple-iphone-17-air-vekonysag-toltoport","timestamp":"2025. március. 17. 13:03","title":"iPhone töltőport nélkül? Példátlan dolgon gondolkodhatott az Apple a szupervékony mobiljánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c832ce3b-3630-48bb-b804-1d5616f7aca8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A méregerős és szuperkönnyű Maserati GT2 Stradale listaára jelentősen meghaladja a 150 millió forintot.","shortLead":"A méregerős és szuperkönnyű Maserati GT2 Stradale listaára jelentősen meghaladja a 150 millió forintot.","id":"20250318_magyarorszagon-a-maserati-mc20-gt2-stradale-meregdraga-kozuti-versenyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c832ce3b-3630-48bb-b804-1d5616f7aca8.jpg","index":0,"item":"fb41d047-0b1e-4510-bafc-635c67324fad","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_magyarorszagon-a-maserati-mc20-gt2-stradale-meregdraga-kozuti-versenyauto","timestamp":"2025. március. 18. 06:41","title":"Magyarországon a Maserati méregdrága közúti versenyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdf34f5-07a1-4b70-97c8-e2078c520280","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lehallgatásra és megfigyelésre alkalmas eszközöket engedély nélkül árulták.","shortLead":"A lehallgatásra és megfigyelésre alkalmas eszközöket engedély nélkül árulták.","id":"20250317_nav-titkosszolgalati-eszkozok-lefoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fdf34f5-07a1-4b70-97c8-e2078c520280.jpg","index":0,"item":"d33b09a7-2875-4e03-b3e2-d9a0f4f124fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_nav-titkosszolgalati-eszkozok-lefoglalas","timestamp":"2025. március. 17. 12:55","title":"Kémeszközök arzenáljára bukkant a NAV egy budapesti boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463c6d56-5a72-439a-96cf-528821486ef4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jelek szerint a Fiat Grande Panda mindenképpen megérdemel egy kis sportosítást.","shortLead":"Jelek szerint a Fiat Grande Panda mindenképpen megérdemel egy kis sportosítást.","id":"20250319_magyar-kez-rajzolta-igazan-vagannya-a-legujabb-fiat-grande-panda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463c6d56-5a72-439a-96cf-528821486ef4.jpg","index":0,"item":"bfe6f8a6-9813-4ecc-82cd-a76d1f2d7d1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_magyar-kez-rajzolta-igazan-vagannya-a-legujabb-fiat-grande-panda","timestamp":"2025. március. 19. 06:41","title":"Magyar kéz rajzolta igazán vagánnyá a legújabb Fiatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762767bf-cd15-43cd-9528-5701592265d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új szabályok nem a multiknak fájnak igazán, hanem azoknak a hazai vállalkozók által működtetett boltoknak, amelyek épphogy csak fölécsúsznak a törvényben rögzített egymilliárdos árbevételküszöbnek.","shortLead":"Az új szabályok nem a multiknak fájnak igazán, hanem azoknak a hazai vállalkozók által működtetett boltoknak, amelyek...","id":"20250317_Bedontheti-az-arresstop-a-CBA-a-Coop-es-a-Real-franchise-uzleteit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/762767bf-cd15-43cd-9528-5701592265d5.jpg","index":0,"item":"6443dcda-09b1-4dca-b6e5-2e4113a76cbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_Bedontheti-az-arresstop-a-CBA-a-Coop-es-a-Real-franchise-uzleteit","timestamp":"2025. március. 17. 14:31","title":"Bedöntheti az árrésstop a CBA, a Coop és a Reál franchise-üzleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mind az Országos Bírói Tanács, mind pedig a Magyar Bírói Egyesület visszautasította Orbán Viktor poloskázós beszédét. Majd megérkezett Varga Zs. András közleménye, amelyben a Kúria elnöke a bírák demonstrációját okolja a politikai eszkalálódásért, majd azt veti az érintettek szemére, hogy Magyar Péteren senki nem háborodott fel.","shortLead":"Mind az Országos Bírói Tanács, mind pedig a Magyar Bírói Egyesület visszautasította Orbán Viktor poloskázós beszédét...","id":"20250317_Kuria-elnok-Varga-Zs-Andras-poloska-kozlemeny-fenyegetozes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97.jpg","index":0,"item":"e1ee40e4-5ab5-4485-9a78-48729180a562","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Kuria-elnok-Varga-Zs-Andras-poloska-kozlemeny-fenyegetozes-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 14:00","title":"A Kúria elnöke szerint lehet tiltakozni a poloskázás ellen, Magyar Péter szavairól viszont Rákosi jut eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375c324e-fdae-4d0c-b4de-625739a5d7d8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hajós a Nagy Duett zsűritagjaként beszólt Balázs Klárinak, amit a csatorna röviden azzal intézett el, hogy “lehet, hogy valakit egy-egy megfogalmazás érzékenyebben érint”. A Korda-házaspár ennél kicsit jobban a szívére vette az elhangzottakat. ","shortLead":"Hajós a Nagy Duett zsűritagjaként beszólt Balázs Klárinak, amit a csatorna röviden azzal intézett el...","id":"20250318_Korda-Gyorgy-Balazs-Klari-Hajos-Andras-TV2-reakcio-Nagy-Duett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/375c324e-fdae-4d0c-b4de-625739a5d7d8.jpg","index":0,"item":"2ac00a3b-56f8-4941-87c4-06088d5c7ac2","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Korda-Gyorgy-Balazs-Klari-Hajos-Andras-TV2-reakcio-Nagy-Duett","timestamp":"2025. március. 18. 13:54","title":"„A humor szubjektív dolog” – reagált a TV2 Hajós András poénkodására, ami miatt Kordáék már jogi lépéseket tennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kedden megint változnak az árak. ","shortLead":"Kedden megint változnak az árak. ","id":"20250317_Tovabb-dragul-a-benzin-olcsobb-lesz-a-dizel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f.jpg","index":0,"item":"b5f138a8-46ab-4a7e-84a9-b9d8483ca1f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_Tovabb-dragul-a-benzin-olcsobb-lesz-a-dizel","timestamp":"2025. március. 17. 11:43","title":"Tovább drágul a benzin, olcsóbb lesz a dízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]