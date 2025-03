Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e1e81cea-bfb2-40b4-a54a-60adf2316c81","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A turizmus tavaly elérte a válság előtti szintet Magyarországon is. Az idei év még jobbnak ígérkezik. A szállodaüzemeltetés azonban a megemelkedett költségek miatt egyre kevésbé jövedelmező. A marketingen van mit javítani.","shortLead":"A turizmus tavaly elérte a válság előtti szintet Magyarországon is. Az idei év még jobbnak ígérkezik...","id":"20250330_hvg-szallodak-turizmus-kulfoldiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1e81cea-bfb2-40b4-a54a-60adf2316c81.jpg","index":0,"item":"8c234263-7546-4507-aa53-c9faff5ba876","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-szallodak-turizmus-kulfoldiek","timestamp":"2025. március. 30. 08:30","title":"Ugyanannyit gugliznak Budapestre, mégis jóval több turista megy Bécsbe és Prágába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Időszakosan több forgalmas fővárosi utat is le fognak zárni, és a parkolás is problémás lesz a belvárosban és az I. kerületben is.","shortLead":"Időszakosan több forgalmas fővárosi utat is le fognak zárni, és a parkolás is problémás lesz a belvárosban és az I...","id":"20250331_lezaras-netanjahu-budapesti-latogatas-rendorseg-parkolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e.jpg","index":0,"item":"6ac2e9e3-2380-4172-915e-0bf583169a43","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_lezaras-netanjahu-budapesti-latogatas-rendorseg-parkolas","timestamp":"2025. március. 31. 17:01","title":"Rengeteg lezárásra kell készülni Netanjahu budapesti látogatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0083cb-1cd7-42c9-b660-187f3354131e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás az AirPods Max fejhallgatóra. Igaz, akad azért néhány megkötés.","shortLead":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás az AirPods Max fejhallgatóra. Igaz, akad azért néhány megkötés.","id":"20250330_apple-airpods-max-frissites-vesztesegmentes-zenehallgatas-usb-c-ios-184","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af0083cb-1cd7-42c9-b660-187f3354131e.jpg","index":0,"item":"2106b6ce-1efb-4d88-a114-eb328774019f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_apple-airpods-max-frissites-vesztesegmentes-zenehallgatas-usb-c-ios-184","timestamp":"2025. március. 30. 14:03","title":"Ilyen is ritkán van: ingyen kap jelentős frissítést az Apple méregdrága fejhallgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129fcc89-aa96-4cc7-9191-72613ed3ae65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történetének legsúlyosabb erdőtüzei pusztítanak az országban.","shortLead":"Történetének legsúlyosabb erdőtüzei pusztítanak az országban.","id":"20250330_del-korea-erdotuz-tuzvesz-nagyszulok-sir-ongyujto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/129fcc89-aa96-4cc7-9191-72613ed3ae65.jpg","index":0,"item":"2b35350d-e863-4c8a-be6e-d702fac8c881","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_del-korea-erdotuz-tuzvesz-nagyszulok-sir-ongyujto","timestamp":"2025. március. 30. 10:30","title":"Nagyszülei sírját gondozó férfi okozhatta a dél-koreai erdőtüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c34b4a-a8a0-49d2-a300-ccf40e399024","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A független hazai újságírókat felvonultató szakmai zsűrin kívül a közönség is leadhatta a voksait – jövünk a győztesekkel.","shortLead":"A független hazai újságírókat felvonultató szakmai zsűrin kívül a közönség is leadhatta a voksait – jövünk...","id":"20250331_ev-magyar-autoja-2025-esztergomi-suzuki-dacia-duster-727-loeros-bmw-a-dijazottak-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c34b4a-a8a0-49d2-a300-ccf40e399024.jpg","index":0,"item":"d141b8b6-71b7-4282-88df-ffd5accd1696","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_ev-magyar-autoja-2025-esztergomi-suzuki-dacia-duster-727-loeros-bmw-a-dijazottak-kozott","timestamp":"2025. március. 31. 07:59","title":"Év Magyar Autója 2025: esztergomi Suzuki, olcsó Dacia és 727 lóerős BMW a díjazottak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rosszul járhattak azok, akik megvették a tavalyi csúcskategóriás Samsung hangprojektorok (soundbarok) valamelyikét. Néhány modellnél ugyanis egy félresikerült szoftverfrissítés konkrét fizikai hibákat okozott.","shortLead":"Rosszul járhattak azok, akik megvették a tavalyi csúcskategóriás Samsung hangprojektorok (soundbarok) valamelyikét...","id":"20250330_samsung-soundbar-szoftverfrissites-fizikai-hiba-szerviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d.jpg","index":0,"item":"23a1953a-b297-4361-9e82-5a08cebd0a1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_samsung-soundbar-szoftverfrissites-fizikai-hiba-szerviz","timestamp":"2025. március. 30. 08:03","title":"Csúnyán félrement egy szoftverfrissítés a Samsungnál: fizikailag kell javítani csúcskategóriás készülékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b24c7-066b-4900-9bd5-6b10d676cde7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A francia szélsőjobb vezetőjét sikkasztásban találták bűnösnek.","shortLead":"A francia szélsőjobb vezetőjét sikkasztásban találták bűnösnek.","id":"20250331_orban-viktor-marine-le-pen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b24c7-066b-4900-9bd5-6b10d676cde7.jpg","index":0,"item":"a7e8266e-bb0f-40b0-93fe-7f7d9e238d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_orban-viktor-marine-le-pen","timestamp":"2025. március. 31. 12:55","title":"Orbán és a Kreml is kiállt az elítélt Marine Le Pen mellett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A megemelt importvámokra áremeléssel válaszol az olasz cég. Több tízezer, egy modell esetében több százezer dolláros lesz a drágulás.","shortLead":"A megemelt importvámokra áremeléssel válaszol az olasz cég. Több tízezer, egy modell esetében több százezer dolláros...","id":"20250331_Trump-importvamok-autok-Ferrari-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"58655e7b-0ec1-48e0-886c-0577e9545272","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Trump-importvamok-autok-Ferrari-dragulas","timestamp":"2025. március. 31. 07:22","title":"Trump miatt még drágább lesz a Ferrari az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]