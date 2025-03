Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Úgy tudjuk, több egészségügyi és orvos influenszert is megkereshetett a kormány az elmúlt időszakban, hogy miniszterelnöki megbízottat találjon „a betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztéséért". A megbízást végül sokak meglepetésére a szakmában elismert, a politikától magát tudatosan távol tartó gyermeksebész, Kőnig Róbert vállalta el. A feladat azonban nem várt kihívásokat tartogathat a számára saját szakmájában, és a politikai életben is. Gyorsuló forgalom? Figyelmetlenebb fiatalok? Ingyenes elméleti oktatás? Autósiskolák vezetőit kérdeztük meg arról, mi az oka annak, hogy a korábbinál többen buknak meg forgalmi vizsgákon. Autósiskolák vezetőit kérdeztük meg arról, mi az oka annak, hogy a korábbinál többen buknak meg forgalmi vizsgákon. Az adómentesség a választás évében lép életbe. A javaslat célja az édesanyák megbecsülése, a terheik csökkentése és a gyermekvállalás ösztönzése. A javaslat célja az édesanyák megbecsülése, a terheik csökkentése és a gyermekvállalás ösztönzése. Benyújtották a 30 év alatti anyák szja-mentességéről a törvényjavaslatot. 2025 januárjáig már több mint 1 milliárd palack érkezett vissza a REpontokra. Ez akkora mennyiség, hogy ha ezeket az italcsomagolásokat egymás mellé tennénk, 5-ször is körbeérnék a földet az Egyenlítő mentén, de akár 20 ezer focipályát is be lehetne velük borítani. Ez a hatalmas mennyiség jól mutatja a hazai lakosság növekvő fogékonyságát és nyitottságát a környezetünk megóvása céljából bevezetett új megoldásokra egy fenntarthatóbb jövő érdekében. Ez akkora mennyiség, hogy ha ezeket az italcsomagolásokat egymás mellé tennénk, 5-ször is körbeérnék a földet az Egyenlítő mentén, de akár 20 ezer focipályát is be lehetne velük borítani. Mindennapjaink részévé vált a visszaváltás. „De elvinni nem lehet ám őket. Így is érdekli? Poloskánk nincs" – írja a főpolgármester a miniszterelnök posztja alatt. Karácsony reagált Orbán zebra-örökbefogadására.