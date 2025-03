Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A megemelt importvámokra áremeléssel válaszol az olasz cég. Több tízezer, egy modell esetében több százezer dolláros lesz a drágulás.","shortLead":"A megemelt importvámokra áremeléssel válaszol az olasz cég. Több tízezer, egy modell esetében több százezer dolláros...","id":"20250331_Trump-importvamok-autok-Ferrari-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"58655e7b-0ec1-48e0-886c-0577e9545272","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Trump-importvamok-autok-Ferrari-dragulas","timestamp":"2025. március. 31. 07:22","title":"Trump miatt még drágább lesz a Ferrari az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5281608d-563a-4be2-8d04-d47ae50c9cf6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Teherán egyelőre kitart amellett, hogy nem tárgyal közvetlenül Washingtonnal.","shortLead":"Teherán egyelőre kitart amellett, hogy nem tárgyal közvetlenül Washingtonnal.","id":"20250331_egyesult-allamok-iran-atomprogram-atomalku-donald-trump-bombazas-masodlagos-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5281608d-563a-4be2-8d04-d47ae50c9cf6.jpg","index":0,"item":"22ae56ac-8e90-4fec-b98a-44a244ade2cf","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_egyesult-allamok-iran-atomprogram-atomalku-donald-trump-bombazas-masodlagos-vam","timestamp":"2025. március. 31. 07:10","title":"Trump bombázással és vámokkal fenyegette meg Iránt, ha nem születik új atomalku","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a1439d-6158-431c-8e4b-9ce83533b2b3","c_author":"Szentirmai Áron","category":"360","description":"Kiemelkedő minőség, jól tartott dolgozók és évszázados hagyomány – az Hermès táskák irreálisan magasnak tűnő áraira akad bőven magyarázat. A termékeik azonban nemcsak méregdrágák, hanem kifejezetten nehéz szert tenni rájuk. Érdekes tény: Rogán Barbara táskájának első modelljét egy hányózacskó hátoldalára skiccelte fel a tervező.","shortLead":"Kiemelkedő minőség, jól tartott dolgozók és évszázados hagyomány – az Hermès táskák irreálisan magasnak tűnő áraira...","id":"20250331_Rogan-Barbara-luxus-hadhazy-hermes-taska-lehetetlen-beszerezni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14a1439d-6158-431c-8e4b-9ce83533b2b3.jpg","index":0,"item":"98816656-0e7e-4311-a8db-ef78af938cb4","keywords":null,"link":"/360/20250331_Rogan-Barbara-luxus-hadhazy-hermes-taska-lehetetlen-beszerezni","timestamp":"2025. március. 31. 17:05","title":"Szinte lehetetlen olyan táskához jutni, ami Rogán Barbarának van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3962af54-b4c9-4a95-a537-557948a06d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten többször is támadás érte a Tisza aláírásgyűjtő önkénteseit, most Dunaegyházán szidalmazták és fenyegették őket. ","shortLead":"A héten többször is támadás érte a Tisza aláírásgyűjtő önkénteseit, most Dunaegyházán szidalmazták és fenyegették őket. ","id":"20250330_tisza-part-nepszavazas-alairasgyujtes-dunaegyhaza-kovacs-roland-fidesz-polgarmesterjelolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3962af54-b4c9-4a95-a537-557948a06d29.jpg","index":0,"item":"5e32e157-41d2-4499-8130-8c70783bd18c","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_tisza-part-nepszavazas-alairasgyujtes-dunaegyhaza-kovacs-roland-fidesz-polgarmesterjelolt","timestamp":"2025. március. 30. 11:04","title":"Most fideszes polgármesterjelölt rugdosta a Tisza Párt népszavazási pultját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton borúsabb jóslata Varga Mihály múlt heti borongását követi.","shortLead":"Nagy Márton borúsabb jóslata Varga Mihály múlt heti borongását követi.","id":"20250331_Nagy-Marton-NGM-frissitett-GDP-novekedesi-varakozas-elorejelzes-lerontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"b2dfa0e2-7795-4c51-ab67-aac93792a3d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Nagy-Marton-NGM-frissitett-GDP-novekedesi-varakozas-elorejelzes-lerontas","timestamp":"2025. március. 31. 12:33","title":"A kormány majdnem egy teljes százalékponttal lerontotta az idei GDP-növekedési várakozásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80754cf-2629-4c2f-8db8-6d90545d7098","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ugyan Skóciában született, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította.","shortLead":"Ugyan Skóciában született, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította.","id":"20250331_Angus-Young-ACDC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80754cf-2629-4c2f-8db8-6d90545d7098.jpg","index":0,"item":"6ade584e-b187-47f8-9a14-cd4e0056b44c","keywords":null,"link":"/kultura/20250331_Angus-Young-ACDC","timestamp":"2025. március. 31. 12:46","title":"Angus Young 70 éve született, és ebből 52 évet az AC/DC-nek adott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f987769-e3ad-40d3-a917-aec1128123cb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy István miniszter megígérte, hogy az állam átmenetileg átvállalja az állattartók kártalanítását.","shortLead":"Nagy István miniszter megígérte, hogy az állam átmenetileg átvállalja az állattartók kártalanítását.","id":"20250330_szarvasmarha-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f987769-e3ad-40d3-a917-aec1128123cb.jpg","index":0,"item":"25bd7c38-1eba-4d26-8a16-2e44b477f249","keywords":null,"link":"/kkv/20250330_szarvasmarha-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. március. 30. 19:22","title":"Elkezdtek leölni 3000 szarvasmarhát Győr- Moson- Sopron megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e248399-aef8-41e1-ac13-a8e5c79109dd","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Portré Lőw Zsoltról, a Red Bull Leipzig új vezetőedzőjéről, akinek juniorként még Véber György cipőjében kellett fociznia, mostanra viszont napjaink legsikeresebb magyar szakemberévé nőtte ki magát.","shortLead":"Portré Lőw Zsoltról, a Red Bull Leipzig új vezetőedzőjéről, akinek juniorként még Véber György cipőjében kellett...","id":"20250331_Low-Zsolt-Lipcse-RB-Leipzig-vezetoedzo-Bundesliga-portre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e248399-aef8-41e1-ac13-a8e5c79109dd.jpg","index":0,"item":"e8f17b6d-411c-46d7-8d9f-23d9eb37748e","keywords":null,"link":"/sport/20250331_Low-Zsolt-Lipcse-RB-Leipzig-vezetoedzo-Bundesliga-portre-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 17:57","title":"Távolodna a futballpályától a BL-győztes magyar sikeredző, de megkapta élete legnagyobb lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]