[{"available":true,"c_guid":"f35f6de6-e5c5-4bf4-a2e0-577e53620152","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kiadták az első fotókat a kocsiról. ","shortLead":"Kiadták az első fotókat a kocsiról. ","id":"20250328_sportositott-villanyauto-Skodatol-Elroq-RS","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f35f6de6-e5c5-4bf4-a2e0-577e53620152.jpg","index":0,"item":"bda55ce1-140c-4b0b-b664-c074a1ba9576","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_sportositott-villanyauto-Skodatol-Elroq-RS","timestamp":"2025. március. 28. 11:23","title":"Jön az újabb sportosított villanyautó a Skodától, az Elroq RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sokkal nagyobb infláció, kisebb GDP-növekedés – teljesen át kellett írni a 2025-ös előrejelzéseket, annyira rosszul kezdődött az év. Még a választási osztogatás is olyan, hogy majd a következő kormány dolga lesz a költségvetésből kieső pénzt visszatenni. És mindez még sokkal rosszabb is lehet, ha Donald Trump teljesen elszabadul.","shortLead":"Sokkal nagyobb infláció, kisebb GDP-növekedés – teljesen át kellett írni a 2025-ös előrejelzéseket, annyira rosszul...","id":"20250327_mnb-inflacios-jelentes-arak-gdp-novekedes-vamhaboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"2c328ddf-9d4c-4007-9455-d76371b7fccb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_mnb-inflacios-jelentes-arak-gdp-novekedes-vamhaboru-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 12:26","title":"Ilyen a repülőrajt a Varga Mihály vezette MNB szerint: ami pár hónapja még a vészforgatókönyvnek tűnt 2025-re, az most már a legjobb eshetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de70423-fc04-4545-804b-329246bdaf45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hat évvel az előző generáció után itt az új okosan buta mobil, ami küllemében leginkább egy Blackberryre hasonlít. ","shortLead":"Hat évvel az előző generáció után itt az új okosan buta mobil, ami küllemében leginkább egy Blackberryre hasonlít. ","id":"20250327_light-phone-3-butatelefon-uj-generacio-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de70423-fc04-4545-804b-329246bdaf45.jpg","index":0,"item":"c33a322d-8eeb-40fc-a37d-d72f454377aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_light-phone-3-butatelefon-uj-generacio-megjelenes","timestamp":"2025. március. 27. 18:03","title":"Megjelent a butatelefon, ami okosabb, mint az elődjei – itt van minden tudnivaló a Light Phone 3-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4865a196-5555-45f2-a959-8d0cfd9899ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Stellantis konszern német márkája ezúttal egy üzemanyagcellás hidrogénes új modellel rukkolt elő.","shortLead":"A Stellantis konszern német márkája ezúttal egy üzemanyagcellás hidrogénes új modellel rukkolt elő.","id":"20250328_par-perc-alatt-teljesen-feltoltheto-az-opel-vivaro-villanymotoros-hidrogen-ujdonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4865a196-5555-45f2-a959-8d0cfd9899ba.jpg","index":0,"item":"0a963f67-0a97-4d5c-8474-1394de3f7d78","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_par-perc-alatt-teljesen-feltoltheto-az-opel-vivaro-villanymotoros-hidrogen-ujdonsag","timestamp":"2025. március. 28. 06:41","title":"Pár perc alatt teljesen feltölthető az Opel villanymotoros újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3479e587-bc99-449f-9517-e21c832dd026","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vagyim Moskovics az 55. leggazdagabb orosz.","shortLead":"Vagyim Moskovics az 55. leggazdagabb orosz.","id":"20250327_vagyim-moskovics-ruszagro-oroszorszag-csalas-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3479e587-bc99-449f-9517-e21c832dd026.jpg","index":0,"item":"ed51017f-2438-43b3-98fb-e062d9253732","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_vagyim-moskovics-ruszagro-oroszorszag-csalas-letartoztatas","timestamp":"2025. március. 27. 17:42","title":"Őrizetbe vették, csalással vádolják a legnagyobb orosz mezőgazdasági vállalat alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9630dd2-70ee-4569-88b1-ab138aad1ecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Clive Revill 94 éves volt.","shortLead":"Clive Revill 94 éves volt.","id":"20250327_Gyaszol-a-Star-Wars-univerzum-meghalt-Palpatine-csaszar-hangja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9630dd2-70ee-4569-88b1-ab138aad1ecf.jpg","index":0,"item":"b9f8f40a-106c-4d71-9025-03cdf01994a2","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Gyaszol-a-Star-Wars-univerzum-meghalt-Palpatine-csaszar-hangja","timestamp":"2025. március. 27. 15:46","title":"Gyászol a Star Wars-univerzum: meghalt Palpatine császár hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2679e439-cda0-40ee-816c-8f08b9049754","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kémek az információk átadásáért cserébe 3 és 7 millió forint értékben kaptak fizetséget, a tettük miatt a bíróság többéves börtönbüntetésre ítélte őket.","shortLead":"A kémek az információk átadásáért cserébe 3 és 7 millió forint értékben kaptak fizetséget, a tettük miatt a bíróság...","id":"20250327_Bortonbe-zartak-negy-tajvani-katonat-mert-Kinanak-kemkedtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2679e439-cda0-40ee-816c-8f08b9049754.jpg","index":0,"item":"7a88b0d9-e3a0-4634-be67-0be81b19238e","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_Bortonbe-zartak-negy-tajvani-katonat-mert-Kinanak-kemkedtek","timestamp":"2025. március. 27. 08:43","title":"Börtönbe zártak négy tajvani katonát, mert Kínának kémkedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358fb6e2-c379-4fdf-83a6-2a63a451a269","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A városvezetés szerint csak le akarják járatni Robert Farley-t.","shortLead":"A városvezetés szerint csak le akarják járatni Robert Farley-t.","id":"20250327_new-jersey-kreten-rendorfonok-panasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/358fb6e2-c379-4fdf-83a6-2a63a451a269.jpg","index":0,"item":"fbaf283d-5840-4b3c-b9d2-9433d4dab896","keywords":null,"link":"/elet/20250327_new-jersey-kreten-rendorfonok-panasz","timestamp":"2025. március. 27. 18:48","title":"Azzal vádolnak kollégái egy rendőrfőnököt, hogy Viagrát tett az irodai kávéba, és a padlóra ürített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]