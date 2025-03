Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"556769d9-f0b8-4cdc-ab26-502af01afeac","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Arda Güler és Szoboszlai Dominik már a mérkőzésen is összeszólalkozott, a magyar válogatott csapatkapitánya még a mérkőzés után is üzent a Real Madrid török focistájának.","shortLead":"Arda Güler és Szoboszlai Dominik már a mérkőzésen is összeszólalkozott, a magyar válogatott csapatkapitánya még...","id":"20250324_szoboszlai-dominik-arda-guler-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja-instagram-real-madrid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/556769d9-f0b8-4cdc-ab26-502af01afeac.jpg","index":0,"item":"0c70169a-58ce-484c-8c44-3f958345c753","keywords":null,"link":"/elet/20250324_szoboszlai-dominik-arda-guler-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja-instagram-real-madrid","timestamp":"2025. március. 24. 07:55","title":"Szoboszlai az Instagramon szólt be a török gólszerzőnek a vasárnapi vereség után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ddf093-ba3b-4118-b02e-38de67825ada","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A párkapcsolat, a szerelem és a szexualitás központi szerepet játszott a középkori emberek gondolkozásában – mondja Bánki Éva író, irodalomtörténész, aki a Hunyadi-sorozat kapcsán beszélt a középkori emberek lármás, vidám, „közösségi” szexuális életéről is.","shortLead":"A párkapcsolat, a szerelem és a szexualitás központi szerepet játszott a középkori emberek gondolkozásában – mondja...","id":"20250322_hvg-hunyadi-szex-szerelem-kozepkor-banki-eva-interju-felajzott-allapotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59ddf093-ba3b-4118-b02e-38de67825ada.jpg","index":0,"item":"02f9ecd8-699a-49c7-9d3d-da0f2792a28a","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-hunyadi-szex-szerelem-kozepkor-banki-eva-interju-felajzott-allapotok","timestamp":"2025. március. 22. 17:30","title":"Nyilvános szex, leszbikus királyné, szerelmi házasság – túlzás a Hunyadi, vagy tényleg ez ment a középkorban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b05cb2-edc7-441a-9663-b0efea4edd60","c_author":"HVG","category":"360","description":"A néhányak számára egyszerűnek tűnő hulahoppozás mögött olyan erők összetett kölcsönhatása rejlik, amelyeket idáig még a fizika alapszintjén sem értettek.","shortLead":"A néhányak számára egyszerűnek tűnő hulahoppozás mögött olyan erők összetett kölcsönhatása rejlik, amelyeket idáig még...","id":"20250322_hvg-hulahoppozas-matematikaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6b05cb2-edc7-441a-9663-b0efea4edd60.jpg","index":0,"item":"3aa39511-493b-4c86-8864-5514cffdc3de","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-hulahoppozas-matematikaja","timestamp":"2025. március. 22. 16:15","title":"Az ovi fontos kérdésére született válasz, miután matematikusok feltárták a hulahoppozás hátterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Javier Milei és az űrutazás hátulütői. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250323_urben-reked-Argentina-elnoke-Elvitelre-podcast-vilagur-kripto-Javier-Milei-asztronauta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"b9050afa-42ac-45a7-a430-b9687ebe772a","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_urben-reked-Argentina-elnoke-Elvitelre-podcast-vilagur-kripto-Javier-Milei-asztronauta","timestamp":"2025. március. 23. 06:00","title":"Mi van, ha az űrben reked Argentína elnöke? │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cd6fef-826c-46a6-b67c-4cd91b33e4a5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Fémpor, fólia és műanyag is égett már nagy mennyiségben a Monifer Kft. telephelyén, több bírságot is kaptak. Szerintük nincs semmi látnivaló.","shortLead":"Fémpor, fólia és műanyag is égett már nagy mennyiségben a Monifer Kft. telephelyén, több bírságot is kaptak. Szerintük...","id":"20250324_heves-megye-akkuhulladek-tuz-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19cd6fef-826c-46a6-b67c-4cd91b33e4a5.jpg","index":0,"item":"8ec90db5-f635-4578-a31e-4ffd6a838154","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_heves-megye-akkuhulladek-tuz-birsag","timestamp":"2025. március. 24. 10:06","title":"Engedély nélkül tárolt és kigyulladt akkuhulladék miatt büntettek egy Heves megyei céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió ösztönös reakciója érthető a várható amerikai vámokra, ám mégsem szabad belemenni a kölcsönös adok-kapokba – véli az amerikai pénzügyi lap.","shortLead":"Az Európai Unió ösztönös reakciója érthető a várható amerikai vámokra, ám mégsem szabad belemenni a kölcsönös...","id":"20250324_Bloomberg-Europa-USA-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0.jpg","index":0,"item":"77ef0170-3d97-4b4b-a653-13ebad04b987","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Bloomberg-Europa-USA-vamhaboru","timestamp":"2025. március. 24. 07:44","title":"Bloomberg: Európának nem szabad beleállnia a közelgő vámháborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni a hatékonyság és a csapat jólléte között. Ugyanakkor az, hogy e kritériumoknak folyamatosan meg tudjon felelni, hatalmas érzelmi és szellemi megterheléssel jár. Hogyan lehet ezt a nyomást hosszú távon kezelni, mi az, ami nélkül még a legtehetségesebb vezető sem képes sikerre vinni csapatát?","shortLead":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni...","id":"20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1.jpg","index":0,"item":"daafcba2-0163-43f4-be82-cfc6eabdf886","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","timestamp":"2025. március. 23. 15:30","title":"Rosszul alszik? Akkor ezekkel a következményekkel kell számolnia!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Mivel a fajok kihalási üteme drámaian felgyorsult, egyes kutatók szerint a hatodik tömeges kihalás küszöbén állunk. De vajon tényleg elkerülhetetlen-e ez a folyamat, vagy még van esélyünk megállítani? Szerkesztett részlet Hannah Ritchie adattudós Ez nem a világvége című könyvéből.","shortLead":"Mivel a fajok kihalási üteme drámaian felgyorsult, egyes kutatók szerint a hatodik tömeges kihalás küszöbén állunk. De...","id":"20250322_Tenyleg-a-hatodik-tomeges-kihalas-fele-tartunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328.jpg","index":0,"item":"04602e6d-8374-4944-8564-25e010df20ac","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250322_Tenyleg-a-hatodik-tomeges-kihalas-fele-tartunk","timestamp":"2025. március. 22. 19:15","title":"Tényleg a hatodik tömeges kihalás felé tartunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]