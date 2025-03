Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"225c318b-ae2d-44ae-a46b-0c450830dc59","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zsigó Róbert államtitkár szerint ha a boltok emelni kezdik a nem árrésstoppolt termékek árait, a kormánynak lehetősége van keményebben fellépni.","shortLead":"Zsigó Róbert államtitkár szerint ha a boltok emelni kezdik a nem árrésstoppolt termékek árait, a kormánynak lehetősége...","id":"20250325_Zsigo-minden-elelmiszer-kategoriara-kiterjeszthetik-az-arresstopot-arstop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225c318b-ae2d-44ae-a46b-0c450830dc59.jpg","index":0,"item":"19a361f6-e929-4f11-84b0-d85a8b17ee65","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_Zsigo-minden-elelmiszer-kategoriara-kiterjeszthetik-az-arresstopot-arstop","timestamp":"2025. március. 25. 08:14","title":"Akár minden élelmiszer-kategóriára kiterjeszthetik az árrésstopot, sőt árstop is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfői találkozó az elnöki szóvivő szerint technikai kérdésekről zajlott, a tárgyalások bizonyos aspektusairól Szergej Lavrov ugyanakkor egy keddi interjújában beszélni fog.","shortLead":"A hétfői találkozó az elnöki szóvivő szerint technikai kérdésekről zajlott, a tárgyalások bizonyos aspektusairól...","id":"20250325_peszkov-rijad-usa-oroszorszag-targyalas-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"351ae9d5-7efc-4460-a2b4-d9c858857c15","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_peszkov-rijad-usa-oroszorszag-targyalas-ukrajna","timestamp":"2025. március. 25. 11:55","title":"Peszkov: Nem hozzák nyilvánosságra, hogy miről tárgyaltak az oroszok az amerikaiakkal Rijádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6f7393-8560-4fad-b807-8f3f1d774373","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Mercedesen előtte percekig dolgoztak, hogy megoldható legyen a mozgatása.","shortLead":"A Mercedesen előtte percekig dolgoztak, hogy megoldható legyen a mozgatása.","id":"20250325_Mercedes-Olaszorszagban-BMW-vel-eltoltak-autolopas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be6f7393-8560-4fad-b807-8f3f1d774373.jpg","index":0,"item":"f1401bc1-8d10-47be-9cc8-209b1377aa5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_Mercedes-Olaszorszagban-BMW-vel-eltoltak-autolopas-video","timestamp":"2025. március. 25. 12:06","title":"Fényes nappal úgy loptak el egy sokmilliós Mercedest Olaszországban, hogy egy BMW-vel eltolták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94b4485-100f-4bbe-a5de-35443cb8ec71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A Pride betiltásának célja nem a gyermekvédelem vagy a vallási vakbuzgóság, hanem az elterelés” – mondja a kerület alpolgármestere.","shortLead":"„A Pride betiltásának célja nem a gyermekvédelem vagy a vallási vakbuzgóság, hanem az elterelés” – mondja a kerület...","id":"20250325_obuda-varoshaza-szivarvany-zaszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e94b4485-100f-4bbe-a5de-35443cb8ec71.jpg","index":0,"item":"1eaae572-8316-4475-8595-daa2227adf79","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_obuda-varoshaza-szivarvany-zaszlo","timestamp":"2025. március. 25. 13:32","title":"Szivárványzászlót tűztek ki az óbudai városháza épületére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f94481-4000-4809-8db7-3d82e7cc578a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A villamosmérnök, akinek hetvenévesen gyökeresen megváltozott az élete. Egy stockfotós készített róla felvételeket, amelyekből kényszeredettnek tűnő mosolya nyomán Hide the Pain Harold megjelöléssel világszerte ismert mémek születtek. Tele a naptára. Reklámoz kakaós italt és harisnyát, fellépései vannak Kőszegtől Bogotáig. HVG-portré.","shortLead":"A villamosmérnök, akinek hetvenévesen gyökeresen megváltozott az élete. Egy stockfotós készített róla felvételeket...","id":"20250323_hvg-Arato-Andras-Hide-the-Pain-Harold-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41f94481-4000-4809-8db7-3d82e7cc578a.jpg","index":0,"item":"567ff331-a38d-408e-9072-f7b9516e6317","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-Arato-Andras-Hide-the-Pain-Harold-hvg-portre","timestamp":"2025. március. 23. 19:30","title":"Arató András, avagy Hide the Pain Harold: Én sem kemény munkával lettem világhírű, de ne nevezzenek celebnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8b25c9-d4f4-47f7-93bc-7d9b808a51a1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt ezt a Fidesz Harcosok klubja néven szerveződő trollhadseregéhez köti.","shortLead":"A párt ezt a Fidesz Harcosok klubja néven szerveződő trollhadseregéhez köti.","id":"20250323_Tisza-Kamu-posztokat-terjesztenek-a-part-EP-kepviseloi-neveben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8b25c9-d4f4-47f7-93bc-7d9b808a51a1.jpg","index":0,"item":"08775e00-3104-474c-8fa5-b6a63f032290","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Tisza-Kamu-posztokat-terjesztenek-a-part-EP-kepviseloi-neveben","timestamp":"2025. március. 23. 19:42","title":"Tisza: Kamu posztokat terjesztenek a párt EP-képviselői nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94690f0f-c9cf-4084-83f0-0e3b58a5ec22","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két megye kivételével az ország teljes területére érvényes a figyelmeztető előrejelzés.","shortLead":"Két megye kivételével az ország teljes területére érvényes a figyelmeztető előrejelzés.","id":"20250324_idojaras-zivatar-elorejelzes-riasztas-hungaromet-jegeso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94690f0f-c9cf-4084-83f0-0e3b58a5ec22.jpg","index":0,"item":"426e3fc6-6dde-420d-94c6-3f3d22369fbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_idojaras-zivatar-elorejelzes-riasztas-hungaromet-jegeso","timestamp":"2025. március. 24. 09:14","title":"Zivatarokra figyelmeztet a HungaroMet: akár jégeső is jöhet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e67cb1-01f4-49c0-a10d-b45d163788cd","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A szétesett adórendszert zilálja tovább a kormány az szja alóli mentességek kiterjesztésével, a nyugdíjas áfa-visszatérítéssel, mindemellett árrésstopos ráolvasással küzd az infláció ellen.","shortLead":"A szétesett adórendszert zilálja tovább a kormány az szja alóli mentességek kiterjesztésével, a nyugdíjas...","id":"20250325_hvg-szja-forgalmi-ado-koltsegvetes-csaladtamogatas-pitti-zoltan-laszlo-csaba-valasztasi-adocsali","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2e67cb1-01f4-49c0-a10d-b45d163788cd.jpg","index":0,"item":"f5caa963-ac19-4a5f-918c-554c741a6b42","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-szja-forgalmi-ado-koltsegvetes-csaladtamogatas-pitti-zoltan-laszlo-csaba-valasztasi-adocsali","timestamp":"2025. március. 25. 09:34","title":"Pótcselekvés, megoldhatatlan, rémálom lesz – így néz ki az Orbán-féle választási adócsali","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]