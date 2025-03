Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedések részleteit a csütörtöki kormányinfón ismertetik majd.","shortLead":"Az intézkedések részleteit a csütörtöki kormányinfón ismertetik majd.","id":"20250326_orban-viktor-falu-fejlesztes-kocsma-kisbolt-atm-templomfelujitas-kormanyules-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe.jpg","index":0,"item":"70e7dc04-c404-4ed0-89d9-6ab3ca1b6c66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_orban-viktor-falu-fejlesztes-kocsma-kisbolt-atm-templomfelujitas-kormanyules-kormanyinfo","timestamp":"2025. március. 26. 17:08","title":"Bejelentette Orbán: jön a kiskocsma- és kisbolttámogatás, a templomfelújítási program, és mindenhová ATM-et „visznek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újságírók könnyedén megtalálták a tisztviselők privát mobilszámait és e-mail címeit, amelyekkel több hekkerek által is közzétett adatbázisban találkoztak, így nemcsak az elérhetőségeik, de a jelszavaik egy része is nyilvánosan elérhető.","shortLead":"Újságírók könnyedén megtalálták a tisztviselők privát mobilszámait és e-mail címeit, amelyekkel több hekkerek által is...","id":"20250327_Signal-botrany-Pete-Hegseth-Mike-Waltz-es-Tulsi-Gabbard-privat-adatai-es-jelszavai-is-megtalalhatok-az-interneten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d.jpg","index":0,"item":"c21200ed-d857-48bc-9671-384487392e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_Signal-botrany-Pete-Hegseth-Mike-Waltz-es-Tulsi-Gabbard-privat-adatai-es-jelszavai-is-megtalalhatok-az-interneten","timestamp":"2025. március. 27. 07:21","title":"Signal-botrány: Pete Hegseth, Mike Waltz és Tulsi Gabbard privát adatai és jelszavai is megtalálhatók az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7547f0f-cf51-46ff-81f8-fa8777c20d31","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Jelentősen megugrott Magyarországon a vírusos májgyulladások száma az utóbbi időben, és várhatóan az esetszám tovább fog növekedni. A betegség ellen van védőoltás, de kell-e azonnal vakcináért rohanni?","shortLead":"Jelentősen megugrott Magyarországon a vírusos májgyulladások száma az utóbbi időben, és várhatóan az esetszám tovább...","id":"20250327_Hepatitis-A-jarvany-fertozott-vedooltas-tunetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7547f0f-cf51-46ff-81f8-fa8777c20d31.jpg","index":0,"item":"f2de8028-0ab5-426f-8f2e-6d6e9e0525a6","keywords":null,"link":"/360/20250327_Hepatitis-A-jarvany-fertozott-vedooltas-tunetek","timestamp":"2025. március. 27. 09:18","title":"Fejlődő országokban gyakori betegség terjed Magyarországon: mi a teendő, ha hepatitiszes van a családban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681bc8a1-2d59-4851-8b85-d07f6096b503","c_author":"Szentirmai Áron","category":"tudomany","description":"Több városban, többek között Varsóban is fontos szerepet játszik 8 darab kagyló, amelyeknek az ivóvízminőség ellenőrzésében van fontos feladatuk.","shortLead":"Több városban, többek között Varsóban is fontos szerepet játszik 8 darab kagyló, amelyeknek az ivóvízminőség...","id":"20250328_kagylo-viz-minosege-jelzes-lengyelorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/681bc8a1-2d59-4851-8b85-d07f6096b503.jpg","index":0,"item":"25174b60-e1f9-40d2-9a0c-e1d4353623d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_kagylo-viz-minosege-jelzes-lengyelorszag","timestamp":"2025. március. 28. 06:01","title":"Lengyelországban a kagylóknak is van munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4578a30-61ae-4edd-a0ee-a304178d527d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A februári választásokon győzedelmeskedő CDU és koalíciós partnere között azonban sok kérdésben még nincs egyetértés. ","shortLead":"A februári választásokon győzedelmeskedő CDU és koalíciós partnere között azonban sok kérdésben még nincs egyetértés. ","id":"20250327_bevandorlas-nemetorszag-szigoritas-sorkatonasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4578a30-61ae-4edd-a0ee-a304178d527d.jpg","index":0,"item":"80c26722-df69-4cf9-8712-0167c4b55b1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_bevandorlas-nemetorszag-szigoritas-sorkatonasag","timestamp":"2025. március. 27. 10:36","title":"Egy kiszivárgott tervezet szerint nagyon szigorú bevándorlásellenes intézkedésekre készülnek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b99cc68-41dc-4354-a481-5f2613b81503","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök TikTok-videójából kiderül a kormánytagok háziállatairól.","shortLead":"A miniszterelnök TikTok-videójából kiderül a kormánytagok háziállatairól.","id":"20250326_orban-viktor-miniszterek-zebra-haziallatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b99cc68-41dc-4354-a481-5f2613b81503.jpg","index":0,"item":"2f851377-5edc-44ba-92d9-d02de33f58d8","keywords":null,"link":"/elet/20250326_orban-viktor-miniszterek-zebra-haziallatok","timestamp":"2025. március. 26. 20:11","title":"Tudja, hogy hívják a honvédelmi miniszter tacskóját? És hogy miért szereti Pintér Sándor a kutyákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8e1fc4-66f5-4563-8cd5-db8f711539d5","c_author":"Mészáros Márton","category":"360","description":"A hazai tőzsdei cégek vezetésében csak elvétve ülnek nők, a kizárólag férfiakból álló kormány pedig az Európai Bizottság fellépése ellenére sem akar ezen változtatni.","shortLead":"A hazai tőzsdei cégek vezetésében csak elvétve ülnek nők, a kizárólag férfiakból álló kormány pedig az Európai...","id":"20250327_hvg-cegvezeto-nok-uvegplafon-unios-elvarasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb8e1fc4-66f5-4563-8cd5-db8f711539d5.jpg","index":0,"item":"bb783c81-8404-4b35-8e98-2667360f02c5","keywords":null,"link":"/360/20250327_hvg-cegvezeto-nok-uvegplafon-unios-elvarasok","timestamp":"2025. március. 28. 13:30","title":"Nem akar női kvótát a kormány, és pláne nem, ha az EU kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6652009-bd45-4e67-84fc-02b05d6b9050","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 20 éves helyi lakost szeméremsértéssel gyanúsítják.","shortLead":"A 20 éves helyi lakost szeméremsértéssel gyanúsítják.","id":"20250327_rendorseg-veszprem-magamutogato-szemeremsertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6652009-bd45-4e67-84fc-02b05d6b9050.jpg","index":0,"item":"e9896a7d-d056-4586-81a2-edd3ab36efae","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_rendorseg-veszprem-magamutogato-szemeremsertes","timestamp":"2025. március. 27. 13:37","title":"Veszprém belvárosában mutogatta a nemi szervét egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]